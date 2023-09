L’Odyssée de l’espace’ aux enchères : NPR

basculer la légende Ventes aux enchères du patrimoine

Ventes aux enchères du patrimoine

Le chasseur stellaire de fabrication complexe a amené des millions de personnes avec lui alors qu’un groupe de courageux pilotes rebelles attaquait l’Étoile de la Mort. Maintenant le Guerres des étoiles Le modèle réduit est vendu aux enchères, avec des enchères commençant à 400 000 $.

Le chasseur X-wing « Red Leader » (Red One) des années 1977 Star Wars : Un nouvel espoir est « le summum de Guerres des étoiles que les artefacts arrivent un jour sur le marché », déclare Heritage Auctions, qui gère la vente dans le cadre d’une mine d’accessoires, de miniatures et de souvenirs de science-fiction.

Le X-wing est en tête de liste des enchères, mais il est loin, loin d’être le seul : il a été trouvé dans la vaste collection de Greg Jein, un artisan expert qui était aussi doué pour donner vie à des histoires futuristes qu’il se consacrait à la préservation des modèles et accessoires utilisés pour apporter de nouveaux mondes étranges à la télévision et au cinéma.

basculer la légende Ventes aux enchères du patrimoine

Ventes aux enchères du patrimoine

Jein, décédé l’année dernière à 76 ans, a travaillé pendant des décennies sur le Star Trek la franchise. Il a également remporté des nominations aux Oscars pour son travail minutieux sur le film de Steven Spielberg. Rencontres du troisième type et 1941. En chemin, il a continué à collectionner des souvenirs.

Plus de 550 articles de la collection de Jein sont désormais mis aux enchères, de l’emblématique Nichelle Nichols bottes hauteur genou et tunique rouge en tant que lieutenant Uhura dans celui de Leonard Nimoy oreilles pointues comme Spock. UN postiche pour le capitaine Kirk de William Shatner et la tunique dorée du lieutenant Sulu sont également en vente.

basculer la légende Getty Images

Getty Images

À partir de la fin des années 1970, Jein a construit des versions de l’USS Enterprise et d’autres navires emblématiques pour le compte de l’USS Enterprise. Star Trek franchise – un travail réalisé après des années d’analyse des accessoires et du matériel utilisés dans les épisodes télévisés originaux.

« Nous avons regardé ces choses un million de fois et nous étudiions chaque image », a déclaré son ami et collègue Lou Zutavern, dans un entretien avec communiqué de presse à propos de la vente aux enchères. « Nous trouvions quelque chose de bizarre et nous y parvenions. Cela passait de quelque chose que nous aimions regarder à quelque chose sur lequel nous aimions travailler. »

La vente comprend également celui de Charlton Heston combinaison de vol dans Planète des singes, et une mine d’accessoires et de costumes issus des premières séries télévisées de science-fiction et de films tels que Planète interdite.

En plus de ce qu’il fabriquait lui-même, Jein échangeait, achetait ou récupérait carrément certains objets, comme le char tout-terrain de l’émission télévisée des années 1960. Perdu dans l’espace. Un autre objet rare est un costume complet de Stormtrooper impérial de Guerres des étoiles.

Sont également inclus une combinaison spatiale de 2001 : Une odyssée de l’espace, et suffisamment de tricordeurs, de phaseurs et de communicateurs pour équiper une équipe à l’extérieur de Starfleet. Il existe même une navette miniature de type « Galieo ».

basculer la légende Ventes aux enchères du patrimoine

Ventes aux enchères du patrimoine

Au milieu de ces trésors, le rare modèle X-wing est distinct. Grâce aux ILM travail de pionnier en combinant différents plans, il a remplacé plusieurs chasseurs, dont Red Five, piloté par Luke Skywalker de Mark Hamill, selon la maison de vente aux enchères.

Il s’agit de l’une des quatre miniatures de tournage de « héros » (de tels modèles reçoivent le label de héros si leur niveau de détail est prêt pour un plan rapproché) qui ont été réalisées. À l’échelle 1:24, une figurine casquée est assise dans le cockpit du X-wing, devant un droïde R2. Ses moteurs et ses armes sont équipés de lumières électriques ; ses ailes se déploient pour le combat via un servomécanisme. L’équipe des effets spéciaux d’Industrial Light & Magic a même utilisé des dissipateurs de chaleur et des conduits de refroidissement pour empêcher le modèle de surchauffer.

Outre l’importance du modèle dans l’histoire du cinéma, son haut niveau de détail, comme les intempéries du fuselage et les marques d’explosion, reflète la combinaison d’imagination et de construction méticuleuse que des artisans comme Jein ont utilisée pour amener le public vers de nouveaux sommets d’incrédulité suspendue.

basculer la légende Ventes aux enchères du patrimoine

Ventes aux enchères du patrimoine

Dans certains cas, Jein était seul à reconnaître la valeur inhérente des objets, une fois le tournage terminé.

« Aucun des matériaux de la vente aux enchères Greg Jein n’a jamais été accessible au public », indique la maison de vente aux enchères. « La plupart n’étaient même pas faits pour survivre au passage du temps, et certains n’auraient pas duré sans Jein, qui, selon ses amis et collègues, a sauvé une grande partie de ce matériel des poubelles de l’histoire et des bennes à ordures des studios. »