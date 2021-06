L’Odisha FC signe un contrat de deux ans avec le défenseur Lalruatthara

L’Odisha FC a conclu la signature du défenseur indien de 26 ans Lalruatthara avant la huitième saison de la Super Ligue indienne (ISL). Il a signé un accord de deux ans avec la partie basée à Bhubaneswar avec une option de prolongation pour un troisième. Lalruatthara a commencé sa carrière professionnelle avec l’Aizawl FC en 2015 et faisait partie de leur équipe qui a remporté le titre en I-League. Il a ensuite signé pour les Kerala Blasters en 2017 et a reçu le titre de joueur émergent de la saison ISL lors de sa première apparition dans la Ligue. Défenseur très prometteur depuis son adolescence, Lalruatthara a également représenté l’Inde chez les seniors et les moins de 23 ans.

Parlant de la nouvelle signature, le PDG de l’Odisha FC, Rohan Sharma, a déclaré: «J’ai les yeux rivés sur Lalruatthara depuis sa percée aux Kerala Blasters. J’aime sa polyvalence défensive et je pense qu’il peut apporter beaucoup à notre défense. Je sais qu’il est impatient de prouver qu’il est à nouveau un défenseur de qualité en équipe nationale et il aura de nombreuses occasions de le prouver à l’OFC. »

« Je suis extrêmement heureux que Lalruatthara ait décidé de rejoindre l’Odisha FC. C’est l’un des défenseurs les plus talentueux d’Inde et je suis presque sûr qu’il sera un excellent ajout à notre équipe », a expliqué Raj Athwal, président du club de l’Odisha FC.

Exprimant sa joie, Lalruatthara a déclaré : « Je suis très heureux et reconnaissant de porter le maillot Odisha FC au cours de la saison à venir. J’ai hâte de représenter le club en donnant le meilleur de moi-même. Je suis ravi de jouer sous un nouveau système, un nouveau coach, un nouveau staff et je suis ravi d’apprendre de nouvelles choses pour améliorer mon jeu. »

« Je suis impatient de jouer avec des visages familiers et en équipe, pour amener l’Odisha FC vers de nouveaux sommets. Je remercie tout le monde au club pour la confiance et pour m’avoir donné cette opportunité », a-t-il ajouté.

