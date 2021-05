L’Odisha FC Rope de l’ISL à David Villa pour diriger les opérations mondiales de football

Super Ligue indienne (ISL) côté Odisha FC jeudi annoncé David Villa dirigera leurs opérations de football dans le monde.

« Le vainqueur de la Coupe du monde et légende du football espagnol @ Guaje7Villa (David Villa) a été engagé par l’Odisha FC pour diriger nos opérations de football dans le monde », a tweeté l’Odisha FC.

L’ancien entraîneur-chef de l’OFC, Josep Gombau et Victor Onate font également partie du comité technique de football du club avec David Villa.

«Je vais essayer d’apporter mon expérience [to the role]», A déclaré Villa dans une interview exclusive avec Sky Sports News.

«Évidemment, je n’ai pas joué en Inde, mais j’ai joué au football pendant 20 ans en tant que professionnel et avant cela à l’académie. Et dans tous les projets que nous [my team] sont impliqués dans, j’essaye de donner toute mon expérience que j’ai dans le football.

«J’ai eu beaucoup de chance d’avoir joué avec de grands joueurs, derrière moi et près de moi [and I also played under some] de grands entraîneurs, des entraîneurs incroyables. J’ai joué dans les grands tournois de football et je vais essayer de vous aider à utiliser toute cette expérience. «

L’Odisha FC a terminé dernier au tableau des points pour la saison ISL 2020-21 avec seulement 12 points en 20 matchs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était tenté de sortir de sa retraite et de jouer à l’ISL, Villa a déclaré: «C’était la première question des habitants d’Odisha!

«J’ai pris la décision il y a un an d’arrêter de jouer parce que je pensais que c’était la [right] moment, pas parce que je sentais que je ne pouvais plus jouer au football. Je crois que si je m’entraîne, je peux jouer au football à coup sûr.

«Mais j’ai pensé à ce moment [when I decided to retire] était le bon moment. Comme vous le savez, la vie ne se limite pas au football. J’ai 39 ans et j’ai joué pendant 20 ans en tant que joueur de football.

Villa a joué pour le Sporting Gijon, Saragosse, Valence, Barcelone et l’Atletico Madrid en Espagne au cours de sa carrière de joueur, remportant trois titres de la Liga, trois Copa del Reysas et la Ligue des champions de l’UEFA.

Villa a choisi de rejoindre l’équipe de la Major League Soccer (MLS) à New York en 2015 et a également joué pour le Melbourne City FC en A-League. Sa dernière sortie était avec Vissel Kobe de la J-League.

Villa, en jouant pour l’Espagne, a remporté l’Euro 2008 et la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

