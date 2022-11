L’Odisha FC prend la troisième place après une victoire palpitante 3-2 contre le Chennaiyin FC

L’Odisha FC et le Chennaiyin FC se sont terminés de façon dramatique dans la Super League indienne (ISL) au stade Kalinga de Bhubaneswar jeudi. Un but de Nandhakumar Sekar à la 96e minute a permis aux Juggernauts de s’imposer 3-2 après que le Chennaiyin FC ait égalisé à la 94e minute grâce à un penalty d’Abdenasser El Khayati.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les hôtes ont apporté deux changements à leur onze de départ. Diego Mauricio est tombé sur le banc lorsque Pedro Martin a débuté son premier match de la saison pour l’Odisha FC. Jerry Mawihmingthanga est revenu dans la formation de départ et Isaac Chhakchhuak est parti du banc. Le Chennaiyin FC a aligné la même équipe qui a gagné contre le Jamshedpur FC.

L’Odisha FC a pris l’avantage une minute après la demi-heure de jeu, grâce à un but contre son camp marqué par Vafa Hakhamaneshi. Sahil Panwar a fouetté un centre du flanc gauche avant que Raynier Fernandes ne tente de diriger le ballon vers Jerry. Alors qu’il tentait une interception, Hakhamaneshi a redirigé le ballon au fond de son filet.

Le Chennaiyin FC a effectué deux changements à la mi-temps. El Khayati et Rahim Ali ont remplacé Julius Duker et Sajal Bag. L’Odisha FC a également effectué un remplacement à la pause qui a soulevé quelques sourcils lorsque PedRo a été retiré et remplacé par Mauricio.

À peine deux minutes après le début de la seconde mi-temps, les Juggernauts ont obtenu un penalty après que Panwar ait été sorti dans la surface par Prasanth Karuthadathkuni. Mauricio s’est avancé pour le prendre et l’a écrasé au fond du filet pour mettre fin à sa sécheresse de cinq matchs. Les protestations de l’entraîneur-chef du Chennaiyin FC Thomas Brdaric sur la ligne de touche lui ont valu un carton jaune.

Mais son équipe en a retiré un à l’heure de jeu. Peu de temps après que les appels pour un penalty aient été rejetés, Ajith Kumar a enroulé un ballon dans la surface depuis le flanc droit avant que Petar Sliskovic ne le frappe de la tête et qu’El Khayati n’inscrive son premier but avec une finition composée.

À la 89e minute, Saul Crespo a fait tomber Hakhamaneshi dans la surface et l’arbitre a pointé l’endroit qu’El Khayati a inscrit dans l’égalisation depuis le point. Le plaisir n’a pas duré longtemps car l’Odisha FC a repris la tête via Sekar, qui a bondi sur une balle perdue après que la course de Jerry ait été contrecarrée dans le dernier tiers.

Cette victoire fait passer l’Odisha FC de la cinquième à la troisième place, à égalité avec le Mumbai City FC avec 15 points. Les Juggernauts resteront au Kalinga Stadium pour leur prochain match contre le NorthEast United FC le 2 décembre, vendredi. Le Chennaiyin FC reste septième, pris en sandwich entre les deux équipes de Kolkata. Ils retournent à la Marina Arena pour accueillir le Hyderabad FC le 3 décembre, samedi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici