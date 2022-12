L’Odisha FC passe à la deuxième place alors que la misère de NorthEast United se poursuit avec une huitième défaite consécutive

L’Odisha FC a décroché trois victoires consécutives pour la première fois cette saison en battant le NorthEast United FC 2-1 en Super League indienne (ISL) au Kalinga Stadium de Bhubaneswar vendredi. Nandhakumar Sekar a marqué son quatrième but de la saison pour mettre les Juggernauts devant à la 25e minute avant que le remplaçant Rochharzela ne marque avec sa première touche pour tout mettre en place à la 60e minute. Jerry Mawihmingthanga a marqué le 99e but ISL de l’Odisha FC à la 78e minute pour hisser les Juggernauts à la deuxième place.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les hôtes n’ont apporté qu’un seul changement à leur onze de départ alors que Pedro Martin est tombé sur le banc et que Diego Mauricio a commencé. Les visiteurs ont effectué quatre changements, avec Arindam Bhattacharja, Tondonba Singh, Mohamed Irshad et Matt Derbyshire venant remplacer Mirshad Michu, Gurjinder Kumar, Jon Gaztanaga et Rochharzela.

L’Odisha FC a pris les devants à la 25e minute grâce à Sekar, qui s’est inscrit sur la feuille de match pour le troisième match consécutif. Raynier Fernandes a glissé une balle en profondeur dans la surface pour Mauricio, qui a fouetté une balle basse sur le visage du but, et Sekar était au second poteau pour la taper dans un filet vide.

Un égaliseur est intervenu en seconde période lorsque Rochharzela a marqué cinq minutes seulement après son entrée en jeu. L’arrière droit Joe Zoherliana a joué un ballon bas dans la surface. Le ballon a raté tout le monde et a trouvé son chemin vers Rochharzela, qui a marqué avec sa première touche à l’heure de jeu et a égalé le niveau des Highlanders.

À la 73e minute, le drapeau de hors-jeu a refusé un but à l’Odisha FC. Cependant, un but est venu pour les Juggernauts cinq minutes seulement après cet incident. Crespo a décoché un tir au but, qui a été paré par le gardien directement à Jerry, qui a choisi sa place et a remis les hôtes devant.

Cette courte victoire a préservé le record de 100% de l’Odisha FC à domicile et l’a aidé à dépasser le Hyderabad FC et à prendre la deuxième place, à trois points du leader du Mumbai City FC avec un match en moins. Le NorthEast United FC est resté en bas de tableau, attendant toujours de tirer son épingle du jeu. Les deux équipes seront de retour en action le 10 décembre, samedi. L’Odisha FC affrontera le FC Goa, tandis que le NorthEast United FC rentrera chez lui pour accueillir le Chennaiyin FC.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici