L’Odisha FC marque deux buts en retard contre Edge Jamshedpur FC dans Thriller

L’Odisha FC a marqué deux buts en fin de match pour sceller une victoire 3-2 sur le Jamshedpur FC, vainqueur de la ligue Hero Indian Super League (ISL) l’an dernier, au JRD Tata Sports Complex à Jamshedpur. Daniel Chukwu et Boris Singh ont donné aux hôtes un avantage de deux buts dans les dix premières minutes du match. Diego Mauricio a ensuite empoché un doublé, dont le vainqueur, et le remplaçant Isaac Chhakchhuak s’est inscrit sur la feuille de match pour attraper les trois points pour les Juggernauts.

Des pluies torrentielles ont retardé le coup d’envoi mais n’ont pas refroidi le moral du Jamshedpur FC qui s’est mis le nez devant après seulement trois minutes. Le centre bas de Ricky Lallawmawma depuis le flanc gauche a été bloqué par Thoiba Singh mais le rebond est tombé sur Daniel Chukwu avant que le Nigérian n’envoie le ballon dans le filet avec son pied gauche.

À la dixième minute, les Red Miners ont établi un coussin de deux buts. Encore une fois, c’était Lallawmawma qui jouait un centre bas du flanc gauche. Cette fois, c’est Boris Singh qui réussit à se mettre au bout pour un tap-in au second poteau.

Les Juggernauts ont réduit le déficit sept minutes plus tard. Raynier Fernandes a fait rouler le ballon vers Diego Mauricio près du bord de la surface. Le Brésilien a eu trop d’espace avant de se courber et de rentrer son effort à l’intérieur du deuxième poteau.

Farukh Choudhary a sprinté sur le flanc gauche et sa croix a trouvé son chemin vers Wellington Priori. Le tir du Brésilien a été brillamment contré par Amrinder Singh. À l’autre bout, quelques minutes plus tard, Jerry Mawihmingthanga s’est faufilé à l’intérieur de la surface depuis le flanc droit, a pris le ballon sur son pied gauche et était à quelques centimètres de boucler le ballon dans le coin supérieur gauche.

À la 67e minute, Pedro Martin s’est retrouvé face à face avec le TP Rehenesh alors que la défense du JFC cherchait un drapeau de hors-jeu. Le remplaçant espagnol a vu son tir stoppé brillamment par le tireur du Jamshedpur FC.

Le match était alors à égalité avec deux minutes de temps réglementaire à jouer. Les remplaçants de l’Odisha FC Isak Vanlalruatfela et Isaac Chhakchhuak ont ​​brillamment combiné sur le flanc droit. Vanlalruatfela a retiré le ballon pour Chhakchhuak, qui a envoyé le ballon au fond du filet.

Le retour a été complet dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps. Vanlalruatfela a de nouveau été impliqué dans le mouvement alors que le joueur de 21 ans a choisi Mauricio avec un ballon parfait avant que l’attaquant ne tire dans son deuxième de la nuit et le but gagnant pour l’Odisha FC.

Les Juggernauts et les Red Miners se rendront tous deux sur la côte ouest à des dates différentes pour affronter le Mumbai City FC lors de leurs prochains matches respectifs. Les Islanders accueilleront l’Odisha FC le 15 octobre, samedi, et accueilleront le Jamshedpur FC le 22 octobre, samedi.

