L’Odisha FC embauche l’ancien vainqueur de l’ISL Sergio Lobera comme nouvel entraîneur-chef

L’Odisha FC a nommé mercredi l’ancien Shield de la Super League indienne (ISL) et vainqueur du titre Sergio Lobera comme nouvel entraîneur-chef.

L’Espagnol, qui a entraîné le FC Goa et le Mumbai City FC dans le passé, cherchera à guider l’Odisha FC vers des sommets encore plus élevés après une campagne réussie pour le club au cours de la saison 2022-23.

Les Dragons de l’Est se sont qualifiés pour les éliminatoires de l’ISL pour la première fois depuis leur création et ont ensuite terminé la saison en remportant la Super Coupe, qui était la première argenterie du club.

« L’Odisha FC est ravi de confirmer la nomination du tacticien espagnol expérimenté Sergio Lobera pour un contrat de 2 ans », a déclaré le club dans un communiqué.

« Ce développement marque un nouveau chapitre pour l’Odisha FC, qui vise à élever son statut la saison prochaine après avoir remporté la Hero Super Cup récemment conclue et obtenu une place dans la phase de groupes de la Coupe AFC », a-t-il ajouté.

Lobera, 46 ans, n’est pas étranger au football indien, ayant passé quatre saisons dans l’ISL. Il a rejoint le FC Goa en 2017 et les a guidés vers les éliminatoires de l’ISL à trois reprises pendant son séjour avec les Gaurs. Il a également remporté la Super Coupe en 2019 et une saison plus tard, a aidé le club à décrocher le League Shield.

Lobera a déménagé au Mumbai City FC, propriété du City Football Group, avant la saison ISL 2020-21 et a ensuite remporté plus de succès avec les Islanders. Le MCFC a obtenu le League Shield et le titre ISL cette saison-là sous Lobera, devenant ainsi le premier club à réaliser le doublé.

Après une saison réussie en Inde, Lobera a relevé un nouveau défi avec son compatriote City Football Group et le club chinois Sichuan Jiuniu. Ce sera le troisième séjour de Lobera en Inde et s’étant fait un nom en Inde, l’Odisha FC sera confiant de se battre pour les plus grands honneurs sous sa tutelle.

