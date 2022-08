L’Odisha FC bat les Kerala Blasters 2-0 pour s’assurer une deuxième victoire

L’Odisha FC a remporté sa deuxième victoire dans le groupe D en battant les Kerala Blasters 2 à 0 lors de la 131e Durand Cup au Indira Gandhi Athletic Stadium mardi. Ils n’ont cependant pas eu la tâche facile, contre une équipe résiliente des Blasters qui les a tenus sans but jusqu’à la mi-temps grâce à une défense tactique astucieuse. Issac Vanmalsawma et Saul Pedro d’Odisha ont marqué pour les vainqueurs, ce qui serait un signe encourageant pour l’entraîneur espagnol Josep Gombau.

Avec cette victoire, Odisha prend la tête du groupe D avec six points en deux matchs, tandis que les Kerala Blasters ont un point sur le même nombre de matchs.

⚽ TEMPS PLEIN ! ⚽ Isaac et Saul Crespo aident l’Odisha FC à remporter une nouvelle victoire en Coupe Durand !#OdishaFC #AmaTeamAmaGame #DurandCup2022 #OFCKBFC pic.twitter.com/ICtK1c9yEP – Odisha FC (@OdishaFC) 23 août 2022

L’Odisha FC a commencé à dominer le ballon en première mi-temps une fois qu’il s’est installé, après un début de match lent des deux côtés. Les Blasters étaient compacts, ont conservé leur forme et se sont bien défendus contre l’équipe plus expérimentée d’Odisha.

Les ailiers Shubham Sarangi et Thoiba Singh Moirangthem ont joué haut sur le terrain et ont effectué de fréquentes courses sur les flancs, créant des problèmes pour la défense des Blasters. La première chance est revenue à Jerry, qui a réussi deux fois lors du match précédent, mais son tir a été direct sur le gardien des Blasters Sachin Suresh, qui a bien fait et avait beaucoup à faire.

La meilleure chance de la mi-temps est revenue à Issac Vanmalsawma, mais sa finition a été capricieuse. Nandhakumar Sekar et Jerry ont également menacé régulièrement sur les flancs, mais la défense du Kerala a tenu bon.

Les Kerala Blasters ont commencé la deuxième mi-temps de manière animée, mais l’Odisha FC a commencé à contrôler le jeu et a créé les meilleures occasions. La ligne avant s’est bien reliée et a créé une pression à l’intérieur de la boîte Blasters.

Le remplaçant de la deuxième mi-temps, Diego Mauricio, a ensuite eu un impact immédiat après avoir couru derrière la ligne de défense derrière les Blasters et passé à droite. Issac Vanmalsawma a rencontré le ballon juste au centre de la surface de réparation et a terminé en douceur pour le premier du match d’Odisha.

Les attaques et les occasions ont continué à venir et le deuxième but est venu d’une bousculade à l’intérieur de la surface de réparation des Blasters sur un corner pris par Jerry. Le ballon a été dirigé sur la cible par l’Australien Osama Malik, encore un autre sous-marin en seconde période et le rebond du défenseur a été verrouillé par Saul Pedro, qui a profité pour doubler l’avantage.

Les jeunes Blasters n’ont pas pu assembler d’attaques significatives, suffisamment pour troubler la défense de l’Odisha FC, mais même dans ce cas, leur performance était louable contre une équipe d’Odisha qui entrait dans le match, après avoir marqué six buts lors de leur rencontre précédente.

L’Odisha FC affrontera le Sudeva Delhi FC le 29 août prochain et les Kerala Blasters affronteront l’équipe de football Army Green le 31 août.

