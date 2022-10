L’Odisha FC bat le Bengaluru FC 1-0 et monte en tête du classement

Odisha a consolidé sa forteresse à Kalinga, décrochant sa deuxième victoire en deux matchs à domicile, en battant le Bengaluru FC 1-0 pour se hisser au sommet de la Super League indienne (ISL) avec neuf points. Nandhakumar Sekar a marqué un but à la 33e minute, et cela s’est avéré être le seul but du match. C’était le deuxième but de Sekar en ISL et aussi son deuxième contre le Bengaluru FC en ISL.

Josep Gombau a apporté un changement à l’équipe qui a vaincu les Kerala Blasters. Raynier Fernandes a remplacé Isaac Chhakchhuak au milieu de terrain de l’Odisha FC. Simon Grayson a changé la formation de départ des Blues pour la première fois dans l’ISL cette saison. Alan Costa et Javier Hernandez ont été remplacés par Leon Augustine et Roy Krishna alors que le Bengaluru FC est passé à une défense à quatre.

Les hôtes ont commencé sur le pied avant alors que le gardien de but du BFC Gurpreet Singh Sandhu est rapidement tombé et a refusé Jerry Mawihmingthanga au premier poteau après seulement deux minutes. A l’autre bout, Roy Krishna a bondi sur un long ballon mais a vu sa frappe passer à côté.

Au milieu de la première mi-temps, Bruno Silva a envoyé un sublime ballon en profondeur à Krishna. L’attaquant a été refusé par un arrêt courageux d’un Amrinder Singh en charge. A l’approche de la demi-heure de jeu, le centre de Saul Crespo depuis le flanc droit a été raté par Aleksandar Jovanovic du BFC avant que Diego Mauricio ne tire à côté.

Les Juggernauts ont ouvert leur compte à la 33e minute avec un coup de foudre absolu de Sekar. Le coin de Sahil Panwar a été dégagé, mais seulement jusqu’à Sekar. L’attaquant a inscrit son deuxième but ISL avec style avec une frappe venimeuse à 26 mètres.

En se rapprochant de l’heure de jeu, le match est devenu assez décousu au milieu du tiers. Le Bengaluru FC a tenté de pousser les hôtes dans leur propre moitié de terrain. La créativité au milieu de terrain manquait alors que les deux équipes tentaient quelques longues passes vers leurs attaquants respectifs. Krishna était étroitement marqué, tout comme le remplaçant Pedro Martin à l’autre bout.

À la 67e minute, les Juggernauts se sont aventurés vers l’avant avec Pedro Martin qui a mis le ballon dans la surface. L’effort éraflé de l’attaquant a finalement atterri sur le chemin de Jerry, qui était complètement banalisé. Cependant, l’ailier n’a pas réussi à capitaliser et a tiré directement sur le gardien.

Le défenseur Alan Costa, qui a marqué un but de la tête lors de la seule victoire de la saison du BFC jusqu’à présent, est venu à sept minutes de la fin pour jouer aux côtés de Krishna. Cependant, les visiteurs n’ont pas appliqué la touche finale car ils ont terminé le match avec seulement deux tirs cadrés et aucun joueur sur la feuille de match.

Dans Matchweek 5, les Juggernauts seront sur la route pour affronter le champion en titre Hyderabad FC le 5 novembre, samedi. Les Bleus auront une longue pause avant d’accueillir l’East Bengal FC à domicile lors de la 6e semaine.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici