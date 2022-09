L’Odisha FC bat Army Green 1-0 et termine les phases de groupe avec un record de toutes les victoires

L’Odisha FC a battu l’équipe Army Green (AGFT) 1-0 lors du tournoi de football de la Coupe Durand au stade Indira Gandhi Athletic ici dimanche. Un seul but de l’attaquant espagnol Pedro Martin (83e minute) a aidé l’Odisha FC à récolter les trois points.

Les Juggernauts sont ainsi devenus la seule équipe du tournoi à terminer leur campagne du Groupe D avec un record de toutes les victoires, après avoir obtenu 12 points en quatre matchs. Ils se rendront maintenant à Kolkata pour les matchs à élimination directe. Les Kerala Blasters ont été la deuxième équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale avec sept points et deux victoires en quatre matchs. AGFT, en revanche, a terminé troisième avec quatre points en autant de matches.

L’Odisha FC a obtenu sa première chance à la 14e minute grâce au jeune milieu de terrain Raynier Fernandes alors qu’il décochait un tir de son coéquipier brésilien Diego Mauricio, mais ce n’était pas cadré. Fernandes a pris une autre fissure sur le but adverse à la 35e minute, mais il a de nouveau été contrecarré. L’AGFT a eu deux occasions en première mi-temps lorsque Roel Lepcha a fait une tentative à distance à la 27e minute. Une autre chance pour l’AGFT est arrivée quelques secondes avant le coup de sifflet de la mi-temps, lorsque Gautam a réussi un tir instantané au but. Cependant, les deux chances ont été contrecarrées par le jeune gardien de but d’Odisha, Dylan D’Silva.

Avec un affichage terne dans le En seconde mi-temps, l’entraîneur d’Odisha Joseph Gombau a procédé à quelques changements, dont celui de Martin, qui a finalement porté ses fruits vers la fin du match. Martin ne s’est pas trompé à la 83e minute car son arrivée clinique a aidé Odisha à enfin sortir de l’impasse.

