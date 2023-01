L’Odisha FC a battu le Bengale oriental ; Chennaiyin FC Hold Jamshedpur

Le Chennaiyin FC a encaissé deux buts avant d’organiser un retour en seconde période contre le Jamshedpur FC pour sceller un match nul 2-2 en Super League indienne samedi.

Dans un match où une victoire les aurait éloignés d’un point de la dernière place en séries éliminatoires, le Chennaiyin FC a été tenu à distance par l’équipe locale malgré la possession dominante et la création de plus d’occasions et a finalement dû se contenter d’un point.

Lors du deuxième match de la journée, à Bhubaneswar, Diego Mauricio a poursuivi sa belle forme, inscrivant son deuxième doublé pour l’Odisha FC en autant de matchs qu’ils ont mis fin à leur séquence de quatre matchs sans victoire pour passer à la cinquième place du tableau avec un 3 -1 victoire contre le Bengale oriental.

L’Odisha FC a pris du retard au début de la première mi-temps, mais a donné beaucoup de plaisir à son soutien à domicile en battant l’East Bengal FC pour le reste du match.

Cleiton Silva, qui est désormais le meilleur buteur de la saison, a donné l’avantage à l’East Bengal FC à la 10e minute après avoir capitalisé sur l’erreur du gardien de l’Odisha FC, Amrinder Singh.

Mais les hôtes ont riposté pour avoir le dernier mot.

Lors du premier match de la journée, le Jamshedpur FC a pris l’avantage à la 17e minute grâce à un but collectif finement travaillé. Rafael Crivellaro a joué un va-et-vient avec Daniel Chukwu avant d’enfiler une belle balle en profondeur sur le chemin de Ritwik Das, dont le tir a dépassé Samik Mitra.

Das a obtenu son deuxième de la soirée à la 57e minute grâce à un brillant effort individuel. Une fois de plus, le but est venu contre le cours du jeu. Das a reçu le ballon sur l’aile gauche, est allé à l’extérieur avant de revenir en arrière et a enroulé le ballon dans le coin supérieur. Il y avait un avantage clinique dans la performance du Jamshedpur FC.

Vincy Barretto, qui avait semblé assez vif tout le match, en a récupéré un pour le Chennaiyin FC à la 60e minute avec une finition calmement placée dans le coin inférieur. Ce n’était pas la séquence la plus propre – il y a eu une déviation et un ricochet dans la préparation du but avant que le ballon ne se dirige vers Barretto.

Le Chennaiyin FC a égalisé à la 68e minute. Aakash Sangwan a de nouveau joué un grand centre depuis l’aile gauche, et Petar Sliskovic a devancé son homme pour ramener le ballon à la maison avec un effort dévié. Il n’y avait pas de grande finition, cependant. Les deux équipes ont eu quelques demi-occasions avant le coup de sifflet final, mais ont finalement dû se contenter d’un match nul 2-2.

Le match nul signifiait que le Chennaiyin FC restait à la septième place avec 15 points, à quatre points de la dernière place en séries éliminatoires. Ils affronteront le Hyderbad FC le 12 janvier pour tenter de garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

Le Jamshedpur FC se rendra à Kolkata pour affronter l’East Bengal FC le 13 janvier.

