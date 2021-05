Lod est l’épicentre de la violence judéo-arabe en Israël

Mais le couvre-feu n’a guère apaisé l’atmosphère, et les Juifs et les Arabes ont décrit une nuit terrifiante mercredi. Les résidents arabes, qui représentent environ 30% de la population de la ville, ont protesté tandis que des extrémistes juifs venaient de l’extérieur de Lod et incendia des voitures et des biens arabes.

C’est cette explosion inhabituelle d’affrontements de rue à l’intérieur d’Israël qui a incité le président à mettre en garde contre une guerre civile et le Premier ministre à appeler à la fin des «lynchages» des foules arabes et juives qui se sont déchaînées.

La dernière éruption de la guerre israélo-arabe porte bon nombre des caractéristiques des conflits passés: ronde après série de frappes aériennes israéliennes sur les Palestiniens dans la bande de Gaza et salves de roquettes tirées de Gaza vers Israël. Mais cette fois, un type de violence distinctement différent s’est répandu dans les villes israéliennes, certaines d’entre elles ayant des populations mixtes juives et arabes vivant des vies étroitement liées.

Les jeunes arabes de Lod, enflammés par les affrontements dans l’enceinte d’Aqsa à Jérusalem et par une longue histoire de discrimination et de peur des déplacements de plusieurs générations, ont commencé à manifester lundi soir devant une mosquée dans le vieux quartier et ont été dispersés par la police qui a utilisé l’étourdissement grenades et gaz lacrymogènes, ont indiqué les habitants.

Cela a déclenché une flambée plus large qui s’est ensuite propagée à d’autres villes mixtes juives-arabes d’Israël.

À la fin de la nuit de lundi, un Arabe a été mortellement abattu lorsque des dizaines de manifestants lançant des pierres se sont approchés d’un immeuble avec des résidents juifs. Depuis lors, au moins quatre synagogues ont été incendiées ainsi qu’une école religieuse et une académie de formation militaire.

Yousef Ezz, chauffeur de camion arabe de 33 ans de Lod, a déclaré que son camion avait été incendié mercredi soir.

«Les gens ont perdu toute leur foi. C’est leur dernier arrêt », a-t-il déclaré. «Je vivrai et mourrai ici et mes enfants vivront ou mourront ici.»

Tahael Harris, une femme juive de 27 ans qui vit dans un immeuble miteux avec un mélange de citoyens arabes et juifs en face de l’école qui a été incendiée, a déclaré que ces trois dernières nuits, elle, son mari et ses deux enfants ont été enfermés chez eux derrière des portes verrouillées pendant que des foules d’Arabes incendiaient des voitures et jetaient des pierres.

Mercredi soir, la violence s’est intensifiée et la famille a entendu des coups de feu en direct.

«Il y a un sentiment que ça ne fait qu’empirer», dit-elle. «Avant, c’était calme, pas parfait, mais nous étions de bons voisins. Je ne sais pas où ils étaient hier soir. Je ne veux pas demander parce que j’ai peur d’entendre la réponse », a-t-elle dit, craignant que ses propres voisins ne fassent partie des assaillants.