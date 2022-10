Lockport tombe face à Andrew dans un affrontement en double prolongation d’équipes à 5 victoires – Shaw Local

TINLEY PARK – Lockport est entré dans le dernier match de la saison régulière à Andrew plutôt défoncé. Les Porters ont subi plus de blessures tout au long du match, et ils ont également subi autre chose.

Une défaite en double prolongation.

Les deux équipes ont marqué des touchés dans les deux prolongations, mais les Porters sont allés chercher deux points après leur deuxième TD et n’ont pas pu se connecter, permettant à Andrew de repartir avec une victoire 28-27 vendredi soir à Tinley Park dans un match croisé de la SouthWest Suburban Conference qui était grand pour le positionnement en séries éliminatoires.

Les Thunderbolts (6-3) ont décroché leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2019. Lockport (5-4) a perdu pour la quatrième fois en six matchs, mais s’est tout de même qualifié pour les séries éliminatoires. Les Porters visiteront Glenbard West (8-1) au premier tour des séries éliminatoires de la classe 8A vendredi ou samedi.

“Avec 5-4, nous allons avoir une équipe 9-0 ou 8-1”, a déclaré l’entraîneur de Lockport, George Czart, à propos du match éliminatoire du premier tour. « Nous avons fait notre lit. Nous allons dormir dedans puis nous maquiller, ou nous allons le rendre plus salissant.

«Mais nous n’avons jamais abandonné, nous n’avons jamais abandonné. Je suis fier de nos gars. Nous nous sommes battus.

Surtout avec le quart-arrière partant Brady Pfieffer écarté d’une blessure. Puis, en peu de temps au deuxième quart, Lockport a perdu le demi défensif Danny Stevens à une jambe cassée et les porteurs de ballon Giovani Zaragoza et Aidan Preciado à la jambe.

Les Porters menaient toujours 14-7 en seconde période, mais Andrew s’est lancé dans une marche de touché de 19 jeux et 72 verges qui a duré 10 minutes et 50 secondes. Les T-Bolts ont converti une paire de quatrièmes essais sur le lecteur. Le porteur de ballon Mike Barberi a frappé à 2 mètres pour couronner le tir, et Andrew Scislowicz a converti le point supplémentaire pour égaliser le match avec 4:49 à jouer en temps réglementaire.

Le secondeur Rob Baranowski a eu une interception avec une minute à faire dans le règlement, et il l’a renvoyé 42 verges aux T-Bolts 28. Mais deux jeux plus tard, Lockport a échappé le ballon et le joueur de ligne défensif Andrew Aidan Zeman a récupéré. Le match est allé en prolongation.

Lockport a eu le ballon en premier et le quart-arrière Caden Miller a marqué à 3 mètres. Miller, qui remplaçait Pfieffer, a terminé avec 14 courses pour 51 verges et deux touchés. Il a également été 10 sur 15 passes pour 89 verges avec un touché et une interception.

Andrew a répondu sur une passe TD de 8 verges du quart Andrew Skarzynski à Joey Burke au troisième essai, et le match était à égalité 21-21.

Les T-Bolts ont eu le ballon en premier dans le deuxième OT. Skarzynski a marqué à 2 mètres du troisième essai et le coup de pied de conversion a été bon. Lockport est revenu et Miller l’a fait à partir de 3 mètres au troisième essai, mais les Porters ont décidé d’aller pour deux. Une passe en fondu de Miller à Hyatt Timosciek sur le côté gauche était bien défendue et incomplète pour terminer le match.

“Absolument”, a déclaré Czart lorsqu’on lui a demandé si les Porters visaient toujours deux dans cette situation. « Nous ne pouvons pas continuer à marcher toute la nuit. Il était difficile de les arrêter. Ils ont fait bouger le ballon toute la nuit. Nous nous sommes sentis bien sur le [2-point] jouer. Nous n’avons tout simplement pas pu faire le lien.

«J’ai dit à tout le monde au début de la saison que les trois quarts que nous avons sont bons. Nous n’avons eu aucun problème à démarrer Caden.

Drew Gallagher, qui était généralement le quart-arrière remplaçant du Porter, jouait en arrière défensif et ne jouait pas en attaque. Miller était prêt à saisir l’occasion.

“C’était génial, c’était excitant”, a déclaré Miller à propos de son premier départ universitaire. « Mais je n’aurais pas pu le faire sans les gars à l’avant. Je suis content que les entraîneurs aient eu confiance en moi et je suis prêt si je dois participer aux séries éliminatoires.

«Mais oui, nous voulions gagner le match à la fin. Nous lui avons donné un bon coup, ça n’a tout simplement pas marché. Nous ne pouvons pas nous attarder là-dessus. Nous devons sortir forts et remporter une victoire la semaine prochaine.

Preciado a labouré à partir de 3 mètres pour un touché pour ouvrir le score avec 2:35 à faire au premier quart. Il a terminé avec sept courses pour 29 verges et le TD. Saragosse a réussi sept courses pour 87 verges avant de repartir avec la blessure.

Malgré les blessures, l’élan semblait favoriser Lockport lorsqu’il avait un stand sur la ligne de but. Les Porters étaient en mouvement depuis leur propre 1 profondément dans le territoire d’Andrew. Mais ensuite, le secondeur de deuxième année TJ Burke a réussi une interception qu’il a renvoyée 80 verges pour un choix de 6 avec 3:14 à faire au deuxième quart pour égaliser le match 7-7.

Imperturbable, Miller a aidé à conduire les Porters et a couronné le lecteur sur une passe de TD de 2 verges au senior Michael Doneske pour une avance de 14-7 avec 21,4 secondes à jouer au deuxième quart. C’était le score à la mi-temps, mais les T-Bolts se sont ralliés.

“En entrant dans les séries éliminatoires, vous voulez toujours entrer avec un élan”, a déclaré l’entraîneur d’Andrew Adam Lewandowski. “George [Czart] fait toujours un excellent travail avec ces gars-là, mais c’est important pour nous.