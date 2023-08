Lockport se concentre à nouveau sur le fait de devenir un candidat au titre d’État – Shaw Local

Le suivi de Lockport de son championnat d’État de classe 8A en 2021 a été à peu près une déception tout autour.

Il semblait qu’à chaque fois que les Porters prenaient un peu d’élan dans la défense de leur titre, une blessure à un joueur clé suivait.

Le résultat final a été un dossier de 5-5, terminant la saison avec trois défaites consécutives, dont une défaite en séries éliminatoires contre Glenbard West.

«Je pense que vous devez simplement rester humble et que vous devez continuer à travailler. L’année dernière, je pense que certaines personnes disaient: « Nous avons gagné l’état l’année dernière, nous allons être bons cette année », a déclaré le joueur de ligne offensive de Lockport, Christos Alexandros. « Et puis cela s’est accompagné de blessures qui n’ont vraiment pas aidé.

« Alors cette année, nous devons juste continuer à travailler et rester humbles, et continuer à nous améliorer chaque semaine. »

Alexandros est le seul partant restant de l’équipe du championnat de l’État de Lockport, alors qu’il s’est aligné à la garde droite des Porters lors de leur victoire 24-6 contre Maine South dans le match pour le titre. Et bien qu’il reconnaisse qu’il y a une attente de leadership de ce poste, il ne se concentre pas sur ce qui s’est passé auparavant. Au lieu de cela, toutes ses énergies sont mises sur ce qui pourrait être.

« C’est assez génial que je sois l’un des gars qui a vécu cela », a déclaré Alexandros. «J’essaie de ne pas laisser cela entrer dans ma tête, cependant. J’essaie de travailler maintenant pour que nous puissions gagner l’état cette année.

Afin d’être le genre d’équipe qui fait une course sérieuse vers ces objectifs, ce sera un peu une opération de résolution de casse-tête pour l’entraîneur vétéran George Czart.

« Nous avons de bons joueurs de football », a déclaré Czart. « Notre travail consiste à les amener sur le terrain et à les placer dans les bonnes positions. Avoir des joueurs n’est pas notre problème. Pour nous, nous devons les intégrer dans une unité cohérente qui peut exécuter et déplacer le football.

Declan Sojka de Lockport, à gauche, s’entretient avec Brett Kooi, le nouvel entraîneur-chef offensif et adjoint, lors de la première journée d’entraînement le lundi 7 août 2023 à Lockport. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Lockport a également un atout supplémentaire dans ce département. Les Porters ont ajouté, ou réuni si vous voulez, Bret Kooi au personnel d’entraîneurs. Il dirigera l’attaque de Lockport.

Kooi a pris sa retraite de l’enseignement et de l’entraînement à Lemont après un passage réussi de neuf ans à la tête de ce programme, mais a rapidement déménagé pour aider un programme Lockport qu’il a dirigé de 1994 à 2010, remportant des titres d’État 8A en 2002 et 2003. Czart était auparavant l’assistant de Kooi pour de nombreuses années à Lockport.

« Nous avons travaillé ensemble, donc nous connaissons cette relation. Il n’a pas à s’inquiéter que je me mêle de ses affaires », a déclaré Czart. « Je lui ai donné beaucoup de liberté, parce que je lui fais confiance. C’est ce que c’est. Ça n’a rien à voir avec quoi que ce soit d’autre. J’espère qu’il fera du bien à nos enfants. Il a de l’expérience, une expérience éprouvée et une familiarité avec Lockport.

« C’était une sorte d’évidence. »

Drew Gallagher de Lockport remet le ballon lors de la première journée d’entraînement le lundi 7 août 2023 à Lockport (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

L’un des trois joueurs en lice pour le poste de quart-arrière, le senior Drew Gallagher, aime le look de la nouvelle offensive des Porters.

« C’est beaucoup plus diversifié », a déclaré Gallagher. «Nous avons des trucs qui contreraient les défenses bien mieux que l’an dernier. L’année dernière, nous avions en quelque sorte notre truc, et nous l’avons dirigé, mais maintenant nous allons voir ce que font les défenses contre nous et avoir un moyen de voir ce qu’ils font et de le contrer.

Le secondeur de Lockport Jameson Clark se dirige vers la salle de musculation lors de la première journée d’entraînement le lundi 7 août 2023 à Lockport. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Même si Lockport a hâte de voir ce que fera l’offensive, les Porters se tournent toujours vers la défense pour donner le ton au programme en général. Lors de la course au titre en 2021, Lockport a réalisé cinq blanchissages et accordé un peu plus de sept points par match aux adversaires. Évidemment, un retour complet à cette domination serait peut-être trop demander, mais se rapprocher de ces baromètres serait un pas dans la bonne direction.

Le secondeur Jameson Clark pense que les Porters ont ce qu’il faut pour resserrer les choses et faire du bruit.

« Nous avons organisé le championnat d’État il y a quelques années, puis l’année dernière a été une année un peu moins bonne et nous avons eu quelques blessures », a déclaré Clark. « Donc je pense que ça va être une année pour les gens, est-ce que cette année a été un coup de chance ? Ou sommes-nous pour de vrai? Je pense que nous sommes pour de vrai.

« Je sais que nous sommes pour de vrai, et nous allons le montrer cette année. »