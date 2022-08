Lockport ouvre la défense du titre avec une victoire sur Joliet West – Shaw Local

LOCKPORT – Avec une multitude de partants diplômés de l’équipe du championnat d’État de classe 8A de la saison dernière, l’équipe de football de Lockport ne savait pas trop à quoi s’attendre cette saison.

Au final, les Porters savaient qu’ils avaient des améliorations à apporter mais étaient contents.

Les seniors Hyatt Timosciek et Giovani Zaragoza ont tous deux marqué une paire de touchés et la défense de Lockport s’est installée. Tout cela s’est soldé par une victoire de 28-6 sur une équipe améliorée de Joliet West lors du premier match de la saison vendredi soir.

“Nous sommes satisfaits de la victoire, mais nous avons beaucoup à nettoyer”, a déclaré l’entraîneur de Lockport, George Czart. « Joliet West nous a donné tout ce que nous pouvions gérer. Il y avait de bons coups là-bas.

Il y en a eu, et malheureusement pour les Porters (1-0), en fin de première mi-temps, le quart partant senior Brady Pfeiffer a été victime d’un des coups sûrs. Après avoir complété une passe de 27 verges à Timosciek en quatrième et 23e, Pfeiffer (9 sur 15, 134 verges, 1 touché) est sorti avec une épaule blessée lors du jeu suivant. Il allait passer des radiographies après le match.

Entrez Drew Gallagher au quart-arrière.

Le junior a lancé une passe TD de 19 verges à Timosciek (5 attrapés, 96 verges) dans le coin gauche en troisième et 15. Cela a donné aux Porters une avance de 21-6 avec seulement 44,3 secondes à jouer au deuxième quart, et cela a tenu pour le score à la mi-temps.

Football: Lockport vs Joliet West 26 août Le Hyatt Timosciek (10) de Lockport tente de faire une prise pour un touché lors du match hors conférence entre Lockport et Joliet West le vendredi 26 août 2022, au Lockport High School de Lockport. (Dean Reid pour Shaw Media/Dean Reid/Shawmedia)

“C’était une balle parfaite que Brady a lancée, il n’aurait pas pu la mettre dans un meilleur endroit”, a déclaré Timosciek à propos du quatrième et 23 jeu. “Brady ira bien, mais nous avons pu nous habituer aux deux quarts qui arrivent dans un match.

« J’ai trouvé que c’était une belle victoire. Nous devons en tirer des leçons, mais c’était le premier match et je pense que nous avons fait du bon travail.

Timosciek a également capté une passe TD de 26 verges de Pfeiffer dans le coin droit pour une avance de 14-0 avec 10:22 à faire en première mi-temps.

Saragosse (31 courses, 168 verges) était le cheval de bataille des Porters. Il a couronné un entraînement de 12 jeux et 92 verges en labourant à deux mètres pour ouvrir le score au milieu du premier quart. Plus tard, il a plafonné le score en traversant la ligne, s’échappant d’un tacle et dardant 62 verges pour un touché avec 2:52 à jouer au troisième quart.

“Giovani est un étalon”, a déclaré Czart. “Mais il va avoir mal demain.”

C’est très bien avec Saragosse.

“C’est juste amusant d’être là-bas avec mes gars, et je m’amuse là-bas”, a-t-il déclaré. “Ce [third-quarter touchdown] tout est arrivé à cause de mes blocages.

«Je pensais que nous avions éliminé la nervosité. C’était un jeu amusant. Nous avons tous travaillé dur et avons eu une expérience d’apprentissage.

Les Tigers (0-1) travaillaient fort aussi, mais n’arrivaient pas à faire assez de jeux. Le quart-arrière senior Carl Bew (15 verges par la passe, 53 verges au sol), un transfert de Joliet Central, a marqué le touché de l’équipe sur une course de 3 verges avec 7:59 à jouer en première mi-temps. Le point supplémentaire était large, laissant le score à 14-6.

Football: Lockport vs Joliet West 26 août Carl Bew (1) de Joliet West tente d’échapper à un défenseur lors du match hors conférence entre Lockport et Joliet West le vendredi 26 août 2022 au lycée Lockport de Lockport. (Dean Reid pour Shaw Media/Dean Reid/Shawmedia)

Joliet West a ensuite récupéré un coup de pied en jeu et a conduit à une situation de quatrième et 2 au Lockport 9, mais une passe a été repoussée par le senior de Lockport Joey Manzo avec 5:08 à faire en première mi-temps. Manzo, l’un des deux partants de retour de l’équipe du titre d’État de la saison dernière, a également eu une interception à son propre 8 pour contrecarrer le premier entraînement des Tigers.

“Nous abandonnions quelques mètres de plus que nous ne le voulions et ils ont essayé de frapper une route de poteau, mais je suis monté et j’ai battu le receveur large au ballon”, a déclaré Manzo. « Leur quart-arrière était un bon brouilleur.

« Je suis satisfait de la victoire, mais tout ne s’est pas passé. Mais nous allons grandir et nous améliorer.

Joliet West pense qu’elle le fera aussi.

“George Czart est un entraîneur incroyable, et je pense que nous avons eu l’un des matchs d’ouverture les plus difficiles de l’État”, a déclaré l’entraîneur de première année de Joliet West, Daniel Tito, qui a passé les 12 saisons précédentes en tant qu’assistant des Tigers. “Carl [Bew] a beaucoup d’athlétisme, mais c’est aussi un excellent leader et un capitaine.

“Même si nous n’avons pas remporté la victoire, je pense que nous avons remporté quelques victoires en équipe.”