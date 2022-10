Lockport et Brady Pfeiffer étourdissent Bolingbrook avec 2 touchés dans les 88 dernières secondes – Shaw Local

LOCKPORT – Lors d’une nuit où Lockport a honoré le 20e anniversaire de sa première équipe de football de championnat d’État, le groupe actuel de Porters a utilisé la même attitude de ne jamais dire mourir.

Lockport s’est rallié pour deux touchés dans le dernier 1:28 du match et a assommé Bolingbrook 34-33 dans un match du SouthWest Suburban Blue vendredi.

Brady Pfeffer a couru autour de l’extrémité gauche à 11 mètres pour le touché final avec 33,9 secondes à jouer pour ramener les Porters à un point. Pfeiffer, qui a réussi 14 passes sur 30 avec deux touchés, deux touchés en cours et deux interceptions, a ensuite lancé une passe de conversion de deux points au Hyatt Timosciek. L’aîné a capté la passe juste sur la ligne de but du côté gauche et a été jugé avoir cassé l’avion avant d’être repoussé.

Le disque gagnant a été mis en place lorsque le junior Danny Stevens a récupéré un coup de pied en jeu.

“Nous visions la victoire tout au long du parcours”, a déclaré Pfeiffer. «Nous savions que si nous obtenions le coup de pied en jeu, nous pourrions le faire. J’ai adoré l’appel de jeu [on the two-point conversion] à la fin. Nous savions que nous allions l’obtenir.

“C’est une énorme victoire, et ça fait du bien.”

C’était la troisième victoire consécutive des Porters (5-2, 1-2) contre Bolingbrook (4-3, 2-2) et la deuxième consécutive d’un point. La saison dernière, c’était 14-13 en prolongation. Timosciek (six attrapés pour 174 verges, deux touchés) s’est assuré que celui-ci était également une victoire en sachant où être dans la zone des buts.

“J’étais nerveux, mais c’était un joyeux nerveux, parce que je savais que nous allions gagner”, a déclaré Timosciek. «Je l’ai attrapé et j’ai pensé que j’étais dedans. Le jeu d’appel toute la journée était parfait. Notre jeu de course a changé la donne, et c’était incroyable.

“C’est grand nous sommes [most likely] en séries éliminatoires et nous prolongeons notre saison. Toute la semaine, nous savions que c’était notre jeu à gagner.

“Ce fut un grand match”, a déclaré l’entraîneur de Lockport, George Czart. « Nous n’avons pas laissé l’équipe abandonner. L’une de nos principales tâches en tant qu’entraîneurs est de faire en sorte que les gars se battent mentalement jusqu’à la fin.

“Brady était génial, un si bon garçon. Il a fait preuve d’un grand sang-froid et de ténacité et s’est battu contre l’adversité. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fier des entraîneurs et des enfants.

Bolingbrook a eu un dernier soupir, mais le deuxième et 10 de ses 34, le quart-arrière de première année Jonas Williams a été limogé pour une perte de 4 verges par Mason Solorsano et Mateas Foltys, et le temps s’est écoulé.

“Je viens d’entrer et j’ai aidé à faire le sac”, a déclaré Solorsano. “C’était incroyable, juste la meilleure sensation de tous les temps. Jouer ce clip de l’équipe de 2002 sur le tableau de bord avant le match était génial. Ça nous a enflammé. »

Les Porters ont ouvert le match avec un coup de pied en jeu, et Shane Kozak l’a récupéré. Cela a conduit à une passe de TD de 45 verges de Pfeiffer à Timosciek à seulement 2:36 du début du match.

Mais Bolingbrook s’est rallié pour une avance de 12-6 à la mi-temps lorsque Williams a eu une passe de touché de 12 verges au senior Kaleb Miller lors du premier jeu du deuxième quart, puis Williams a encerclé par la gauche avec un peu plus d’une seconde à jouer au deuxième quart. .

Williams a terminé 23 passes sur 39 pour 220 verges. Il s’est de nouveau connecté avec Miller sur une passe de TD de 11 verges avec 8:54 à jouer au troisième quart pour une avance de 19-6.

Ensuite, une pléthore de notations s’est produite. Timosciek était grand ouvert pour une passe TD de 64 verges pour porter le score à 19-13 avec 7:47 à faire au troisième quart. Kelrod Leaks a ensuite renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 65 verges pour un touché et les Raiders ont été de retour par 13. Pfeiffer s’est lancé et s’est précipité pour une course de touché de 19 verges pour porter le score à 26-20 avec 1:53 à faire au troisième quart.

Après que les deux équipes aient botté de dégagement, Joshua Robinson a marqué sur une course de touché de 11 verges pour une avance de 33-20 avec 6:55 à jouer dans le match. Giovani Zaragoza a répondu sur une course de 2 verges avec 1:28 à faire. Le claquement sur le point supplémentaire était mauvais, laissant Lockport à 33-26, mais préparant le terrain pour les derniers instants.

Avec cette victoire, le champion en titre de la classe 8A, Lockport, semble s’être qualifié pour les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive. La dernière fois que les Porters ont fait des apparitions consécutives, c’était entre 2009 et 2011.

Avec la défaite, les Raiders devront attendre pour devenir éligibles aux séries éliminatoires.

L’entraîneur de Bolingbrook, John Ivlow, a raté son troisième match consécutif alors qu’il se remet d’un problème de santé.

“Je pense que c’était un retournement de situation, et nous avons été laxistes à la fin et n’avons pas clôturé le match”, a déclaré l’entraîneur par intérim de Bolingbrook, Harvey Jackson. « Nous avons eu des ballons qui n’ont pas rebondi et nous avons été rappelés à trois touchés.

« Nous avons eu des choses inhabituelles. Nous devons en obtenir un de plus pour participer aux séries éliminatoires, et nous devrons le faire. Nous allons travailler et nous assurer que nous jouons au football de Bolingbrook.