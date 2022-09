Lockport a déjà fait face à sa juste part de blessures cette saison, et il a continué à s’ajouter à la liste lors de la victoire serrée de vendredi soir contre Bradley-Bourbonnais.

Ces blessures, cependant, ont permis à d’autres joueurs d’obtenir des opportunités qu’ils n’avaient peut-être pas auparavant.

“Nous avions de nouveaux enfants là-dedans, et certains d’entre eux étaient peut-être des seconds cordes”, a déclaré l’entraîneur de Lockport, George Czart. “Mais ils sont venus jouer dur et ont joué avec fierté.”

Cela a également amené les Porters à s’adapter à ce qui leur arrivait à la volée.

“[Bradley-Bourbonnais] est sorti d’une manière différente de ce à quoi nous nous attendions, et tous les jeux que nous avons pratiqués n’étaient pas là, nous avons donc dû revenir à notre ancien scénario », a déclaré l’ailier serré de Lockport Hyatt Timosciek. “Nous avons dû revenir à des jeux auxquels nous n’étions pas vraiment habitués, et certains gars ne savaient pas vraiment tout, alors nous avons dû les aider.”

Lockport a également subi une sorte de rotation de quart-arrière en raison d’une blessure. Brady Pfeiffer a commencé l’ouverture de la saison contre Joliet West, a bien performé mais s’est blessé et a cédé la place à Drew Gallagher, qui a réalisé une solide performance contre Metea Valley avant de rendre les rênes à Pfeiffer, désormais en bonne santé, avant le match contre Bradley.

Pfeiffer a répondu avec une autre bonne performance, et son receveur principal, Timosciek, a fait un grand compliment aux deux quarts après le match.

“C’était bien d’avoir [Pfeiffer] retour, mais pour être honnête avec vous, je ne pouvais pas faire la différence », a déclaré Timosciek en riant.

Même lorsque les blessures n’étaient pas à l’origine d’un problème, Czart n’a pas non plus hésité à faire bouger les choses avec son alignement. Avec son secondaire qui n’a pas fonctionné comme il l’avait espéré, Czart a secoué les choses à la mi-temps et a inséré la réserve Danny Stevens. Quelques minutes seulement après le début de son insertion dans l’alignement, Stevens a réussi une passe et l’a renvoyée pour un score.

Cela a déclenché ce qui, jusque-là, avait été une sorte d’effort léthargique de la part des Porters.

«Nous avons fait un changement et déplacé notre sécurité gratuite vers fort et mis [Stevens] là-dedans », a déclaré Czart. “Il fait un excellent travail à l’entraînement tous les jours, alors pourquoi ne pas lui donner une chance?”

Pas de pénurie de points

En trois matchs, Reed-Custer a inscrit 186 points.

Il est à un point du meilleur score total de l’État, une marque établie par Chatham Glenwood.

De toute évidence, il semble peu probable que les Comets puissent rester au rythme épique qu’ils ont établi jusqu’à présent, mais ils sont déjà en marge du livre des records scolaires pour n’avoir marqué que trois matchs.

Reed-Custer a commencé son programme de football en 1978. Avec le total actuel de points marqués, les Comets sont déjà à la 10e place pour les points marqués en une saison, même s’ils ont en quelque sorte cessé de marquer des points.

La performance exceptionnelle de l’année dernière s’est terminée avec Reed-Custer établissant le record de tous les temps de l’école en une seule saison avec 503 points. Mais il y a beaucoup de place pour que ce groupe de phénomènes de notation Reed-Custer grimpe rapidement dans la liste.

Dans l’ordre, le tableau des scores d’une saison se lit comme suit : 1) 503 points (2021), 2) 347 points (2006), 3) 288 points (1986), 4) 268 points (2008) et 5) 257 points ( 1998).

Le SPC ne poursuivra pas les matchs du jeudi

Si vous avez apprécié l’extension du week-end de football des lycées de la Southwest Prairie Conference aux jeudis soirs, vous feriez mieux de faire le plein ce week-end à venir.

Le SPC avait initialement accepté de jouer deux semaines de ses matchs croisés (la semaine dernière et cette semaine) jeudi pour aider à résoudre les problèmes croissants d’arbitrage. Mais on a récemment appris que la conférence n’en ferait qu’un additif d’un an aux horaires, et il reviendra à une liste plus normale l’année prochaine.

On s’attendait à ce qu’il s’agisse d’un geste préventif que plusieurs conférences les trouveraient en train de faire à un moment donné plus tôt que tard. En acceptant de passer en premier, ils pourraient être assurés d’obtenir des officiels plus tard dans le calendrier en raison de leur accord initial pour aider. Mais alors qu’il y a eu une augmentation des matchs du jeudi dans tout l’État, le SPC ne voulait pas être le seul à bouleverser ses calendriers hebdomadaires si d’autres ne faisaient pas aussi des sacrifices.

Après que les 12 équipes étaient en action jeudi la semaine dernière, seules 10 des 12 écoles du SPC passeront au jeudi cette semaine. Plainfield Central et Minooka joueront toujours vendredi, car il était initialement prévu comme match de retour de Minooka avant que la décision de passer aux jeudis ne soit prise.