Lockheed nomme un spécialiste des logiciels à la tête du programme des avions F-35

Lockheed Martin confie à un spécialiste du génie logiciel la responsabilité de son Programme d’avion de combat interarmées F-35 alors que le directeur actuel s’apprête à prendre sa retraite.

Chauncey McIntosh, actuellement vice-président de Lockheed et adjoint du programme F-35, prendra la direction générale du programme le 1er décembre, a annoncé mercredi la société.

Bridget Lauderdale, qui dirige actuellement le programme F-35 de Lockheed, prendra sa retraite à la fin de l’année après 38 ans au sein de l’entreprise.

« Chauncey est un leader exceptionnel avec les qualifications distinctes nécessaires pour diriger le programme F-35″, a déclaré Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics. « Des nominations à des postes de direction critiques comme celle-ci continueront à faire progresser nos solutions de sécurité du 21e siècle afin de répondre aux besoins croissants de nos clients. »

La sécurité du 21e siècle est la stratégie de Lockheed Martin visant à intégrer le matériel physique aux technologies numériques et à rendre les chaînes d’approvisionnement de défense plus résilientes.

Chauncey McIntosh (Lockheed Martin)

McIntosh était auparavant vice-président et directeur général des systèmes de guerre intégrés et des capteurs pour Lockheed Martin Rotary et Mission Systems. Pendant cette période, McIntosh a supervisé le développement de logiciels pour le système d’armes Aegis, ainsi que la gestion des programmes d’intégration de systèmes de défense antimissile, de radar, de construction navale, d’énergie dirigée et de combat.

Le Le programme F-35 a été confronté à ses propres problèmes logicielsqui ont été un facteur majeur dans l’arrêt récent des livraisons qui a duré un an. À partir de juillet 2023, le Pentagone a refusé d’accepter la livraison de nouveaux F-35 qui devaient inclure une mise à niveau connue sous le nom de Technology Refresh 3, ou TR-3, qui promettait de meilleurs écrans, mémoire informatique et puissance de traitement.

Le TR-3 a eu des problèmes logiciels et des difficultés à s’intégrer au nouveau matériel du F-35. Ceci, ainsi que des retards dans le matériel, ont provoqué l’arrêt des livraisons et provoqué le stockage de dizaines de chasseurs dans les installations de Lockheed à Fort Worth, au Texas.

Lockheed a finalement développé une forme « tronquée » du logiciel qui fonctionnait suffisamment bien pour que les avions puissent être livrés et effectuer des missions d’entraînement. Mais ces avions ne peuvent toujours pas effectuer de missions de combat et ne seront probablement pas prêts au combat avant 2025. Le gouvernement retient environ 5 millions de dollars de paiements à Lockheed pour chaque avion, jusqu’à ce que la capacité de combat du TR-3 soit qualifiée et livrée.

En plus de travailler avec les programmes F-35 et Aegis, le mandat de McIntosh chez Lockheed a inclus la supervision de la gestion de programmes et de projets, de l’ingénierie logicielle, de l’ingénierie des systèmes et de la conception avionique pour le F-22 Raptor, le C-5 Galaxy, le P-3 Orion et Avion S-3 Viking.