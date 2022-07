Lockheed Martin L1011 Tristar : un avion de passagers abandonné étrange se trouve sur le sol de la mer Rouge

(CNN) — Tomber sur cette forme inattendue sur le fond marin suffit à vous couper le souffle – c’est donc une bonne chose que vous ayez probablement un réservoir plein de respirations attachées à votre dos.

Le vénérable vieil avion Lockheed Martin L1011 Tristar, avec ses trois moteurs, montés sur les ailes et la nageoire caudale, serait un spectacle à voir dans les airs ou au sol, sans parler des profondeurs sous la surface de la mer Rouge, parmi les poissons et corail.

Le jet abandonné, coulé en 2019 pour créer un récif artificiel pour encourager la vie marine, a été photographié par le photographe sous-marin américain Brett Holzer dans une série d’images qui capturent le spectacle étrange créé par cet avion de ligne aquatique.

Le trimoteur Lockheed Martin Tristar a volé pour des compagnies aériennes commerciales dans les années 80 et 90. Brett Hoelzer/Centre de plongée Deep Blue

Selon Holzer, le jet est maintenant devenu un refuge pour les explorateurs d’épaves et les photographes sous-marins.

Immatriculé pour la première fois dans les années 1980 et ayant servi pour plusieurs compagnies aériennes dont, selon Planespotters.net, Royal Jordanian, le portugais TAP Air et le suédois Novair avant, après un dernier passage avec Luzair, un autre transporteur portugais, il a été abandonné au début des années 2000.

Après avoir été stationné et apparemment oublié pendant des années à l’aéroport international King Hussein près des rives de la mer Rouge, l’avion a été coulé dans le golfe d’Aqaba en Jordanie dans le but d’encourager le tourisme de plongée et la croissance des coraux, selon l’agence de presse jordanienne Petra.

Holzer dit qu’il se trouve à une profondeur de 15 à 28 mètres (50 à 92 pieds), avec la queue de l’avion à l’extrémité la plus profonde.

“Le cockpit est la partie la moins profonde de l’épave et fait face à la plage à environ 13 mètres”, a déclaré Holzer à CNN Arabic.

Flottant dans un avion

Les plongeurs peuvent explorer le cockpit et la cabine. Brett Hoelzer/Centre de plongée Deep Blue

Les plongeurs professionnels peuvent entrer dans l’épave par deux portes derrière le cockpit.

À l’intérieur du fuselage du Tristar, les sièges de la rangée du milieu ont été retirés pour permettre un meilleur accès aux plongeurs, mais sinon, le jet est étonnamment bien conservé.

“Les plongeurs peuvent aller à l’arrière des deux dernières portes de sortie, qui sont à une profondeur de 28 mètres”, explique Holzer. “Ou ils peuvent sortir par les portes du milieu, qui sont à une profondeur d’environ 20 mètres.”

Le cockpit, les rangées de sièges des deux côtés, les toilettes et les cuisines sont toujours en place, permettant aux plongeurs de flotter autour d’un avion de ligne commercial presque intact, explique le photographe.

Après trois ans dans l’eau, les ailes de l’avion abritent désormais de nombreux coraux mous. Le fuselage est entouré d’énormes éponges peuplées d’une variété de vie marine.

“Il n’est pas rare de trouver des poulpes se nourrissant près des têtes de corail”, explique Holzer. Le poisson-globe peut également être vu.

Le vrai frisson, dit-il, est le caractère unique d’explorer un avion de ligne sur le fond marin.

“Cette aventure offre une expérience de plongée réaliste à l’intérieur d’un véritable avion commercial”, explique Holzer.

Ses photos sous-marines ont été un succès sur Instagram, certains de ses followers planifiant désormais leurs propres visites dans le golfe d’Aqaba pour voir l’épave.

Cependant, Holzer souligne que cette aventure pourrait ne pas convenir à tout le monde.

En raison de sa profondeur, dit-il, les plongeurs devront être des professionnels pleinement qualifiés. Il recommande également de réserver tôt, car la visite nécessite un bateau.