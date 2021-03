Le Guardian a accidentellement confirmé les soupçons de beaucoup de théoriciens du complot avec un article suggérant qu’un «verrouillage mondial tous les deux ans» était nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques de Paris. Le titre a été rapidement changé.

Si les émissions de dioxyde de carbone ne chutent pas de l’équivalent d’un verrouillage mondial «Environ tous les deux ans» pour la prochaine décennie, la terre atteindra des niveaux apocalyptiques, a averti une équipe de chercheurs de l’Université d’East Anglia dans un article sur Nature publié mercredi.

Cela a apparemment tellement excité une certaine souche de fanatique du climat au sein du personnel du Guardian, qu’ils ont initialement publié l’article sous le titre. «Verrouillage mondial tous les deux ans nécessaire pour atteindre les objectifs de Paris en matière de CO2 – étude.» Après avoir été traîné sans pitié pour un tel porno de peur, le titre a été changé en «Équivalent de la baisse des émissions de Covid nécessaire tous les deux ans – étude» avec un explicateur qui « les experts disent » cette «Chutes équivalentes des émissions sur une décennie» serait «Nécessaire pour maintenir les limites de sécurité du chauffage global.»

Malgré l’appel à «Méthodes complètement différentes» pour atteindre et verrouiller la baisse des émissions due à la pandémie, la chercheuse principale Corinne Le Quéré a néanmoins insisté sur le fait que le changement climatique ne pouvait pas être un «Problème secondaire. Il ne peut pas s’agir d’une seule loi ou politique, il doit être placé au cœur de toutes les politiques. »

Chaque stratégie et chaque plan de chaque gouvernement doivent être compatibles avec la lutte contre le changement climatique.

Si Le Quéré n’est pas venu suggérer que les gens soient arbitrairement privés de leurs libertés tous les deux ans pour plaire à un modèle climatique, l’autre «Actions stratégiques» elle a mentionné que certains des gains de la pandémie étaient déjà en cours de mise en œuvre – et dans de nombreux cas, avaient été mis en œuvre pendant des années. De l’urbanisme à l’incitation « transport actif » (marche et vélo) et le développement des transports en commun, pour promouvoir le travail à distance lorsque cela est possible, ses suggestions n’étaient pas tout à fait nouvelles – et peu susceptibles de convaincre quiconque qu’elles étaient suffisantes.

«Il y a une vraie contradiction entre ce que les gouvernements disent faire pour faire [to generate a green recovery]et ce qu’ils font » Le Quéré a déclaré au Guardian, appelant le phénomène «Très inquiétant.»

Son co-chercheur Glen Peters a été plus explicite sur la latitude que les pays devraient avoir pour s’éloigner des combustibles fossiles à leur propre rythme, appelant à «Changements structurels» faire évoluer les économies vers les énergies renouvelables.

Certains sur les réseaux sociaux, voyant le « Partie calme » dit à haute voix lors de la première édition de l’article du Guardian, avait un « Je te l’avais dit » moment. La menace de « verrouillage climatique » a été alternativement présentée et « Démystifié » par les médias grand public pendant des mois.

Deux ans plus tard, un an de congé. Sonne bien … surtout pour les dizaines de millions de personnes dans le monde en développement qui mourront de faim pendant les famines de masse qui suivront. Tant qu’Uber Eats continue de se présenter à la porte, peu importe, n’est-ce pas? – Adam Locke (@ AdamLocke76) 3 mars 2021

… D’autres ont d’abord supposé que c’était de la satire, parce que personne ne publierait quelque chose qui sur le nez –

Je pensais que c’était un article sur Babylon Bee – La fin décontractée (@TheShagsworth) 3 mars 2021

… Sauf peut-être pour le Forum économique mondial, qui a en fait fait l’éloge de ce que les verrouillages avaient fait aux villes – sans doute les a transformés en ruches inhabitables de mouchards où l’on ne peut même plus assister à un spectacle de Broadway – plus tôt cette semaine, avant de retirer son tweet sous la pression du public.

Le WEF avait posté une vidéo faisant l’éloge du « silence » et l’air plus clair – et le manque d’humains, bien qu’ils n’aient pas dit cette partie à voix haute.

