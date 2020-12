ENGLEWOOD, Colorado: De nombreux téléspectateurs se sont plaints de la terrible défaite de Denvers contre les Saints derrière un receveur recrue qui devait faire son devoir parce que chaque quart-arrière des Broncos était bloqué par la NFL. coronavirus préoccupations.

Parmi eux se trouvait Drew Lock.

Cela m’a fait mal au cœur, a blessé mon âme, a déclaré mercredi le partant des Broncos. C’était lourd. C’était vraiment difficile. Ce n’était pas quelque chose que j’aimais faire. J’aurais préféré être sur le terrain pour aider mes coéquipiers.

Verrouillage et sauvegarde Brett Rypien est retourné au terrain d’entraînement environ une heure plus tard, mais l’équipe d’exhibition vétéran QB Blake Bortles a été isolée au cas où les Broncos se heurteraient à un autre dilemme de quart-arrière cette saison.

Le trio a purgé ce qui était essentiellement une interdiction d’un match pour ne pas porter de masque la semaine dernière autour du quart-arrière Jeff Driskel, qui a été testé positif pour le coronavirus le jour de Thanksgiving.

En plus d’isoler les Bortles, le QB Broncos Kyle Shurmur, fils du coordinateur offensif Pat Shurmur, a commencé par COVID-19[feminine protocoles qui peuvent être signés plus tard dans la semaine. En tant que partant de trois ans avec Vanderbilt, Shurmur a passé la saison dernière dans l’équipe d’exposition des chefs.

Les quatre QB Broncos sont allés travailler mardi dernier pour regarder un film, mais ils ne portaient pas tout le temps leur masque. Après le test positif de Driskels, une étude sur la concurrence a examiné les contacts étroits à haut risque de Lock, Rypien et Bortles et leur a ordonné de les mettre en quarantaine samedi.

Les QB ont été retirés du terrain d’entraînement samedi et les Broncos se sont précipités pour mettre à jour Kendall Hinton sur un playbook raccourci qui impliquait principalement des transferts.

Hinton, qui a joué le quart-arrière à Wake Forest, a été promu de l’équipe d’exhibition peu avant le coup d’envoi et n’a effectué que trois passes, dont deux contre les Saints lors de la défaite 31-3 de Denver.

Hinton est revenu à attraper des passes, pas à lancer, quand il est revenu dans l’équipe d’entraînement mercredi.

L’entraîneur Vic Fangio, qui a infligé une amende à son quart cette semaine pour violation COVID-19[feminine règles, ses quarts ont crié après le match pour avoir mis l’équipe et la ligue dans une position précaire, ce qui a bouleversé la mère de Lock, Laura, qui a défendu son fils sur les réseaux sociaux.

Lock a dit qu’il n’avait aucun problème avec ce que Fangio a dit.

C’est mon patron. Il est le chef de cette équipe et tout ce qu’il dit va, dit Lock. J’ai l’impression que nous avons obtenu un peu de leadership en entrant et en nous préparant et en ne le faisant que le jour où tout le monde était à la maison. Cela montre donc du leadership.

Mais là encore, nous n’avons pas fait la bonne chose, nous ne les avons pas eu tout le temps que nous étions là-bas.

Quant à sa mère qui le défend, a déclaré Lock, les mères seront des mères. C’est juste un fait. Ils vont soutenir leur enfant. Ils défendent leur enfant quelle que soit la situation, et ma mère est une personne fervente. Il n’y a jamais eu de jeu où je jouais mal et je n’avais pas plus peur d’elle que mon père.

Lock a félicité Hinton d’être intervenu le plus rapidement possible et d’avoir fait ses débuts dans la NFL dans la position la plus difficile de la division contre la meilleure équipe de la NFC, rien de moins.

Gosh, il a dû sortir, ne pas prendre un représentant en tant que quart-arrière, jouer contre l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Que pouvez-vous demander de plus à ce gars? Dit Lock. Je veux dire qu’il est sorti et a joué son cul.

Lock a déclaré qu’il était dans sa voiture lundi en attendant les résultats de son rapide COVID-19[feminine test quand il a vu Hinton et lui a dit, il faut beaucoup de courage et de courage pour sortir et faire ce que vous avez fait dans les circonstances dans lesquelles vous l’avez fait.

Fangio a déclaré qu’il était déçu que les événements du week-end dernier aient éclipsé tout le bon travail que tout le monde ici a fait, à commencer par les joueurs qui ont contourné la propagation de la coronavirus .

Cette partie m’énerve un peu, mais bon, c’est ce que c’est », a déclaré Fangio. «Nous avons eu cette erreur avec les quarts et nous devons être en contrôle.

Le président de l’équipe Joe Ellis, qui s’oppose à la coronavirus Le mois dernier, Fangio et le PDG John Elway se sont rencontrés lundi et ont déclaré: «Bien que ce soit facile à blâmer, nous devons tous assumer nos responsabilités et travailler ensemble pour éviter que cela ne se reproduise.

REMARQUES: Fangio a déclaré que CB manquera Bryce Callahan (pied) pendant au moins une à deux semaines. … DE Shelby Harris a repris l’entraînement après avoir manqué quatre semaines avec le coronavirus . … RB Phillip Lindsay (genou) devrait jouer dimanche lorsque les Broncos (4-7) visiteront KC (10-1). … DC Ed Donatell sera de retour à temps partiel après cela COVID-19[feminine tous l’ont mis à l’écart le mois dernier. … Fangio a déclaré que Von Miller n’a pas reçu l’autorisation médicale de reprendre la pratique. Miller s’est fixé comme objectif de jouer cette saison après une étrange blessure à la cheville six jours avant le match d’ouverture.

