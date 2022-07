Loch Ness : des fossiles suggèrent qu’un monstre a peut-être existé

Une étude récente a trouvé des preuves indiquant l’existence possible, à un moment donné, du célèbre monstre du Loch Ness.

Des scientifiques de l’Université de Bath et de l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, ainsi que de l’Université Hassan II au Maroc, ont publié la semaine dernière une étude dans la revue Cretaceous Research sur la découverte de petits plésiosaures dans une rivière vieille de 100 millions d’années. système, qui fait maintenant partie du désert du Sahara.

Selon l’étude, les plésiosaures étaient des reptiles marins à long cou avec de petites têtes et quatre longues nageoires qui existaient à l’époque des dinosaures. Ils ont également servi d’inspiration pour le monstre du Loch Ness en Écosse.

Alors que l’on croyait auparavant qu’il s’agissait d’animaux marins, l’étude suggère que les plésiosaures ont peut-être vécu en eau douce.

“Nous ne savons pas vraiment pourquoi les plésiosaures sont en eau douce”, a déclaré Nick Longrich, paléontologue et biologiste de l’évolution du Milner Center for Evolution de l’Université de Bath, dans un communiqué de presse.

“C’est un peu controversé, mais qui peut dire que parce que nous, les paléontologues, les avons toujours appelés” reptiles marins “, ils devaient vivre dans la mer? De nombreuses lignées marines ont envahi l’eau douce.”

Quant à ce que cela signifie pour l’existence du monstre du Loch Ness, les chercheurs disent qu’il est “plausible” que la créature ait existé.

Cependant, ils disent que les archives fossiles suggèrent également que les derniers plésiosaures sont morts en même temps que les dinosaures, il y a 66 millions d’années.

Les fossiles mentionnés dans l’étude comprennent des os et des dents d’adultes de trois mètres de long et un os de bras d’un bébé de 1,5 mètre.

“Ce sont des trucs décousus, mais les os isolés nous en disent beaucoup sur les anciens écosystèmes et les animaux qui s’y trouvent. Ils sont tellement plus courants que les squelettes, ils vous donnent plus d’informations avec lesquelles travailler”, a déclaré Longrich.

“Les os et les dents ont été trouvés dispersés et dans différentes localités, pas sous forme de squelette. Ainsi, chaque os et chaque dent est un animal différent. Nous avons plus d’une douzaine d’animaux dans cette collection.”

Les chercheurs disent que les animaux ont peut-être vécu régulièrement et se sont nourris en eau douce, y passant peut-être toute leur vie, comme les dauphins de rivière d’aujourd’hui.

Ils disent qu’il est également possible que les plésiosaures aient pu tolérer à la fois l’eau douce et l’eau salée de la même manière que les baleines modernes, comme les bélugas.

Les scientifiques disent que les dents offrent également des indices supplémentaires sur l’animal.

Non seulement les dents ont été perdues pendant que la créature était vivante, mais elles montrent une usure importante, semblable au grand dinosaure aquatique Spinosaurus trouvé dans les mêmes anciens lits de rivière.

La forte usure, selon les chercheurs, implique que les plésiosaures ont mangé le même poisson blindé dans la rivière que le Spinosaurus, ce qui signifie qu’ils y ont passé beaucoup de temps.

“Ce qui m’étonne, c’est que l’ancienne rivière marocaine contenait tant de carnivores vivant tous côte à côte”, a déclaré le co-auteur de l’étude, David Martill, professeur de paléobiologie à l’Université de Portsmouth, dans le communiqué.

“Ce n’était pas un endroit où aller nager.”