L’océan est puissant, mais fragile

En tant que natif de Californie du Sud, j’ai grandi avec l’océan comme partie intégrante de ma vie. Avec une formation en biologie et en art et un amour des animaux, la plongée sous-marine est devenue le complément parfait à ma passion pour les voyages. En visitant certaines des régions les plus reculées du monde, j’ai développé une réelle appréciation des organismes marins et de leurs écosystèmes et j’ai capturé cela dans ma photographie. Mon objectif est que mes images aident le public à prendre conscience de notre besoin de protéger nos écosystèmes marins fragiles et à encourager les autres à prendre soin de nos océans.

Cette année, j’ai été ravie de devenir la première femme photographe et Américaine à remporter le prix du « Photographe sous-marin de l’année 2021 » par le concours du Photographe sous-marin de l’année.

Lorsque je ne suis pas dans l’eau avec mon appareil photo, j’enseigne la biologie et sensibilise mes étudiants aux défis auxquels sont confrontés nos océans et à l’importance de la conservation des écosystèmes marins.

J’espère que vous apprécierez mon travail.

Renee Grinnell Capozzola est une photographe sous-marine primée internationalement qui se spécialise dans les images grand angle et à deux niveaux.