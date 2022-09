Jetez un coup d’œil à l’océan de fleurs à l’extérieur des palais et des résidences royales.

Regardez les personnes en deuil faire la queue sur des kilomètres le long de la Tamise pendant quelques instants fugaces en face du cercueil de la reine.

Une file d’attente de personnes en deuil s’étendait autour des fleurs des hommages floraux à l’extérieur du palais de Buckingham pour rendre hommage à la reine Elizabeth II Crédit : Alamy

Regardez les chiffres stupéfiants attendus à Londres lundi.

Regardez les prévisions pour les téléspectateurs mondiaux . . . jusqu’à quatre milliards, soit plus de la moitié de la population de la planète, le plus grand événement télévisé de l’histoire.

Ce sont les véritables mesures de la renommée mondiale de la reine, de la popularité de notre famille royale et de la fascination qu’elle exerce – qui, nous le prédisons avec confiance, restera intacte longtemps après que le règne du nouveau roi sera bien établi.

C’est le monde réel – pas la version grillée et remplie de haine sur les réseaux sociaux où troll après troll sans nom crache de la bile sur les membres de la famille royale non élus et leur coût total pour les deniers publics (un coût, en fait, largement compensé par les revenus qu’ils apportent à Bretagne).

Et où des artistes de talent oubliés et sourds tentent de reprendre le devant de la scène en abusant de la monarchie.

Gamme de courses

Dieu merci, nous ne vivons pas dans le monde de Twitter, cet aimant pour les haineux et les ignorants. Ni dans la Grande-Bretagne imaginaire des nourrissons éveillés du New York Times, des hacks tellement accros à ce cloaque des médias sociaux qu’ils consacrent leur carrière à concocter des mensonges sur le Royaume-Uni pour des “j’aime”.

Cela les aide à se plier à la gauche américaine ignorante pour prétendre à 3 500 miles de là que la Grande-Bretagne, après le Brexit, est une nation de suprémacistes blancs. C’est risible. Nous connaissons tous la réalité.

Regardez l’éventail de races, de croyances et d’âges réunis dans cette file d’attente pour honorer notre reine.

Notre peuple aime l’apparat, la tradition, la continuité et la stabilité qu’offre la monarchie.

Ils aiment que les meilleurs membres de notre famille royale se consacrent à un devoir et à un service sans faille.

La plupart du temps, la famille royale reste à l’arrière-plan de nos vies. Parfois – comme pour les mariages de William et Harry et la mort de la princesse Diana et maintenant de la reine – ils occupent le devant de la scène.

Alors, la Grande-Bretagne n’hésite pas à lui montrer son amour et son soutien.

Les fans de Royal, et ils sont l’écrasante majorité, ne recherchent aucune alternative. Ils ont vu les problèmes de certaines nations avec des présidents élus. Ce n’est pas pour eux.

La bande de moins en moins nombreuse de républicains britanniques peut fulminer. C’est un pays libre. Mais ils perdent leur souffle. Twitter est le seul endroit où ils ont une traction.

Bonne chance avec ça.