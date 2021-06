L’océan Austral de l’Antarctique officiellement reconnu comme le cinquième océan du monde par Nat Geo Cartographers

Il est temps de mettre à jour votre atlas car un nouvel océan a été identifié sur Terre. De quatre, le nombre total d’océans de la Terre est passé à cinq, car les cartographes de National Geographic ont reconnu l’océan Austral de l’Antarctique sur leurs cartes. A l’occasion de la Journée mondiale des océans, la société qui publie les cartes du monde depuis 1915 a annoncé publiquement la mise à jour le 8 juin.

Selon un rapport du Daily Mail, National Geographic a identifié le courant d’eau entourant le continent de l’Antarctique comme étant l’océan Austral. Bien que l’océan entourant le continent soit reconnu depuis longtemps par les scientifiques, la société ne l’a jamais rendu public car il a toujours été un sujet de contestation internationale.

Le géographe de la National Geographic Society AlexTait – qui supervise les modifications apportées à toutes les cartes qu’ils publient lors de la publication – a révélé qu’auparavant, ils catégorisaient les eaux autour du continent le plus au sud comme de simples extensions méridionales froides des océans Atlantique, Indien et Pacifique. Il a expliqué que pendant de nombreuses années, leur comité de politique cartographique débattait des avantages de déclarer la masse d’eau en tant qu’océan indépendant en raison de sa séparation écologique.

Étant donné que les scientifiques et les membres de la presse ont reconnu le rapide courant circumpolaire antarctique comme distinct des trois autres océans adjacents et ont popularisé le terme « océan Austral », la société a décidé de le reconnaître comme une masse d’eau distincte. De plus, il est également classé comme un plan d’eau distinct en raison de l’écosystème marin unique que l’on trouve spécifiquement dans les eaux froides de l’océan Austral.

Tait a également mentionné qu’il espère que la nouvelle politique de la société concernant l’océan Austral influencera la curiosité des enfants à en apprendre davantage sur l’océan qui a longtemps été non identifié. Il a conclu que les étudiants apprennent des informations sur le monde océanique à travers les océans qu’ils étudient.

