L’océan Arctique canadien de plus en plus acide : étude

Ce qui pourrait être l’étude la plus vaste et la plus longue à ce jour a révélé que l’océan Arctique canadien devient plus acide jusqu’à quatre fois plus vite que toute autre mer de la planète.

L’acidification, liée à la perte de glace de mer, aura des répercussions inconnues sur la vie dans ces eaux, a déclaré Wei-Jun Cai, océanographe à l’Université du Delaware et co-auteur de l’étude dans la revue Science.

“Il y aura toute une série d’impacts”, a-t-il déclaré. “Les biologistes devront faire plus de travail.”

L’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère rend tous les océans plus acides, car le carbone se dissout dans l’eau de mer et forme de l’acide carbonique.

Les scientifiques savent depuis un certain temps que l’océan Arctique est plus sensible que la plupart. L’Arctic Report Card de l’année dernière de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis a conclu que l’acidification est déjà suffisamment élevée à certains endroits pour dissoudre les coquilles d’escargots de mer.

L’étude de Cai utilise des données sur les eaux de surface de 47 croisières de recherche différentes de 1994 à 2020 – certaines du brise-glace de recherche chinois le Xue Long – pour donner l’image la plus définitive des changements dans le bassin canadien, une vaste étendue d’océan couvrant le tout l’ouest de l’Arctique.

Il a découvert que près d’un million de kilomètres carrés d’océan étaient devenus plus acides, y compris des eaux plus septentrionales où l’effet n’avait pas été observé auparavant.

L’étude a également révélé que l’ensemble du bassin s’acidifiait à un rythme au moins trois et jusqu’à quatre fois plus rapide que tout autre océan – une vitesse beaucoup plus rapide que celle prédite par les modèles d’émissions mondiales.

“Nous avons été vraiment choqués”, a déclaré Cai. “Nous avons été assez surpris.”

Ses collègues aussi. Cai a déclaré qu’il avait fallu deux ans pour que l’article soit publié car les jurys d’examen par les pairs devaient être absolument convaincus de la manière dont ses conclusions inquiétantes avaient été atteintes.

En fin de compte, a déclaré Cai, cela se résume à la perte de glace de mer.

Historiquement, les eaux arctiques ont été plus faibles en dioxyde de carbone parce que, aussi récemment que dans les années 1990, elles étaient couvertes de glace de mer la majeure partie, sinon la totalité, de l’année. Ce n’est plus vrai.

“Au départ, il n’y avait pas de contact atmosphérique”, a déclaré Cai. “Maintenant, vous avez un contact atmosphérique.”

En effet, les eaux arctiques rattrapent les autres océans, dont la teneur en dioxyde de carbone croît au même rythme que dans l’air.

De plus, le volume de cette fonte des glaces crée une couche d’eau relativement douce au-dessus du bassin Canada. Parce que cette eau n’est pas aussi dense que l’eau plus salée, elle a tendance à flotter à la surface et à concentrer l’acidité.

Enfin, cette eau plus douce a également tendance à contrecarrer les ions qui confèrent l’alcalinité, accentuant l’acidification.

Les conséquences de ce profond changement sur l’écosystème arctique commencent tout juste à être étudiées, a déclaré Cai. L’acidité empêche les animaux de former des coquilles, mais ce n’est que le début, a-t-il déclaré.

Par exemple, Cai a déclaré qu’il existe des preuves suggérant qu’une eau plus acide rend les toxines telles que les métaux lourds plus susceptibles d’être absorbées par les plantes et les animaux.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les effets des changements rapides sur l’écosystème arctique, qui possède l’une des pêcheries les plus productives au monde, a-t-il déclaré. De plus, des études supplémentaires sont nécessaires pour rester au courant des changements, a déclaré Cai.

Cai et ses collègues concluent que la fonte des glaces entraînera probablement une acidification plus rapide que la moyenne dans l’Arctique pendant au moins les deux prochaines décennies. Les conséquences sont inconnues, dit le journal.

“Cette acidification estivale des océans considérablement amplifiée, modulée par un changement climatique à grande échelle, peut entraîner des impacts durables sur la biogéochimie, l’écosystème et les organismes des bassins de l’océan Arctique.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 septembre 2022.