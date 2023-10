L’OCDE publie un traité qui remplacerait les taxes nationales sur le numérique

L’Organisation pour Coopération économique et développement (OCDE) a publié mercredi un traité multilatéral qui remplacerait un mélange de taxes nationales sur les services numériques s’il était ratifié par un nombre suffisant de pays.

La publication du texte exerce une pression particulière sur les États-Unis, où une majorité des deux tiers au sein d’un Sénat profondément divisé est nécessaire pour ratifier les traités.

Le document est le premier pilier d’une refonte en deux piliers des règles de fiscalité transfrontalière des sociétés multinationales, convenue en 2021 par près de 140 pays mais dont la mise en œuvre s’avère lente et compliquée.

De nombreux pays se plaignent que le système fiscal mondial fragmenté permet aux sociétés multinationales – en particulier aux grandes entreprises technologiques américaines – de payer peu d’impôts dans les juridictions où elles réalisent d’importants revenus. Certains ont donc introduit leurs propres taxes numériques, malgré l’opposition de Washington.

Le traité codifie la manière dont les gouvernements doivent réaffecter les droits d’imposition sur environ 200 milliards de dollars de bénéfices des multinationales les plus grandes et les plus rentables vers les pays où leurs ventes ont lieu.

L’OCDE, basée à Paris, estime que cette réaffectation générera des recettes fiscales mondiales supplémentaires comprises entre 17 et 32 ​​milliards de dollars, les pays à revenus faibles et intermédiaires étant ceux qui en bénéficieront le plus.

S’il est ratifié, le traité exige que les pays qui ont mis en place ou prévoient d’imposer des taxes nationales sur les services numériques les abandonnent.

Washington est particulièrement sensible à cette question, car bon nombre de ces taxes ont été mises en place pour cibler les grandes entreprises numériques américaines telles que Google, Amazon et Apple.

« Graves conséquences »

Pour qu’il entre en vigueur, les 30 pays où vivent au moins 60 % des sociétés multinationales concernées doivent ratifier le traité, ce qui signifie que les États-Unis doivent y adhérer.

La responsable de la fiscalité de l’OCDE, Manal Corwin, a déclaré que le fait de ne pas ratifier le texte pourrait entraîner de « graves conséquences », et pas seulement parce qu’il pourrait déclencher une prolifération du recours aux taxes sur les services numériques et des représailles commerciales.

« Cela menace également, à mon avis, la stabilité du système international au sens large dont dépendent les pays et les entreprises depuis longtemps », a déclaré Corwin aux journalistes.

Le deuxième pilier de l’accord mondial sur l’impôt sur les sociétés de 2021 fixe un taux minimum d’impôt sur les sociétés de 15 %, que les pays sont censés commencer à mettre en œuvre à partir de l’année prochaine. — Leigh Thomas, (c) Reuters