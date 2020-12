Les visiteurs sortent du centre international de conventions et d’expositions de Nanning lors de la 17e exposition Chine-ASEAN le 30 novembre 2020 à Nanning, dans la région autonome de Guangxi Zhuang en Chine. (Photo de Peng Huan / VCG via Getty Images) Peng Huan | Groupe Visual China | Getty Images

LONDRES – L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s’attend à ce que l’économie mondiale prenne de l’ampleur au cours des deux prochaines années, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel qui devrait atteindre les niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021. « Pour la première fois depuis le début de la pandémie, il y a maintenant un espoir pour un avenir meilleur », a déclaré mardi l’OCDE, citant les progrès réalisés avec les vaccins contre les coronavirus et l’action sans précédent du gouvernement et des banques mondiales pour atténuer l’impact économique de la crise. «Le pire a été évité, l’essentiel du tissu économique a été préservé et pourrait se relancer rapidement, mais la situation reste précaire pour de nombreuses personnes, entreprises et pays vulnérables». Dans ses dernières perspectives économiques, l’OCDE a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’économie mondiale se contracte de 4,2% cette année. Cela reflète une révision à la hausse par rapport à une estimation faite en septembre qui indiquait une baisse de 4,5% du PIB réel. Pour l’avenir, le groupe a déclaré que la croissance économique mondiale serait en moyenne de 4% au cours des deux prochaines années. Il s’attend à ce que la croissance du PIB réel atteigne 4,2% en 2021 – par rapport aux prévisions de septembre de 5% – et 3,7% en 2022. Il a cependant averti qu’une incertitude « considérable » subsistait et a exhorté les décideurs du monde entier à maintenir un soutien ciblé aux enfants, aux personnes et aux entreprises vulnérables afin de réduire le risque de crise du coronavirus « laissant des cicatrices ».

Un allégement fiscal « pour payer généreusement »

L’OCDE, qui surveille et conseille ses 37 pays membres sur la politique économique, a exprimé un optimisme prudent quant à la montée en puissance de l’économie mondiale jusqu’en 2022. Il a cité les progrès scientifiques, les progrès pharmaceutiques et les ajustements du comportement des personnes et des entreprises, entre autres, comme des facteurs susceptibles de contribuer à maintenir le virus sous contrôle, permettant de lever progressivement les restrictions strictes à la mobilité. Conjuguée à la réduction de l’incertitude et à l’allégement budgétaire exceptionnel fourni tout au long de 2020, que l’OCDE s’attend à « payer généreusement », le rebond de l’économie mondiale devrait continuer de s’intensifier à mesure que de plus en plus d’activités rouvriront.

Le personnel de CSL travaille dans le laboratoire le 8 novembre 2020 à Melbourne, en Australie, où il commencera à fabriquer le vaccin COVID-19 AstraZeneca-Oxford University. Darrian Traynor | Getty Images

Plusieurs développements encourageants dans la course à la délivrance d’un vaccin anti-coronavirus sûr et efficace ont été annoncés ces dernières semaines, suscitant l’espoir que le monde pourrait bientôt revenir à un semblant de normalité. On espère que les vaccins contre les coronavirus aideront à mettre fin à la pandémie qui a anéanti une partie de l’économie mondiale et fait plus de 1,46 million de morts dans le monde.

La Chine, moteur de la reprise mondiale