PARIS –

Les présidents russe et français se sont entretenus dimanche sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, Vladimir Poutine accusant les forces ukrainiennes tandis qu’Emmanuel Macron a pointé du doigt les troupes russes.

Les conditions dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe continuent d’inquiéter le monde entier. La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de bombarder autour de l’usine de Zaporizhzhia et de risquer ainsi une libération catastrophique de radiations.

Des lectures séparées du Kremlin russe et de l’Elysée du dirigeant français ont mis en évidence les difficultés à essayer de trouver un accord pour assurer la sécurité sur le site.

“La partie russe a attiré l’attention sur les attaques ukrainiennes régulières contre les installations de l’usine, y compris le stockage des déchets radioactifs, qui sont lourdes de conséquences catastrophiques”, indique un communiqué publié sur le site Internet du Kremlin.

Il a appelé à une “interaction non politisée” sur la question avec la participation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Dans sa déclaration, la présidence française a déclaré que l’occupation par les troupes russes de l’usine était ce qui la mettait en danger.

“Il (Macron) a demandé que les forces russes en retirent leurs armes lourdes et légères (Zaporizhzhia) et que les recommandations de l’AIEA soient suivies pour assurer la sécurité du site”, a indiqué l’Elysée.

L’AIEA a demandé qu’une zone de sécurité soit établie autour du site.

Dimanche, l’agence a déclaré qu’une ligne électrique de secours vers la centrale avait été rétablie, lui fournissant l’électricité externe dont elle a besoin pour refroidir ses réacteurs et se défendre contre le risque d’effondrement. L’agence d’État Energoatom avait précédemment déclaré avoir interrompu les opérations de l’usine par mesure de sécurité.

Macron resterait en contact avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy “ainsi qu’avec le directeur général de l’AIEA, et reparlerait dans les prochains jours avec le président Poutine afin qu’un accord pour garantir la sécurité de la centrale puisse être trouvé”, selon l’Elysée. a dit.



(Reportage par Reuters ; écrit par John Irish ; édité par Guy Faulconbridge, John Stonestreet et Catherine Evans)