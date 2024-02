L’occupation israélienne est “illégale et doit cesser”, déclare la Jordanie à la CIJ

Rose Sunniva rapports:

Le procureur général irlandais, Rossa Fanning, a déclaré qu’Israël avait outrepassé le droit de légitime défense dans sa réponse aux attaques menées par le Hamas le 7 octobre, alors que le bilan des morts dans la bande de Gaza s’élève à 29 410 et 69 465 blessés.

“Cela se manifeste par la spirale de la mort, la destruction massive de biens, y compris de maisons dans tout Gaza, le déplacement de jusqu’à 2 millions de personnes et la catastrophe humanitaire qui en a résulté”, a déclaré M. Fanning devant la Cour internationale de Justice lors des audiences sur la légalité de l’opération. Occupation israélienne des territoires palestiniens depuis 1967.

« L’Irlande a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et nous sommes consternés par les implications que ces dernières hostilités à Gaza pourraient avoir sur la perspective de résoudre le conflit israélo-palestinien plus large », a déclaré M. Fanning.

Concernant l’occupation israélienne, M. Fanning a déclaré qu’Israël avait déclaré qu’Israël avait commis de « graves violations » du droit international.

Israël a utilisé « différents moyens pour prendre et exercer un contrôle à des fins non militaires sur autant de terres… que possible », a déclaré M. Fanning, qui a déclaré qu’Israël avait clairement l’intention d’annexer ces terres même s’il n’avait pas publiquement déclaré cette intention.

M. Fanning a souligné les 700 000 colons israéliens vivant dans les territoires occupés et l’extension par Israël de la loi israélienne à ces colons, « brouillant la distinction entre Israël et les territoires palestiniens occupés ». En transférant sa propre population civile vers les territoires occupés, Israël a violé la Quatrième Convention. Convention de Genève, a déclaré M. Fanning. Il a également déclaré que la destruction et l’expropriation par Israël des biens palestiniens « ne peuvent raisonnablement être justifiées par des nécessités militaires ».

M. Fanning a réitéré la conviction de l’Irlande selon laquelle tous les États ne devraient pas soutenir l’occupation israélienne. Cela inclut un appel à l’UE, à laquelle appartient l’Irlande, à revoir son accord commercial avec Israël en raison de soupçons de violations des droits de l’homme.