L’Occident vient-il de «découvrir» Khichdi mais avec une touche de poulet et mayo?

Khichdi, qui est le plat le plus sous-estimé d’un ménage indien, vient sûrement à la rescousse pendant vos jours de maladie. Alors que beaucoup considèrent ce plat de base comme un aliment réconfortant, d’autres le mangent pour maintenir un poids corporel sain. Cependant, les gens de l’Ouest semblent n’avoir découvert ce plat que maintenant et ils n’arrivent pas à s’en remettre. L’utilisateur d’Instagram Tom Mills, qui est également un passionné de fitness, a récemment publié une bobine préparant un plat appelé “poulet et riz” qui est en réalité un khichdi glorifié. Considérant cela comme un « incontournable de la musculation », Tom a mis en ligne la vidéo alors qu’il affichait ses abdominaux, encourageant les gens à essayer la même chose.

L’homme, cependant, a donné sa propre touche à notre recette de base de khichdi. Il a utilisé du poulet puis l’a garni de mayonnaise à la sriracha. “Poulet et riz – l’aliment de base ultime pour la musculation, le meilleur de tous les temps ? Eh bien oui, c’est une déclaration audacieuse, alors je suppose que vous allez devoir l’essayer par vous-même », a lu la légende. Il a également mentionné toute la recette. Regardez par vous-même :

Expliquant la recette, Tom a écrit comment il faut mélanger tous les assaisonnements avec le riz dans le récipient de cuisson du riz de son choix et ajouter autant d’eau que nécessaire et cuire. “Ajoutez les poivrons cuits, la poitrine de poulet et la mayonnaise à la sriracha dans un grand bol et mangez”, a-t-il ajouté.

Les internautes semblent vraiment impressionnés par sa recette, car beaucoup ont dit qu’ils tenteraient celle-ci. “Je suis sur le point de manger 5000 calories”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « De retour avec de délicieux plats. J’ai dû sauver celui-là, aimer ceux-ci, nous en avons besoin de plus!”

Dans une autre histoire de Khichdi, la police d’Assam a arrêté un homme qui s’était fabriqué du khichdi alors qu’il cambriolait une maison. Alors qu’il tentait de voler des objets de valeur dans la maison, l’homme est entré dans la cuisine et a commencé à préparer le repas pour lui-même. La police de Guwahati a déclaré qu’il avait été arrêté, a rapporté Indian Express. La police d’Assam s’est rendue sur Twitter pour partager l’incident et a écrit un article ironique à ce sujet : “Le cas curieux d’un cambrioleur de céréales ! Malgré ses nombreux avantages pour la santé, il s’avère que la cuisson du Khichdi lors d’une tentative de cambriolage peut nuire à votre bien-être. Le cambrioleur a été arrêté et @GuwahatiPol lui sert des repas chauds. (sic) » Aajtak/India Today TV a rapporté que l’incident s’était produit sous le poste de police de Dispur. La maison en question est située dans le quartier Hengerabari.

