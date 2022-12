L’Occident vient de brouiller le marché du pétrole. La suite dépend de la Russie

Londres

CNN Affaires

—



Le plus russe les exportations de pétrole brut vers l’Europe sont désormais interdites, marquant l’effort le plus audacieux jamais déployé par l’Occident pour exercer une pression financière sur le président Vladimir Poutine alors que sa guerre brutale en Ukraine entre dans son dixième mois.

L’embargo pétrolier, décidé fin mai, est entré en vigueur lundi dans l’Union européenne. Il s’est accompagné d’un nouveau plafonnement des prix du brut russe fixé par les pays du G7. Cela vise à limiter les revenus du Kremlin tout en permettant à des pays comme la Chine et l’Inde de continuer à acheter du pétrole russe, à condition qu’ils ne paient pas plus de 60 dollars le baril.

Que se passe-t-il ensuite dépendra probablement de la réponse de Moscou, qui s’est engagée à ne pas coopérer avec le plafonnement des prix et pourrait réduire sa production, secouant les marchés mondiaux de l’énergie. Les prix mondiaux du brut ont augmenté de 2,6% lundi alors que les investisseurs attendaient nerveusement le prochain mouvement.

Voici ce que vous devez savoir sur l’embargo pétrolier, le plafonnement des prix et la impact potentiel.

L’Union européenne interdit désormais les importations de pétrole brut russe par voie maritime, mettant en place le bloc pour avoir progressivement éliminé 90% des importations de pétrole de Russie. C’est un pas énorme étant donné que l’Europe a reçu environ un tiers de ses importations de pétrole de Russie en 2021. Plus de la moitié des exportations russes étaient destinées à l’Europe il y a 12 mois.

Il y a quelques exceptions. La Bulgarie a bénéficié d’une exclusion temporaire. L’embargo ne cible pas non plus les importations par pipeline. Cela signifie que le gazoduc Druzhba peut continuer à approvisionner la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. (L’Allemagne et la Pologne s’efforcent de mettre fin dès que possible aux importations par pipeline en provenance de Russie.)

Mais l’embargo est significatif. En 2021, l’UE a importé pour 48 milliards d’euros (50,7 milliards de dollars) de pétrole brut et 23 milliards d’euros (24,3 milliards de dollars) de produits pétroliers raffinés de Russie. Les deux tiers de ces importations arrivaient par voie maritime.

Une interdiction des produits pétroliers raffinés russes, tels que le carburant diesel, importés par voie maritime sera lancée début février.

L’Union européenne, ainsi que les autres membres du G7 – les États-Unis, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni – et l’Australie ont également convenu vendredi de plafonner le prix du pétrole brut russe à 60 dollars le baril, une politique visant les autres clients de Moscou. . Cette mesure est également entrée en vigueur lundi.

Le plafond des prix, qui peut être ajusté au fil du temps, est conçu pour être appliqué par les entreprises qui fournissent des services d’expédition, d’assurance et d’autres services pour le pétrole russe. Si un acheteur paie plus que le plafond, il retiendra ses services, en théorie empêchant le pétrole d’être expédié. La plupart de ces entreprises sont basées en Europe ou au Royaume-Uni.

Malgré des sanctions sans précédent de la part de l’Occident, l’économie russe et les coffres du gouvernement ont été gonflés par sa position lucrative de deuxième exportateur mondial de pétrole brut derrière l’Arabie saoudite.

En octobre, la Russie a exporté 7,7 millions de barils de pétrole par jour, soit à peine 400 000 barils de moins que les niveaux d’avant-guerre, selon l’Agence internationale de l’énergie. Les revenus du pétrole brut et des produits raffinés s’élèvent actuellement à 560 millions de dollars par jour.

En supprimant rapidement les importations, l’Europe espère limiter les entrées dans le trésor de guerre de Poutine, ce qui lui rendra plus difficile la poursuite de sa guerre en Ukraine.

Mais des pays comme la Chine et l’Inde sont intervenus pour acheter des barils excédentaires. C’est là qu’intervient le plafonnement des prix.

Les pays du G7 ne veulent pas que le pétrole russe soit entièrement retiré du marché, car cela ferait grimper les prix mondiaux à un moment où une inflation élevée nuit à leurs économies. En décrétant un plafonnement des prix, ils espèrent que les barils continueront à couler, mais rendront l’entreprise moins rentable pour Moscou.

C’est loin d’être certain. Des pays comme la Pologne et l’Estonie souhaitaient un plafond de prix inférieur, soulignant que 60 dollars est trop proche du prix actuel du marché du pétrole russe. Fin septembre, le brut russe de l’Oural se négociait à un peu moins de 64 dollars le baril.

“L’accord de plafonnement des prix du pétrole d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant”, a déclaré le ministre estonien des Affaires étrangères Urmas Reinsalu. tweeté vendredi. « Pourquoi sommes-nous toujours prêts à financer la machine de guerre russe ?

L’application pourrait également s’avérer difficile. La Russie et ses clients pourraient commencer à utiliser davantage de navires et de fournisseurs d’assurance en dehors de l’Europe et du Royaume-Uni pour contourner les règles, en s’appuyant de plus en plus sur ce qu’on appelle une «flotte fantôme».

“La capacité de cette flotte a augmenté et elle pourrait probablement gérer les volumes russes pendant un certain temps”, a déclaré Richard Bronze, responsable de la géopolitique chez Energy Aspects, une société de recherche.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que Moscou “ne reconnaîtra aucun plafond de prix”. Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré dimanche que la Russie n’exporterait pas de pétrole vers les pays adhérant au plafond, même si cela impliquerait de réduire la production.

Les prix du pétrole ont fortement chuté depuis le printemps alors que les craintes d’une récession mondiale qui pourrait affecter la demande sont apparues au premier plan. Désormais, tous les regards sont tournés vers la réponse de la Russie. Peskov a déclaré que le plafonnement des prix était une étape vers “la déstabilisation des marchés mondiaux de l’énergie”.

Selon l’AIE, Moscou doit trouver des clients de remplacement pour 1,1 million de barils de brut par jour qui étaient encore acheminés vers l’Europe. Ce n’est peut-être pas facile, d’autant plus que les restrictions liées aux coronavirus et un ralentissement de la croissance en Chine affectent la demande de la deuxième économie mondiale.

Le plafonnement des prix ajoute à l’incertitude. Les clients potentiels pourraient décider que l’achat de cargaisons russes est devenu trop risqué et complexe, retirant un autre lot d’acheteurs du marché.

Comme le Kremlin l’a menacé, la Russie pourrait réduire sa production de pétrole en conséquence. L’AIE a estimé que la Russie réduirait sa production de 1,4 million de barils supplémentaires par jour d’ici le début de 2023.

D’autres facteurs dicteront également les prix. De rares manifestations en Chine ont soulevé des questions sur l’engagement du pays envers sa politique “zéro-Covid”, et la demande pourrait augmenter si son économie accélère.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, pourrait également modifier sa production. Le cartel a décidé dimanche de s’en tenir aux réductions de production annoncées précédemment, ce qui lui a donné plus de temps pour évaluer les effets de l’embargo et du plafonnement des prix.

L’embargo européen sur les produits pétroliers raffinés en février pourrait également être un point d’éclair pour les prix de l’énergie, puisque la région reste dépendante du diesel russe. Trouver des sources alternatives en seulement deux mois peut être délicat.

— Anna Chernova a contribué au reportage.