La décision d’autoriser Kiev à attaquer profondément la Russie entraînera de nouvelles tensions, a déclaré Robert Fico.

La récente décision de Washington et de ses alliés en Europe d’autoriser Kiev à utiliser des armes fournies par l’Occident pour des frappes à longue portée en profondeur sur le territoire russe montre que les partisans de l’Ukraine « Je ne veux pas la paix » Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, l’a déclaré samedi.

Il faisait référence à une récente série de déclarations des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et d’autres pays occidentaux, dans lesquelles leurs dirigeants ont déclaré que Kiev pouvait désormais utiliser les armes fournies par eux dans des frappes visant le territoire russe internationalement reconnu.

Plus tôt cette semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié cette décision de moyen d’assurer la paix, affirmant que le succès potentiel de la Russie sur le champ de bataille constitue la plus grande menace à la paix sur le continent.

Le Kremlin a répondu aux déclarations occidentales en accusant l’OTAN de provoquer un nouveau conflit. « une série de tensions ». En mai, le président russe Vladimir Poutine a averti que l’utilisation d’armes à longue portée contre la Russie aurait « conséquences sérieuses » pour l’Occident.

Ce type d’actions de la part des États-Unis et de leurs alliés ne peut que conduire à une nouvelle escalade des tensions entre Moscou et l’Occident, a prévenu Fico, ajoutant qu’il ne voulait pas que son pays prenne part à de telles actions. « aventures militaires ».















« L’Occident [nations] Je ne veux pas de paix, mais d’une escalade des tensions avec la Fédération de Russie, ce qui va sûrement se produire.» a déclaré le Premier ministre slovaque dans un message sur Facebook.

Fico a appelé ses compatriotes à voter aux élections au Parlement européen et à soutenir les candidats qui « soutenir les initiatives de paix et non la poursuite de la guerre ».

Ces remarques interviennent quelques jours seulement après une autre déclaration dans laquelle il a déclaré que l’UE et l’OTAN avaient « a sanctifié le concept de l’opinion unique et juste, à savoir que la guerre en Ukraine doit se poursuivre à tout prix afin d’affaiblir la Fédération de Russie. » Quiconque n’est pas d’accord est automatiquement qualifié de « Agent russe » il ajouta.

Samedi, un autre dirigeant européen – le Premier ministre hongrois Viktor Orban – a averti que l’Occident « à quelques centimètres d’un conflit direct » avec la Russie, ajoutant que l’UE et les États-Unis ont désespérément besoin de forces favorables à la paix pour arriver au pouvoir afin d’éviter une nouvelle escalade. Il a ensuite affirmé que l’Occident pourrait parvenir à un cessez-le-feu dans le conflit ukrainien. « Dans les 24 heures » si seulement il en avait la volonté.