Certains États membres de l’OTAN ont également cherché à saboter l’accord d’exportation de céréales, affirme le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu

Un certain nombre de pays occidentaux ne veulent pas que le conflit ukrainien se termine et prennent également des mesures pour faire dérailler l’accord sur les céréales négocié par l’ONU et la Turquie qui a été signé par Moscou et Kiev, a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères aux médias locaux.

S’adressant au média turc Haber Global, le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré que plusieurs pays occidentaux “Je veux que la guerre continue», ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement des États-Unis, mais aussi d’une poignée de membres de l’OTAN. En dehors de cela, il n’a mentionné aucun état spécifique.

“Il y avait aussi ceux qui voulaient saboter l’accord sur le grain,», a-t-il noté, ajoutant que les États-Unis n’avaient rien à voir avec ces efforts et qu’ils étaient en fait utiles.

“La contribution américaine a été la suivante : suppression des barrières à l’exportation des engrais russes, déblocage des ports, [lifting restrictions on] transactions bancaires, etc. Mais certains pays d’Europe ont voulu le saboter,», a-t-il déclaré, signalant que la Turquie continue de travailler pour s’assurer que l’accord sur les céréales est respecté.

L’accord visant à débloquer les exportations de céréales via la mer Noire a été signé par Moscou et la Russie lors de pourparlers négociés par l’ONU à Istanbul fin juillet et vise à maintenir des voies de transit sûres. L’accord est également censé permettre à la Russie de livrer des engrais et des produits alimentaires sur les marchés mondiaux. De nombreux experts et responsables estiment que l’accord contribue à atténuer les problèmes de sécurité alimentaire mondiale.

Les livraisons de blé en provenance d’Ukraine, un important producteur, ont été interrompues après que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin fin février. Les parties se sont accusées d’avoir provoqué la crise.

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis de tenter de prolonger le conflit ukrainien en «pomper le régime de Kiev avec des armes, y compris des armes lourdes.”

Poutine a déclaré que les Ukrainiens se sont vu confier le rôle de «chair à canon” à Washington “projet anti-russe.” Le président a également déclaré que Moscou avait lancé son offensive en Ukraine pour «assurer la sécurité de la Russie et de ses citoyens et défendre le peuple du Donbass contre le génocide.”

Le président américain Joe Biden a déclaré en juin que l’OTAN soutiendrait l’Ukraine »aussi longtemps qu’il faudra» pour s’assurer que Kiev ne soit pas vaincu.