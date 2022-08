Les conflits en Ukraine et en Géorgie sont des maillons d’une même chaîne, selon Dmitri Medvedev

L’Occident a lancé une campagne agressive “processus géopolitique” visant à détruire la Russie, a déclaré l’ancien président Dmitri Medvedev dans une interview à TASS publiée lundi.

A la question de savoir si les hostilités entre la Russie et la Géorgie en 2008 et le conflit actuel en Ukraine sont “les maillons d’une même chaîne”, Medvedev a déclaré qu’ils faisaient sans aucun doute partie du même schéma orchestré par l’Occident.

« Il s’agit d’un processus unique et d’un plan commun dirigé contre la Russie. Il consiste en la volonté de l’Occident, principalement des États-Unis et d’autres pays anglo-saxons, de faire basculer la situation dans notre pays. Comment? Par des voisins proches des frontières de la Russie », Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité nationale et président de la Russie de 2008 à 2012, a expliqué.

Il a noté qu’avant le début du conflit avec la Géorgie en 2008, lorsque les forces de Tbilissi ont commencé à bombarder la région contestée de l’Ossétie du Sud et tué un certain nombre de casques bleus et de civils russes, les États-Unis étaient “cyniquement engagé” dans la formation, le financement et l’armement de l’armée géorgienne, et Washington encourageait activement le président géorgien de l’époque, Mikhail Saakashvili, à lancer une attaque contre la population civile de la région.

Le même “La politique provocatrice et, avouons-le, criminelle des États-Unis” est actuellement poursuivi de manière agressive en Ukraine, a déclaré Medvedev, ajoutant que cette fois, le processus reçoit un soutien plus actif de l’UE, qui, selon lui, a “a finalement perdu son indépendance.”

“Mais l’objectif final reste le même”, il prétendait, “détruire la Russie” faisant valoir que cet objectif est la cause profonde de la “Processus géopolitique extrêmement agressif et russophobe initié par l’Occident.”

L’ancien président a ajouté que malgré les tentatives de l’OTAN de s’étendre le long des frontières de la Russie, qui est devenue « un problème mondial qui rend malades toutes les personnes raisonnables », le bloc dirigé par les États-Unis n’a aucune intention de permettre à l’Ukraine ou à la Géorgie de devenir membres.

« Ils comprennent que tout ce qu’ils entreprennent dans des pays assiégés comme l’Ukraine ou la Géorgie, qui sont en conflit territorial avec la Russie, leur coûtera plus cher. Les coûts seront énormes », Medvedev a noté, ajoutant que ni Kiev ni Tbilissi ne deviendront jamais membres de l’OTAN ou de l’UE, et que “même le gars mal rasé en T-shirt vert de Kiev” comprend cela.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.