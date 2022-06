L’Occident veut aller plus loin sur le pétrole russe. L’inflation rend cela difficile

La Russie gagne autant d’argent exportations d’énergie telles qu’elles étaient avant son invasion fin février. Pendant ce temps, l’inflation augmente à l’échelle mondiale, ajoutant à la pression politique sur des dirigeants tels que le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron.

Alors que les dirigeants des principales économies se réunissent dimanche en Allemagne pour une réunion du G7, ils essaieront de parvenir à un consensus sur ce qu’il faut faire ensuite. Malheureusement, sur le pétrole, peu de bonnes options sont disponibles.

Plusieurs mesures sont en cours de discussion, allant du plafonnement des prix des importations russes d’énergie, à la centralisation des achats par l’Union européenne, aux interdictions d’assurance sur les navires et au ciblage des pays qui continuent d’acheter à Moscou. Ils ont tous des inconvénients, et certains pourraient pousser les prix encore plus haut, risquant ainsi de soutenir la volonté de l’Occident de punir Poutine.

“Il existe des outils disponibles pour aller plus loin après la Russie, mais ils entraînent des coûts importants directement pour les consommateurs aux États-Unis et en Europe”, a déclaré Robert Johnston, chercheur principal adjoint au Columbia Center for Global Energy Policy.

Imposer des sanctions aux pays qui continuent d’accaparer de gros volumes de pétrole brut russe, y compris la Chine et l’Inde, ferait des ravages sur les marchés mondiaux qui sont déjà soumis à de fortes pressions. Et tandis que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a récemment déclaré que les États-Unis souhaitaient discuter d’un plafonnement du prix du pétrole russe, un mécanisme aussi complexe n’est peut-être pas la solution que l’Occident recherche. “Cela fausse le marché à un moment où le marché a certainement besoin de bien fonctionner, et il existe trop de solutions de contournement”, a déclaré Johnston. La Russie continue d’encaisser Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont annoncé des interdictions sur les importations de pétrole russe. Plus important encore, l’Europe suivra le mouvement pour le pétrole russe qu’elle importe par voie maritime, un pas énorme compte tenu de sa dépendance de longue date vis-à-vis des approvisionnements énergétiques de la Russie. Le bloc affirme que l’interdiction s’appliquera à 90% des importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année. Les clients européens ont déjà reculé. Les exportations de pétrole russe vers l’Europe ont chuté à 3,3 millions de barils par jour en mai, en baisse de 170 000 barils par jour par rapport au mois précédent, selon l’Agence internationale de l’énergie. Mais une hausse des exportations vers l’Asie a contribué à compenser une grande partie de ces pertes. La Chine – profitant d’énormes remises sur les prix – a vu ses importations atteindre 2 millions de barils par jour pour la première fois. Les importations de l’Inde ont également augmenté, oscillant autour de 900 000 barils par jour en mai. “Nous sommes activement engagés dans la réorientation de nos flux commerciaux et de nos contacts économiques étrangers vers des partenaires internationaux fiables, principalement les pays BRICS”, a déclaré Poutine mercredi, faisant référence au bloc des économies en développement qui comprend également le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. La Russie vend des barils de son brut de l’Oural pour environ 35 $ moins cher que le Brent référence mondiale, qui s’échangeait pour la dernière fois à près de 113 dollars le baril. Mais parce que les prix ont fortement augmenté cette année en raison des répliques de la pandémie et de la guerre, ils ont quand même gagné des tonnes d’argent. Les revenus des exportations de pétrole russe ont augmenté de 1,7 milliard de dollars en mai pour atteindre environ 20 milliards de dollars, selon l’AIE. C’est bien au-dessus de la moyenne de 2021 d’environ 15 milliards de dollars. “Les Russes obtiennent toujours un assez bon prix”, a déclaré Johnston. De hauts responsables de l’administration américaine ont déclaré que la gestion de cette dynamique sera une priorité lors de la réunion du G7. S’adressant aux journalistes mercredi, ils ont exposé leur objectif : maximiser la douleur du régime de Poutine, tout en minimisant les effets d’entraînement pour le reste du monde. “Nous nous attendons à ce qu’ils parlent, comment pouvons-nous prendre des mesures qui réduisent davantage les revenus énergétiques de la Russie?” a déclaré un responsable. “Et comment pouvons-nous le faire d’une manière qui stabilise les marchés mondiaux de l’énergie et atténue les perturbations et les pressions que nous avons constatées ?” Quels outils reste-t-il ? Pour rendre plus difficile pour la Chine, l’Inde et d’autres pays de continuer à importer du pétrole russe, l’Europe a l’intention d’introduire progressivement une interdiction d’assurer les navires qui transportent du brut russe. Si le Royaume-Uni se joignait, comme prévu, cela porterait un coup au système mondial de transport de carburant, compte tenu de la domination du marché de l’assurance Lloyd’s of London. L’administration Biden craint que la mesure ne fasse monter les prix en flèche. Pourtant, Mai Rosner, une militante de l’organisation à but non lucratif Global Witness, a déclaré que les pays occidentaux devaient aller plus loin pour retirer rapidement le pétrole russe du marché, car tout retard donne aux acteurs du marché le temps de trouver des moyens créatifs de contourner les règles. “Ces sanctions au coup par coup laissent des échappatoires à l’industrie des combustibles fossiles à exploiter”, a déclaré Rosner. Les États-Unis, avec le soutien de l’Europe, pourraient adopter des sanctions dites secondaires visant des pays tiers qui ont continué à faire des affaires avec la Russie, comme ils l’ont fait avec l’Iran et le Venezuela. Le gouvernement américain n’a pas exclu cette possibilité. Mais une telle décision générerait tellement d’agitation que les experts la considèrent comme improbable, d’autant plus que les dirigeants politiques de plus en plus nombreux en Occident sont confrontés aux augmentations de prix les plus rapides depuis des décennies. Si la Chine et l’Inde devaient trouver des barils de remplacement, le prix du pétrole pourrait facilement dépasser les 200 dollars le baril, selon Darwei Kung, gestionnaire de portefeuille pour les matières premières chez DWS. “Il est difficile de voir un monde où les États-Unis mettent [such] des sanctions contre l’Iran, le Venezuela et la Russie en même temps”, a déclaré Johnston. “Le pétrole doit venir de quelque part.” Biden a de plus en plus souligné que la lutte contre une inflation élevée depuis 40 ans est une priorité absolue avant les élections de mi-mandat en novembre. Macron, qui a récemment perdu le soutien législatif dont il a bénéficié pour son premier mandat, s’est engagé à faire face à une crise croissante du coût de la vie, tandis que le britannique Johnson – qui a subi deux énormes défaites aux élections partielles la semaine dernière – a nommé un “Cost of Living Business Tsar” pour travailler avec le secteur privé sur les solutions possibles. Plafonner le prix du brut russe est une solution qui a été lancée. Cela signifierait que la Russie n’est pas complètement coupée du marché, mais serait obligée de vendre du pétrole à un prix si bas qu’elle ne pourrait pas en tirer profit. Un plafonnement des prix “ferait baisser le prix du pétrole russe et déprimerait les revenus de Poutine tout en permettant à une plus grande quantité de pétrole d’atteindre le marché mondial”, a déclaré la semaine dernière le secrétaire au Trésor Yellen. Des pays comme l’Allemagne ont déclaré qu’ils étaient prêts à examiner cette option. Mais il n’est pas clair comment l’Occident pourrait appliquer une telle politique, ou même comment il inciterait des pays comme la Chine et l’Inde à signer. “Je pense que plus le système est compliqué, plus il y a de chances qu’il y ait des défis”, a déclaré Kung. “[The] système de marché fonctionne parce que, d’une certaine manière, il est très simple. C’est très efficace.” Les gouvernements occidentaux pourraient également essayer d’assouplir les contraintes en augmentant l’offre ou en laissant les prix monter si haut que la demande commence à baisser. Ni l’un ni l’autre n’est un calcul simple. Certains pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP, ont la capacité d’augmenter la production, et Biden prévoit de se rendre en Arabie saoudite pour consolider les relations le mois prochain. Mais une grande partie de la capacité du cartel est déjà épuisée. En cas de récession mondiale, en partie parce que les prix du carburant sont si élevés, la demande d’énergie chuterait et les prix pourraient commencer à baisser d’eux-mêmes. Mais ce serait profondément douloureux, impliquant des pertes d’emplois et des dommages économiques, en particulier pour les familles à faible revenu.