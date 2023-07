L’Occident va se concentrer sur la réparation des armes fournies à l’Ukraine, selon un responsable du Pentagone

Les États-Unis et leurs alliés sont en contact permanent avec Kiev au sujet des pièces dont ils ont besoin pour les réparations, a déclaré le chef de l’acquisition de la défense

Les États-Unis et leurs alliés passent de la livraison de plus d’armes à l’Ukraine à la réparation du matériel occidental qui a déjà été envoyé à Kiev au milieu du conflit avec Moscou, a rapporté Politico.

L’Ukraine a eu des problèmes avec le maintien de la « mélange international d’équipements » qui lui ont été fournis par les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et de nombreux autres pays depuis le début des combats en février 2022, a noté mercredi le site d’information américain dans un article.

La capacité à réparer rapidement le matériel endommagé est devenue encore plus cruciale depuis le lancement de la contre-offensive début juin, qui s’est avérée « difficile » pour les forces de Kiev et « a conduit à des pertes bien médiatisées de véhicules de combat Bradley fabriqués aux États-Unis et d’énormes transporteurs de troupes résistants aux mines, ainsi qu’à des chars Leopard allemands endommagés », Ça disait.

Le chef de l’acquisition et du soutien du Pentagone, William LaPlante, a déclaré à Politico que pour aider l’Ukraine, les États-Unis et leurs alliés sont « création d’ateliers de réparation en Europe, nous traduisons [training and repair] manuels, nous devons faire beaucoup plus ensemble, donc nous allons nous concentrer davantage sur cela. »

Politico a décrit LaPlante comme dirigeant un « Groupe de travail de 22 nations, dirigé par les États-Unis, la Pologne et le Royaume-Uni », chargé de s’assurer que les armes fournies par l’Occident restent en état de marche pendant le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

« Nous avons des conversations régulières » avec Kiev, a déclaré le responsable du Pentagone. « Que leur faut-il de plus ? Y a-t-il plus de pièces que nous pouvons envoyer ? Nous suivons en fait ce qu’on appelle le taux de disponibilité de chacun de ces systèmes », en temps quasi réel.

Le groupe a déjà aidé l’Ukraine à mettre en place un effort de soutien pour suivre plus de 4 000 lignes d’approvisionnement en pièces de rechange très demandées pour le matériel étranger, selon le rapport. Les États-Unis ont également traduit en ukrainien plus de 700 manuels techniques pour les armes envoyées à Kiev, afin que les techniciens locaux puissent les réparer sur place.

« Nous veillons à ce qu’ils [the Ukrainians] ont tout ce dont ils ont besoin. Et si les pièces doivent provenir d’un pays à l’autre bout du monde, nous nous assurons de leur faire parvenir. Donc, le maintien en puissance est en fait la majeure partie du travail en cours en ce moment », dit LaPlante.

Cependant, en ce moment « une grande partie des travaux de réparation les plus sérieux doivent encore être expédiés vers des endroits comme la Pologne ou la Tchéquie avant de faire le long voyage de retour en Ukraine », Politico ajouté.

La Russie a condamné à plusieurs reprises les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine, arguant qu’elles ne feront que prolonger les combats, mais n’empêcheront pas Moscou d’atteindre les objectifs de son opération militaire. Le Kremlin soutient que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes de Kiev signifient déjà que les États-Unis et leurs alliés sont de facto parties au conflit.