L’Occident uni contre la Russie. Son sang-froid tiendra-t-il alors que les prix montent en flèche ?

Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé par vidéo devant une salle comble au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, il a remercié l’Occident pour sa solidarité contre la Russie. Mais il a également lancé un avertissement aux dirigeants politiques et aux dirigeants d’entreprise : ne perdez pas votre sang-froid.

“Je vous souhaite seulement de ne pas perdre ce sentiment d’unité”, a-t-il déclaré, appelant à nouveau à une pression maximale sur Moscou.

Trois mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les dirigeants européens et américains soulignent qu’ils restent déterminés à s’en tenir à des sanctions sans précédent pour tenter de forcer le président Vladimir Poutine à retirer ses troupes.

Mais alors que le coût de la nourriture et du carburant grimpe – attisant les protestations politiques et le mécontentement du public dans le monde entier, et augmentant le risque de récession – le maintien d’un consensus pourrait s’avérer de plus en plus difficile.

“Je suis très inquiet de ce qu’une récession en Europe ferait à la résolution européenne de s’y tenir et de continuer à intensifier les sanctions”, a déclaré à CNN Business Jason Furman, un professeur de Harvard qui était auparavant le principal conseiller économique du président Barack Obama.

Déjà, des fissures commencent à se former dans le front uni européen. Le Hongrois Viktor Orban, qui n’était pas présent à Davos, a conduit les dissidents à bloquer les plans de l’Union européenne pour un embargo pétrolier sur la Russie, une tentative de couper une source majeure de revenus pour Moscou. L’objectif de se débarrasser à terme du gaz russe pourrait s’avérer encore plus difficile.

Aux États-Unis, le président Joe Biden et les démocrates sont sous une énorme pression pour prouver qu’ils sont sérieux dans la lutte contre l’inflation avant les élections de mi-mandat en novembre, même si la plupart des facteurs qui la provoquent, tels que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la forte demande des consommateurs, échappent largement à leur contrôle.

Cela pourrait compliquer les efforts pour continuer à faire pression sur la Russie, malgré les avertissements du milliardaire George Soros et d’autres que l’apaisement de Poutine aurait des conséquences catastrophiques.

À Davos, les dirigeants du gouvernement et des entreprises ont souligné qu’ils ne pouvaient pas capituler devant Poutine. Ils ont convenu que la réponse à son annexion de la Crimée en 2014, ainsi qu’à l’empoisonnement de Sergei et Yulia Skripal à Salisbury, en Angleterre en 2018, était beaucoup trop faible avec le recul.

Et les sanctions historiques de l’Occident contre la Russie cette année pourraient ne pas suffire non plus. L’économie russe a été malmenée, mais résiste mieux que prévu, soutenue en partie par de solides revenus pétroliers et gaziers. Cela a permis à la banque centrale de réduire considérablement les taux d’intérêt jeudi.

“Nous devons arrêter de faire des compromis”, a déclaré avec émotion Eduard Heger, le Premier ministre slovaque, lors d’une table ronde. Compromettre avec Poutine a provoqué « une guerre d’agression », a-t-il poursuivi.

S’adressant aux invités du dîner, Soros a averti que l’invasion de l’Ukraine pourrait marquer le début de la troisième guerre mondiale et a déclaré que Poutine devait être vaincu “le plus tôt possible” si le monde voulait préserver la civilisation.

Mais le contexte économique pourrait rendre la vie plus difficile aux politiciens de chez eux. Annuel L’inflation parmi les 19 pays qui utilisent l’euro a atteint 7,4 % en avril, un record historique. Aux États-Unis, l’inflation s’est établie à 8,3 % et elle a atteint 9 % au Royaume-Uni.

Un facteur important est le coût de l’énergie. Ils augmentaient déjà en raison d’un déséquilibre de l’offre et de la demande après la pandémie, mais ont été poussés encore plus haut par les efforts de l’Europe pour réduire sa dépendance à l’énergie russe.

Un embargo pétrolier a été suspendu par des États enclavés comme la Hongrie et la République tchèque, qui affirment qu’il leur faudrait des années pour faire la transition vers d’autres fournisseurs ou sources d’énergie. Il est devrait toutefois être convenu dans les semaines à venir.

« La situation économique est définitivement difficile. Je ne pense pas que cela aura un impact sur le consensus sur le pétrole », a déclaré Mujtaba Rahman, directeur général pour l’Europe chez Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques.

Pourtant, il y aura des conséquences. Les craintes de pénurie d’énergie ont déjà considérablement fait grimper les prix. Aux États-Unis, le prix moyen d’un gallon d’essence ordinaire a atteint un record de 4,60 $ jeudi. La situation est encore pire en Europe. Des données récentes montrent que les conducteurs au Royaume-Uni paient 8,06 $ le gallon et 8,43 $ le gallon en Allemagne.

Dans le même temps, les prix des denrées alimentaires bondissent alors que la guerre perturbe les exportations de produits clés tels que le blé et l’huile de tournesol, et que certains pays comme l’Inde promulguent par la suite des interdictions d’exportation pour protéger les approvisionnements nationaux. En avril, les prix des denrées alimentaires en Allemagne ont bondi de 8,6 % par rapport à l’année précédente.

“C’est là que l’impact de la guerre en Ukraine devient de plus en plus visible”, a déclaré Georg Thiel, président de l’Office fédéral de la statistique allemand, au début du mois.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a noté cette semaine que “ce sont les pays fragiles et les populations vulnérables qui souffrent le plus”. Elle a ajouté que les prix du pain ont augmenté de 70% au Liban et que les expéditions de nourriture en provenance d’Odessa en Ukraine n’ont pas pu atteindre la Somalie, qui lutte contre une sécheresse dévastatrice. Des protestations contre la hausse des prix ont éclaté au Pérou et ont conduit à l’éviction du Premier ministre au Sri Lanka.

Cependant, même en Europe et aux États-Unis, les ménages les plus modestes sont de plus en plus contraints de choisir entre « se chauffer et se nourrir », qui représentent une part plus importante de leur budget. Les économistes craignent qu’un recul des dépenses ne déclenche des récessions, d’autant plus que les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour tenter de maîtriser l’inflation.

“Il y a un risque réel pour beaucoup de gens”, a déclaré Gabriela Bucher, directrice exécutive d’Oxfam International, à CNN Business. Même dans le “monde riche”, a-t-elle ajouté, il y a des gens qui luttent “pour satisfaire leurs besoins fondamentaux en ce moment”.

Le gouvernement britannique a reconnu le problème jeudi lorsqu’il a annoncé une taxe exceptionnelle de 6,3 milliards de dollars sur les compagnies pétrolières pour financer les paiements aux personnes aux prises avec des factures d’énergie.

Les responsables américains et européens et les hauts gradés des entreprises affirment que la victoire de l’Ukraine est cruciale. La guerre brutale et la crise humanitaire doivent prendre fin et les valeurs démocratiques doivent prévaloir à ce que le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié de « tournant » pour le monde.

“Il est difficile de voir un problème qui a autant uni les gens en Occident que ce problème”, a déclaré David Rubenstein, le milliardaire fondateur du groupe Carlyle, à CNN Business. “Je ne pense pas que les augmentations progressives qui pourraient être attribuées à cela en ce qui concerne l’inflation vont changer l’opinion de qui que ce soit.”

Les responsables américains considèrent également qu’il est impératif de tenir tête à Poutine pour réduire les ambitions du président chinois Xi Jinping, qui, selon eux, surveille de près l’évolution de la situation.

“La dissuasion est la clé ici”, a déclaré le membre du Congrès américain Michael McCaul, le meilleur républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre. “Alors que Xi regarde ce qui se passe en Ukraine, [he’s asking,] ‘Est-ce que ça vaut le coup?’ Et nous devons le persuader que ce n’est pas le cas.

Mais équilibrer la politique et les préoccupations économiques ne sera pas simple. Scholz a concédé que «les politiciens ont une tâche importante à accomplir» alors qu’ils jonglent avec le public avec différentes parties de leur mandat.

Cela pourrait devenir un problème plus important en cas d’escalade majeure de la part de la Russie, a déclaré Rahman. Cela pourrait déclencher des appels plus forts à une interdiction totale du gaz naturel russe, qui représentait 45% des approvisionnements de l’Europe l’année dernière. Beaucoup voyagent par pipeline, ce qui rend plus difficile la recherche d’alternatives.

Ce n’est pas sur la table pour le moment, bien que Scholz ait déclaré que l’Allemagne travaillait “d’arrache-pied” pour mettre fin à sa dépendance au gaz russe dès que possible. Mais si cela faisait l’objet de discussions sérieuses, ce serait une vente plus délicate que tout ce que l’Occident a proposé jusqu’à présent.

Les entreprises, tout en télégraphiant un soutien fort à l’Ukraine, s’inquiètent également de la pression croissante sur leurs activités. Herbert Diess, PDG de Volkswagen (VLKAF), a déclaré à CNN Business que les effets complets de la hausse des coûts des matières premières et de l’inflation ne seraient pas apparents avant six ou 12 mois, créant un environnement opérationnel “vraiment difficile”.

“Nous devrions parvenir à quelque chose avec des sanctions”, a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, nous allons essentiellement d’escalade en escalade et nous n’avons pas le choix. Donc je pense que des sanctions, oui, mais alors comment allons-nous mettre fin à cela ? »

Henry Kissinger, l’ancien secrétaire d’État américain, a déclenché une réaction violente plus tôt cette semaine lorsqu’il a semblé suggérer que l’Ukraine devrait accepter de céder une grande partie du Donbass et de la Crimée à Poutine.

“Les négociations doivent commencer dans les deux prochains mois avant que cela ne crée des bouleversements et des tensions qui ne seront pas facilement surmontés”, a déclaré Kissinger. “Idéalement, la ligne de démarcation devrait être un retour au statu quo ante.”

Zelensky a comparé les commentaires de Kissinger à l’apaisement de l’Allemagne nazie en 1938.

“Je ne veux plus entendre le mot ‘apaisement'”, a déclaré mercredi la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sous les applaudissements.

Pourtant, une économie affaiblie et une inflation élevée pourraient peser sur les politiciens à leur retour chez eux, déclenchant un avertissement du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“La liberté est plus importante que le libre-échange”, a déclaré Stoltenberg à la foule de Davos. “La protection de nos valeurs est plus importante que le profit.”