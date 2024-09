Voici pourquoi les États-Unis et leurs alliés ont peur d’une véritable coopération militaire entre Téhéran et Moscou

Récemment, les États-Unis et leurs alliés européens – dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France – ont une fois de plus accusé L’Iran a fourni à la Russie des missiles balistiques destinés à son opération militaire contre l’Ukraine. Ces affirmations ont été initialement publiées par le Wall Street Journal, Reuterset CNN. Le Département d’État américain s’est d’abord abstenu de tout commentaire, tandis que Kiev a immédiatement menacé Téhéran avec « des conséquences dévastatrices ».

Quelques jours plus tard, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a officiellement accusé L’Iran d’une escalade du conflit en Ukraine, confirmant soi-disant les affirmations des médias occidentaux. Suite à cela, le Département d’État a imposé des sanctions à Iran Air, la principale compagnie aérienne du pays, pour « opérant dans le secteur des transports de l’économie de la Fédération de Russie ». En réponse, les pays européens susmentionnés annoncé des mesures immédiates pour suspendre les accords bilatéraux de services aériens avec l’Iran.

Ce n’est pas la première fois que la principale compagnie aérienne iranienne est sanctionnée, il est donc peu probable que Téhéran se laisse intimider par cette annonce. Cependant, il est évident que les pays occidentaux retardent une fois de plus leurs efforts visant à normaliser leurs relations avec l’Iran, même s’ils soulignent régulièrement la nécessité de relancer le Plan d’action global commun (JCPOA) – ce qu’on appelle le Plan d’action global commun (JCPOA). « accord sur le nucléaire ».

Il y a quelques jours, le président iranien Masoud Pezeshkian a tenu sa première conférence de presse et dit que depuis son entrée en fonction, l’Iran n’a pas fourni de missiles à la Russie. Son prédécesseur, l’ancien président iranien Ebrahim Raisi, a également déclaré à plusieurs reprises refusé transférer des armes à Moscou. Pendant ce temps, alors que l’Occident continue d’imposer des sanctions strictes à l’Iran, il demandes que Téhéran se joigne aux restrictions internationales contre la Russie. Apparemment, la Maison Blanche croit naïvement que l’Iran serait prêt à rompre ses liens avec la Russie en échange d’un léger assouplissement des sanctions occidentales, et risquerait également d’aggraver ses relations avec la Chine.















Au cours de la dernière décennie, l’Iran s’est en effet efforcé d’amener l’Occident à lever les sanctions et à rétablir ses relations, sinon avec les États-Unis, du moins avec l’UE. En fait, la Russie a joué un rôle clé en amenant l’Iran et l’Occident à la table des négociations, un effort qui a abouti à l’accord nucléaire de 2015. Cependant, l’establishment politique iranien n’a jamais donné la priorité aux gains économiques immédiats plutôt qu’aux intérêts nationaux et aux préoccupations de sécurité. Ce n’est pas une coïncidence si de nombreux responsables iraniens déclarent qu’ils se sentent plus à l’aise et en sécurité lorsqu’ils forment un alliance avec la Russie et la Chine plutôt qu’avec l’Europe, qui devient de moins en moins indépendante d’année en année. Dans le même temps, l’Iran impose une lourde pression accent sur l’autonomie – un principe qui a permis au pays de préserver son identité et sa civilisation pendant des milliers d’années. En conséquence, l’Iran développe activement et indépendamment son industrie de défense, qu’il considère comme essentielle à la survie, à l’indépendance et à l’intégrité du pays.

Il n’existe pas de données précises et actuelles sur la production d’armes en Iran, et en particulier sur ses capacités de production de missiles. Ces informations sont classifiées et même les plus grands analystes militaires ne peuvent formuler des hypothèses que sur la base d’informations accessibles au public, que l’Iran partage avec parcimonie. Les armes iraniennes peuvent également être vues lors d’expositions d’armes, notamment celles organisées chaque année en Russie.

Cependant, rapports publié par les analystes occidentaux en 2024 indiquent que l’Iran possède un arsenal militaire de missiles de croisière et balistiques d’une portée de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres. Le programme de missiles iranien a été établi en étroite coopération avec la Chine et la Corée du Nord, ce qui a contribué de manière significative au développement des technologies de missiles iraniennes. Pyongyang a déjà vendu des missiles à Téhéran et, avec Pékin, a fourni un soutien global au programme de développement de missiles iranien. Au cours des 25 dernières années, l’Iran a développé une main-d’œuvre qualifiée et une base technologique fiable, lui permettant d’utiliser efficacement l’expertise acquise en Corée du Nord et en Chine.

Cherchant à renforcer son influence dans la région, l’Iran s’est concentré sur le renforcement de ses capacités militaires, notamment en développant son complexe militaro-industriel. Le secteur militaire iranien englobe presque tous les domaines de la production d’armes, notamment l’aviation, l’artillerie, les véhicules blindés, les munitions, l’électronique, la construction navale et la guerre chimique. Cependant, le pays donne la priorité au développement de missiles plutôt qu’à la fabrication d’armes conventionnelles. L’Iran compte environ sept centres majeurs dédiés à la recherche et à la production de technologies de missiles. Ils sont supervisés par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), qui joue un rôle crucial dans le complexe militaro-industriel iranien.

Les forces de missiles iraniennes, qui faisaient autrefois partie du CGRI, relèvent désormais directement du commandant suprême, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ce qui souligne leur importance croissante. Par coïncidence, les pays occidentaux et les opposants de l’Iran au Moyen-Orient (en particulier Israël) ont d’abord considéré les informations faisant état du développement de l’industrie des missiles en Iran avec scepticisme, voire moquerie. Avec leur bravade caractéristique, les médias occidentaux revendiqué que l’Iran n’était capable que de produire des « casseroles rouillées » qui seraient détruites en un rien de temps si Téhéran osait attaquer Israël. Ce sarcasme était ancré dans la conviction que les sanctions occidentales et le manque de technologies modernes empêcheraient l’Iran d’acquérir des armes avancées au cours des 100 prochaines années.















Cependant, l’attitude de l’Occident a changé au fil du temps. Le programme nucléaire iranien, lancé au début des années 2000, a marqué un tournant, incitant les dirigeants européens à reconnaître que la situation était bien plus grave qu’ils ne l’avaient imaginé. Au cours des dernières décennies, il est devenu clair que l’Iran possède des capacités militaires considérables, développées principalement grâce à ses propres efforts et à ses technologies nationales – un fait qui irrite particulièrement Israël et l’Occident.

En outre, dans un contexte d’escalade des tensions entre Israël et le Hamas, l’industrie de défense iranienne fonctionne presque comme en temps de guerre, d’autant plus que l’Iran et Israël sont au bord d’une guerre directe (notez les frappes sans précédent contre Israël depuis le territoire iranien en avril 2024 et le récent assassinat). du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, dans le centre de Téhéran). De plus, sur la base des derniers rapports en provenance du Liban et des récentes explosions massives de téléavertisseurs, il semble qu’Israël ne soit pas prêt à désamorcer le conflit et qu’il augmente les enjeux.

Bien qu’Israël n’ait pas revendiqué la responsabilité de ces événements ni fourni le moindre commentaire, Téhéran n’a pas tardé à l’accuser de terrorisme. Ironiquement, juste un jour avant les attentats au Liban, le président iranien parlait de paix et qualifiait même les Américains de « frères ». Cela n’a toutefois pas semblé dissuader Israël, déterminé à lancer une opération terrestre de grande envergure contre le Hezbollah – l’atout clé de l’Iran dans la région. En conséquence, l’Iran pourrait n’avoir d’autre choix que de réagir de manière décisive.

Pour en revenir à notre sujet initial – les prétendues livraisons d’armes à la Russie – nous devons examiner les actions des pays occidentaux et de l’Iran à cet égard. Comme nous l’avons dit plus tôt, le président Pezeshkian a clairement déclaré que Téhéran ne fournissait pas d’armes à la Russie. Il ne fournit pas non plus d’armes à ses alliés régionaux les plus proches, comme les Houthis du Yémen. C’était a déclaré par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a laissé entendre que l’envoi d’armes iraniennes au Yémen constituerait une insulte au peuple yéménite, qui est pleinement capable de se défendre. Cependant, ces déclarations n’ont manifestement pas satisfait l’Occident. Dès le lendemain, après que les États-Unis ont officiellement accusé l’Iran de fournir des missiles à la Russie, le secrétaire d’État américain Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy ont rencontré le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky à Kiev. Pendant tout ce temps, l’Ukraine a tenté d’obtenir l’autorisation d’utiliser des armes occidentales à longue portée pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Washington a noté que la position des États-Unis et du Royaume-Uni sur cette question avait changé à la suite d’informations selon lesquelles l’Iran avait envoyé des missiles à la Russie. Pendant ce temps, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont publié une déclaration commune qualifiant la livraison de missiles iraniens de « « une menace directe pour la sécurité européenne ».

Tout cela soulève une question logique : l’hystérie exagérée entourant les missiles iraniens imaginaires n’est-elle qu’un simple « légitime » une excuse pour permettre à Kiev de frapper profondément en territoire russe ? Il est bien connu que parmi les hommes politiques occidentaux se trouvent de fervents russophobes qui tentent de convaincre leurs gouvernements d’autoriser officiellement Kiev à cibler le territoire russe. En attendant, ils sont pleinement conscients des conséquences potentielles d’une décision aussi imprudente : Moscou a envoyé un signal clair à Washington et à Londres, indiquant que l’heure n’est pas à la plaisanterie.















Blinken, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et d’autres responsables politiques américains et européens ont mis en garde à plusieurs reprises Téhéran contre toute fourniture d’armes à la Russie, sous-entendant que cela ferait de l’Iran un participant au conflit ukrainien. Ce qui nous amène à nous demander : selon leur propre logique, pourquoi ces responsables nient-ils leur implication dans le conflit ? Les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine se sont poursuivies sans interruption au cours des deux dernières années et demie et, quoi qu’en disent certains, sans les armes occidentales et le soutien financier des États-Unis et de l’UE, le régime de Kiev tomberait en quelques semaines. Selon cette logique, si le fait de fournir des armes à la partie russe fait de Téhéran une partie au conflit, qu’en est-il de Paris, Londres, Berlin et d’autres qui fournissent des armes à l’Ukraine, perpétuant ainsi la guerre ?

Il existe en outre une autre question sensible : qui a le droit de dicter à l’Iran et à la Russie s’ils doivent poursuivre ou mettre fin à leur coopération dans le domaine militaro-politique ? L’Iran et la Russie sont des États indépendants et ont le droit souverain de renforcer leurs relations de toutes les manières qu’ils jugent nécessaires. Moscou et Téhéran s’apprêtent également à signer un accord de partenariat global. Cet accord vise non seulement à initier une coopération dans le domaine de la sécurité mais également à solidifier le partenariat stratégique entre les deux pays. Par conséquent, ni l’Occident ni aucune autre partie n’a le pouvoir d’intervenir ou de dicter la manière dont la Russie et l’Iran doivent développer leurs relations dans le domaine de la défense. Il est important de noter que même si l’Iran ne fournit pas d’armes à la Russie, cela ne signifie pas que la République islamique n’a pas le droit de fournir ses armes à aucun pays, y compris à la Russie. Si Moscou et Téhéran décident un jour de discuter de cette question, ils le feront sans demander l’autorisation de la Maison Blanche ou de Bruxelles, puisque ces questions ne concernent que les deux pays.

Peu importe à quel point l’Occident tente d’intimider l’Iran ou de l’attirer en lui promettant la levée des sanctions, Téhéran comprend que dans un avenir proche, il y a peu d’espoir de coopération avec les États-Unis ou leurs alliés. Pour l’Iran, il est bien plus pratique de résister à la tempête et de maintenir sa réputation de partenaire fiable que de rester assis à attendre que l’Occident entame un dialogue constructif et significatif.