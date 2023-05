L’Occident sera déçu du succès électoral probable d’Erdogan | Nouvelles du monde

Le président Recep Tayyip Erdogan aura été le favori de Vladimir Poutine lors de cette élection.

Une dure vérité à avaler pour ses alliés de l’Otan qui auront espéré, bien qu’en privé, un changement.

Le régime de plus en plus autoritaire de M. Erdogan, l’excentricité économique et l’égarement au sein de l’OTAN ont tous provoqué une inquiétude croissante parmi les alliés.

Sa défaite aurait été accueillie comme un signe des choses à venir, l’humiliation d’un homme fort populiste, avec d’autres peut-être à suivre.

Ces espoirs ont été dégonflés.

Sa position se renforçant apparemment avant le deuxième tour de ces électionsil y aura presque certainement une déception en Occident.

Le rival de M. Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, n’est pas bien connu en dehors de la Turquie, mais aux décideurs politiques occidentaux, il avait offert un tonique aux frictions et aux frustrations générées par M. Erdogan.

Il est comptable et bureaucrate avec une réputation de politicien propre et laïc qui veut rétablir les relations occidentales turques et la confiance avec les alliés de l’OTAN. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer dans les chancelleries d’Europe et de Washington ?

Comparez cela avec M. Erdogan.

L’homme qui a commencé par défendre l’adhésion de son pays à l’UE emmène la Turquie dans une direction différente et imprévisible.

Il y a sa mauvaise gestion de l’économie.

Dans son âge avancé et contrairement à toute orthodoxie économique, M. Erdogan ne pense pas que l’augmentation des taux d’intérêt fasse baisser l’inflation. Combinez cela avec la corruption chronique et la mauvaise gestion, et l’économie turque est sur le chemin de la ruine avec une inflation qui fait rage à plus de 80 %.

L’échec économique peut être le prélude à l’instabilité politique. Ni l’un ni l’autre ne sont souhaitables dans un pays de l’OTAN et un pays aussi important que la Turquie aux portes de l’Europe. Indépendamment de la misère qu’elle menace d’apporter au peuple turc.

M. Erdogan est le choix du Kremlin, le diable que Poutine a appris à connaître et à trouver utile même si leurs relations sont entièrement transactionnelles.

Il a parlé de sa relation spéciale avec Poutine et du besoin mutuel des deux pays l’un pour l’autre. Il refuse de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie. Il a acheté des systèmes de défense anti-aériens russes, provoquant des escroqueries à travers l’alliance de l’OTAN.

L’ambivalence de la Turquie a eu son utilité dans ce conflit à l’Ouest. Ankara a joué un rôle important dans la négociation de l’accord permettant l’expédition de céréales ukrainiennes. Et cela peut jouer un rôle dans les négociations pour mettre fin à la guerre lorsqu’elles auront finalement lieu.

La Turquie fournit des drones à Kiev, mais elle continue également de bloquer l’adhésion de la Suède à l’OTAN et n’a joué aucun rôle de soutien que l’alliance aurait pu espérer.

Pour les gouvernements occidentaux, la Turquie a cyniquement exploité le conflit à des fins économiques, achetant de l’énergie russe à des prix dérisoires et profitant du commerce anti-sanctions.

Ensuite, il y a le recul démocratique, le bilan de plus en plus troublant de la Turquie en matière de droits de l’homme et l’autoritarisme croissant, tous provoquant encore plus de malaise dans les capitales occidentales.

M. Kilicdaroglu a promis un changement de tout cela. Une réinitialisation dans les relations. Il aurait peut-être échoué, mais pour les alliés, la direction du voyage aurait été rafraîchissante.

M. Erdogan propose le contraire. Un allié volontaire et imprévisible avec une économie de plus en plus périlleuse. Ses homologues occidentaux auraient été ravis de mettre un terme à l’ère Erdogan. Au lieu de cela, ils devront peut-être endurer des années de plus de son règne.