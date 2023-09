L’Occident semble préparer un nouveau « soulèvement » pour un changement de régime en Syrie

Il y a de nouveaux signes d’une déstabilisation parrainée par l’étranger, qui pourrait conduire à une répétition de la « révolution » de 2011.

Douze ans plus tard, la guerre occidentale contre la Syrie se poursuit, avec apparemment de nouveaux plans visant à déstabiliser le pays et à renverser ses dirigeants. Ceci après des années de sanctions brutales (et de larmes de crocodile pour) le peuple syrien.

Plus tôt cette année, une discussion entre le journaliste Edward Xu et Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, est devenue virale lorsque les questions de Xu ont conduit à une démonstration audacieuse d’ignorance feinte de la part du porte-parole de l’ONU. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la présence de l’armée américaine en Syrie était illégale ou non, Haq a balbutié : «Il n’y a pas de forces armées américaines en Syrie… Je crois qu’il y a une activité militaire, mais en termes de présence terrestre en Syrie, je n’en suis pas conscient.»

Xu avait évoqué une frappe aérienne américaine la veille qui avait tué 11 personnes en Syrie et avait demandé l’avis de Haq sur la question de savoir si l’intégrité territoriale de la Syrie devait être respectée ou non. Haq a appelé à «forces étrangères » faire preuve de retenue, mais il ne voulait probablement pas parler des forces américaines – puisque, bien sûr, selon lui, il n’y en avait pas.

Le porte-parole de l’ONU, Faran Haq, HUMILIÉ par un journaliste qui pose une question simple : « Pensez-vous que la présence militaire américaine en Syrie est illégale ou non ? pic.twitter.com/t3aoIdNsdU – Intelligence dissidente (@dissentralintel) 28 mars 2023

L’affirmation de Haq selon laquelle il n’était pas au courant de la présence illégale d’au moins 900 soldats américains sur le terrain en Syrie est contredite par les déclarations des responsables américains indiquant clairement qu’une telle présence existe et restera pendant «de très nombreuses années et décennies à venir. » comme l’a déclaré fin août le général Mark Milley, président de l’état-major interarmées américain. Bien entendu, les États-Unis n’ont pas l’intention de quitter la Syrie – pourquoi le feraient-ils, alors qu’il reste tant de ressources naturelles à piller (pétrole, gaz, blé…), comme les États-Unis et leurs mandataires le font depuis des années. L’ancien président Donald Trump s’en est même vanté en novembre 2019, en déclarant : «Nous gardons le pétrole… Nous avons laissé des troupes sur place uniquement pour le pétrole.»

Même si l’échange Xu-Haq a eu lieu en mars dernier, il reste très d’actualité aujourd’hui alors que les États-Unis et leurs alliés se préparent à provoquer davantage d’instabilité en Syrie, avec le même vieux objectif de renverser le gouvernement syrien.

En savoir plus L’exception américaine : exploiter certains Syriens et en ignorer d’autres

De nouvelles « protestations » contre la déstabilisation en Syrie en 2011 ?

La journaliste britannique Vanessa Beeley a récemment fait état de nouvelles tentatives occidentales potentielles pour déstabiliser la Syrie, fomentant des troubles comme en 2011. Mais cette fois, les troubles sont fomentés dans la province de Soueida, avec Israël jouant un rôle déterminant, a-t-elle déclaré.

Dans une interview ultérieure sur Expurgé, Beeley a déclaré que le nombre de militaires et de sous-traitants américains sur le terrain dans le nord-est de la Syrie se situe entre 2 000 et 3 000. Les États-Unis, a-t-elle ajouté, continuent d’utiliser al-Tanf, leur base militaire illégale située dans le sud-est du pays, à la frontière avec l’Irak et la Jordanie, pour former encore davantage de militants afin de leur permettre de prendre le contrôle d’une partie de la frontière syro-jordanienne. et ainsi fermer une frontière terrestre importante pour la Syrie.

Pire encore, la perspective d’une Syrie de 2011, avec les États-Unis et leurs alliés, »entraîner 16 000 combattants druzes à Soueida », avec l’intention de semer le chaos comme en 2011. « Il y a ici une très petite minorité qui – avec le soutien d’Israël et des États-Unis – recherche une autonomie, très similaire au projet kurde dans le nord-est, et un projet fédéraliste pour les séparer de l’État syrien et créer un État indépendant. « statut », » dit Beeley. « Cela fait partie du plan américano-israélien visant à balkaniser la Syrie et à la diviser en petits États en guerre. Ce mouvement est essentiellement une puissance multipliée par les États-Unis à al-Tanf.

Elle a également souligné la récente visite de trois membres du Congrès américain dans un district du nord de la Syrie contrôlé par des factions terroristes, soulignant qu’ils étaient entrés illégalement en Syrie (comme Hommes politiques occidentaux et médias d’entreprise préfèrent le faire) pour fraterniser avec des groupes terroristes (comme préfèrent le faire les hommes politiques et les médias occidentaux).

En savoir plus Les États-Unis trahissent leurs propres principes pour préserver le chaos en Syrie

L’analyste syrien Kevork Almassian a récemment commenté les manifestations de Sweida, notant que «les dirigeants des manifestants réclament une décentralisation politique, qui est le mot sophistiqué pour désigner la partition et l’autonomie de la province par rapport à Damas.»

L’économie syrienne est actuellement en ruine, en grande partie à cause de la guerre menée par les États-Unis contre la Syrie et des années de sanctions occidentales de plus en plus brutales. « Quelqu’un peut-il m’expliquer comment la décentralisation politique résoudra le problème [economic] misère, et pourquoi aucun des dirigeants des manifestants ne demande à l’UE et aux États-Unis de lever les sanctions draconiennes à leur encontre et qui sont à l’origine de toute cette misère ? » demanda Almassian.

« Pourquoi aucun de ces soi-disant dirigeants des manifestants ne dit-il: allons libérer la rive orientale de l’Euphrate des forces d’occupation américaines qui occupent leurs champs de pétrole et de blé? »

De bonnes questions, tout comme celle de savoir à qui profite la partition sectaire de la Syrie. Le peuple syrien ? Non. Les États-Unis, Israël et leurs alliés ? Bingo.

La résolution « antiterroriste » oubliée au profit d’un changement de régime

Dans son entretien expurgé, Beeley a déclaré : «Ce à quoi nous assistons essentiellement est une résurgence du genre de discours de 2011 sur les manifestations pacifiques dans le sud, le désir de renverser Bachar al-Assad. Les responsables de l’ONU réclament la résolution 2254, qui constitue en fait un changement de régime et une ingérence politique dans le processus politique en Syrie.» La résolution à laquelle elle fait référence, adoptée en 2015, appelait à «des élections libres et équitables » sous la supervision de l’ONU, qui se tiendra notamment en Syrie dans un délai de 18 mois.

En 2016, j’ai interviewé le Dr Bouthaina Shaaban, conseiller politique et médiatique d’Assad. En soulignant comment l’Occident attisait, et non combattait, le terrorisme en Syrie, elle a évoqué la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. et la loi 2253, moins mentionnée, qui implique de mettre un terme au terrorisme en Syrie et de poursuivre en justice ceux qui soutiennent, ffaciliter, ou participer au financement direct ou indirect des activités menées par l’Etat islamique, Al-Qaida et les groupes associés.

En savoir plus Absurdités de la propagande de guerre syrienne

Shaaban a dit : «Vous souhaitez implémenter 2254 ? Appliquez d’abord la résolution 2253, puis il serait très facile de mettre en œuvre la résolution 2254. C’est la double norme de l’Occident : ils s’adressent à leur public en disant qu’ils s’opposent au terrorisme et qu’ils veulent combattre le terrorisme, alors qu’en réalité ils facilitent le terrorisme et ne le font pas. mentionnant même une résolution du Conseil de sécurité au titre du 7e chapitre qui a été prise 24 heures avant 22 h 54. »

Washington peut prétendre que ses troupes sont en Syrie pour «combattre ISIS, » mais comme je l’ai écrit il y a quelques années, ces affirmations sont manifestement fausses, avec de nombreux cas où la coalition dirigée par les États-Unis n’offre aucune résistance aux avancées terroristes ou ne facilite même leurs victoires contre les forces syriennes.

Dans l’un des rapports les plus récents sur le vol de pétrole syrien par les États-Unis, les médias syriens ont rapporté le 24 août qu’un convoi de 60 pétroliers chargés de pétrole brut avait quitté la Syrie vers des bases d’occupation américaines en Irak. En août 2022, le ministère syrien du Pétrole a déclaré : «Les forces d’occupation américaines et leurs mercenaires volent chaque jour jusqu’à 66 000 barils dans les champs occupés dans la région orientale. » ce qui représente environ 83 % de la production pétrolière quotidienne de la Syrie, a rapporté le Cradle.

Comme Milley s’en est vanté, les États-Unis ont l’intention de rester (illégalement) en Syrie pendant une longue période. Pas pour « lutter contre le terrorisme » mais pour déstabiliser encore plus le pays, appauvrir et tuer encore plus la population, et piller encore plus ses ressources.