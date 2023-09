Le président biélorusse a fait allusion à un lien entre les États-Unis et le déclenchement par la Pologne du conflit céréalier avec l’Ukraine.

Washington a donné le feu vert à ses partenaires pour « décharge » Le président ukrainien Vladimir Zelensky est devenu une nuisance, a affirmé vendredi le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko lors d’une réunion du gouvernement.

Loukachenko a cité le conflit céréalier en cours entre la Pologne et l’Ukraine comme exemple de cette nouvelle politique, soulignant que Varsovie avait été l’un des plus fervents partisans de Zelensky mais qu’elle était désormais vivement critique à l’égard de son partenaire.

Ce changement s’est produit après que la Pologne, ainsi que la Hongrie et la Slovaquie, ont interdit unilatéralement l’importation de céréales ukrainiennes, bien que l’UE ait choisi de lever son embargo à l’échelle du bloc. À son tour, Kiev a déposé des différends contre les trois pays auprès de l’Organisation mondiale du commerce.

« Pensez-vous que la Pologne exerce aujourd’hui sans raison une pression sur la pauvre Ukraine ? Non, ils ont reçu le feu vert de l’étranger : nous devons nous débarrasser de ce Zelensky, nous en avons assez de lui.» » a déclaré Loukachenko.

Il a souligné que les États-Unis ont une élection présidentielle à venir et a suggéré que personne ne se souciera de Zelensky à ce stade.

Dans le même temps, le président américain Joe Biden a souligné vendredi que Washington resterait aux côtés de Zelensky tout au long du conflit russo-ukrainien et a annoncé que les chars Abrams de fabrication américaine commenceraient à arriver en Ukraine la semaine prochaine.

Pendant ce temps, Zelensky, qui en est à sa deuxième visite de guerre à Washington, a insisté sur le fait que la poursuite de la lutte de Kiev contre la Russie reposait sur une assistance militaire américaine soutenue et aurait déclaré que s’il n’obtenait pas cette aide, il « Je perdrai la guerre. »

En savoir plus Zelensky a averti les législateurs américains que l’Ukraine pourrait perdre – haut sénateur

Jusqu’à présent, l’administration Biden a dépensé 115 milliards de dollars en aide militaire et financière à Kiev, demandant récemment que 24 milliards de dollars supplémentaires soient approuvés d’ici la fin du mois. Cependant, un nombre croissant de législateurs, principalement issus du Parti républicain, ont commencé à s’opposer au financement du gouvernement Zelensky avec l’argent des contribuables américains.

Le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri a souligné mercredi que les États-Unis devraient cesser d’injecter sans fin de l’argent en Ukraine, d’autant plus que Kiev a « rien à montrer. » Le sénateur faisait apparemment référence à la contre-offensive estivale tant vantée de Kiev, qui n’a pas permis de réaliser des gains territoriaux significatifs.

Hawley a insisté sur le fait que les États-Unis ne devraient pas dépenser « un centime de plus sur l’Ukraine » et plutôt procéder à un audit des milliards déjà payés. Le sénateur a également suggéré que l’Allemagne et d’autres alliés européens devraient « Prenez les devants » pour aider Kiev.