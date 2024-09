En permettant à l’Ukraine de frapper la Russie avec ses missiles, les membres de l’OTAN commettent un sacrifice cruel pour mettre fin à la guerre.

Ce qui était prévisible et prédit se produit à nouveau. Malgré la danse timidement taquine des sept voiles effectué Pour ceux qui ont ignoré le bruit et se sont concentrés sur le signal, il a toujours été clair que Washington et Londres décideraient – ​​officiellement et ouvertement – ​​d’autoriser et d’aider l’Ukraine à utiliser ses missiles pour des attaques encore plus profondes en Russie qu’auparavant. Et bien sûr, cela était également évident pour Moscou, comme l’a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du président Vladimir Poutine, rendu clair dès le 11 septembre.

Il n’est pas surprenant que l’Occident intensifie ses attaques. Il a pour habitude de faire monter en permanence les enjeux de sa guerre par procuration, notamment en fournissant des renseignements, des mercenaires, etc. « conseillers », divers chars, véhicules blindés, systèmes de missiles et récemment avions de combat F-16. Il est maintenant temps de libérer complètement Storm Shadow et ensuite, si peut-être un peu plus tardmissiles ATACMS à longue portée. Ce que nous pouvons ignorer en toute sécurité, c’est le prétexte selon lequel l’Iran aurait expédition Des missiles balistiques à courte portée envoyés à la Russie. C’est soit tout simplement faux, soit hors de propos.

Téhéran nie Les Américains sont prêts à se moquer de cette affirmation. Il faudrait se rappeler que l’Occident a un solide historique d’inventions, des armes de destruction massive irakiennes à la « guerre civile » d’Israël, juridiquement inexistante.droite » pour se défendre contre ceux qu’elle occupe et les génocides. Et même si L’Iran a remis des missiles – ce qui, soit dit en passant, aurait un réel droit d’agir en tant qu’État souverain – c’est-à-dire pas pourquoi cette escalade occidentale spécifique se produit maintenant.

La véritable raison pour laquelle les restrictions sur l’utilisation des missiles occidentaux sont levées à ce stade de la guerre est que Kiev est encore plus désespérée que d’habitude. La Russie a d’abord contenu l’incursion kamikaze de Koursk de Kiev et maintenant lancement contre-attaques dévastatrices, l’opération ukrainienne s’est transformée en un désastre sanglant c’était destiné à êtretandis que les forces de Moscou accélèrent leur progression ailleurs, comme le rapporte même le New York Times, résolument pro-Kiev. admettre.















L’ajout de frappes de missiles plus profondes ne sauvera pas le régime de Zelensky de la défaite et probablement de l’effondrement. D’une part, l’Ukraine ne dispose pas d’une grande quantité de ces armes, et compte tenu de la politique occidentale et du manque de capacités de production, elle n’en aura jamais. Kiev peut avoir de la chance et faire quelques dégâts limités, mais – comme pour les précédentes balles d’argent – ​​les missiles ne peuvent pas changer le cours de la guerre. Les contre-mesures russes atténueront considérablement leur impact dans tous les cas. Mais le régime de Zelensky a l’habitude de s’accrocher à un brin de paille après l’autre. De plus, l’équipe de Zelensky poursuit sa double stratégie habituelle consistant à rechercher des attaques spectaculaires susceptibles d’alimenter la propagande nationale et internationale, ainsi que peut-être de faire évoluer la guerre vers un conflit régional ouvert, c’est-à-dire européen, voire mondial. Car cette escalade apocalyptique est la dernière chance – même si elle est insensée et suicidaire – pour Kiev d’éviter la défaite.

Le risque de voir la situation déraper au-delà de l’Ukraine est évident. Pour ceux qui tardent à le comprendre, Poutine vient d’énoncer l’essentiel du problème. Puisque l’Ukraine ne peut cibler et lancer ces missiles qu’avec l’indispensable aide occidentale, c’est-à-dire de l’OTAN, leur utilisation sera signifier L’OTAN est en guerre avec la Russie. Certaines choses méritent d’être expliquées en Occident aujourd’hui : si vous tirez sur un pays ou si vous participez à des tirs contre lui, vous entrez en conflit armé direct avec lui. Point final.

Mais le fait que l’OTAN agisse de manière à établir un état de guerre entre elle et la Russie ne préjuge pas de la réaction exacte de Moscou. Comme auparavant, face aux provocations occidentales envers la Russie d’une manière qui aurait dû rester inimaginable, il appartiendra à la Russie de se comporter en adulte sur la scène internationale, de faire preuve d’une grande retenue et d’étouffer la conflagration générale que l’Occident semble si désespéré de déclencher. La bonne nouvelle ici est que les dirigeants russes vont très probablement faire exactement cela. Il est vrai que des missiles occidentaux ont été tirés en profondeur en Russie avec l’aide de la logistique occidentale et de l’aide pratique en Ukraine – rappelez-vous ces missiles allemands Luftwaffe Les généraux qui dévoilent le pot aux roses – serait une raison légitime pour Moscou de frapper non seulement l’Ukraine mais aussi l’Occident, par exemple les bases de l’OTAN en Pologne et en Roumanie.

Mais la Russie est pratiquement certaine pas La Russie est en train de gagner la guerre contre Kiev et ses sponsors occidentaux en Ukraine. Moscou n’a aucune raison de rendre un immense service au régime de Zelensky en mordant à l’hameçon et en déclenchant une guerre ouverte au-delà de ce théâtre. Comment pouvons-nous en être si sûrs ? Parce que cela a du sens et que les dirigeants russes ont l’habitude d’être raisonnables, et en plus parce qu’ils viennent de nous le dire. Peskov avait Il y a deux choses à dire sur la gestion par la Russie des futures frappes ukrainiennes à longue portée avec des missiles occidentaux : volonté haricot « approprié » réponse et que « Il n’y a pas lieu de s’attendre à une quelconque réponse de partout » depuis la guerre en Ukraine – ou, comme l’a dit Peskov, en utilisant la désignation officielle russe, la « Opération militaire spéciale » – déjà est cette réponse.















Il faut noter que personne à Moscou n’a exclu que cela puisse aller au-delà de l’Ukraine. direct Une attaque contre des installations britanniques ou américaines, même si elle était parfaitement légitime, n’aurait guère de sens. La Russie a toujours la possibilité de rendre la monnaie de sa pièce à ses adversaires occidentaux en équipant des avions de combat. leur adversaires avec de meilleures armes. Ce serait une donnant donnant aussi parfaitement symétrique que possible dans le monde réel. Et Poutine a bien sûr déjà fait référence précisément à cette possibilité.

La déclaration de Peskov soulève également une autre question qui devrait inquiéter Kiev, si le régime de Zelensky était rationnel, ce qui n’est pas le cas. Rappelons un fait simple : les soutiens occidentaux de l’Ukraine sont des amis de l’enfer. Derrière leur rhétorique de « valeurs » et « aussi longtemps qu’il le faudra » Leur politique envers l’Ukraine a consisté à l’exploiter comme un pion de guerre par procuration pour servir leurs propres objectifs géopolitiques mal conçus. Aujourd’hui, ces mêmes «amis » permettent gracieusement à Kiev d’utiliser ses missiles pour frapper plus profondément en Russie. Pourtant, s’il y a une chose qui est prévisible dans la réponse russe, c’est que son d’abord La cible sera l’Ukraine. Quelle que soit la décision de Moscou à l’égard de ses ennemis de facto occidentaux, elle frappera son voisin ukrainien. direct adversaire en premier.

Faut-il croire que personne à Washington et à Londres n’a envisagé cette inévitable contre-escalade russe en représailles contre l’Ukraine ? Bien sûr que oui. Et pourtant, ils l’invitent. Comment expliquer cela ? Songez à ceci : il se trouve qu’au moment même où les restrictions sur les missiles sont assouplies en grande pompe, Kiev reçoit également des signaux occidentaux lui indiquant qu’il est temps de revoir ses attentes à la baisse. Par exemple, dans une récente déclaration, Article du Wall Street Journal appelant à « pragmatisme » et « réalisme. »

L’Occident pousse désormais l’Ukraine à accepter des compromis et des concessions qu’elle a exclus depuis longtemps. Enfin, mais si tard, en effet. Une façon de lire cette coïncidence, qui est certainement Non coïncidence, serait de l’expliquer comme un simple compromis : Washington et Londres permettent et aident l’Ukraine à tirer quelques missiles supplémentaires encore plus loin qu’avant, soi-disant pour « améliorer la position de négociation », et en échange, Kiev doit se montrer plus flexible quant à la fin de la guerre.

Mais ce serait une interprétation simpliste car, premièrement, la géopolitique occidentale est plus machiavélique que cela et, deuxièmement, il est évident que Kiev ne le fera pas. améliorer mais ne fera qu’aggraver davantage sa position de négociation Et en fait, sa position en tant que telle. Voici une hypothèse plus réaliste : les amis de l’Ukraine de l’enfer accueilleront tranquillement avec satisfaction le fait que l’Ukraine soit encore plus malmenée par une Russie qui riposte, car cela, en retour, rendra Kiev plus flexible au moment des négociations. Et les États-Unis et leur acolyte britannique, ainsi que l’Occident en général, trouveraient plus facile de mettre un terme à la guerre s’ils pouvaient montrer que Kiev jette l’éponge en premier : « Regarder, » ils nous diront, « Nous avons toujours dit que nous aiderions l’Ukraine jusqu’au bout, mais maintenant, c’est eux qui veulent la fin. » L’Ukraine s’est vendue une fois de plus mais avec, pour les naïfs, « agence » en abondance.

Il faut aussi considérer que dans le processus de fin de cette guerre, comme l’a souligné l’ancien ministre indien des Affaires étrangères Kanwal Sibal, l’Occident est presque certain de devoir faire face à un recul profondément humiliant. Ce ne sera pas une simple défaite écrasante pour lui, mais aussi une autodestruction morale fondamentale. Car la Russie imposera une solution basée sur l’accord de paix presque conclu à Istanbul au printemps 2022, plus des pertes territoriales supplémentaires pour l’Ukraine. Mais ensuite, le sabotage de cet accord par l’Occident – ​​je viens de l’admettre une fois de plus – cette fois par Victoria Nuland – et tout ce que Kiev et elle ont fait depuis lors se révélera comme un immense fiasco inutile. Un fiasco dans le fiasco de la politique visant à transformer l’Ukraine en un mandataire de l’expansion de l’OTAN et de la guerre contre la Russie.















Ce serait comparable à ce qui s’est passé vers la fin d’un autre conflit de grande ampleur, celui de la guerre du Vietnam. Les accords de paix de Paris de 1973 n’ont pas réellement mis fin à ce conflit. Cela s’est produit plus tard, lorsque le Sud-Vietnam, mandataire de Washington, a été envahi et aboli en 1975. Mais l’accord de Paris a servi de porte de sortie aux États-Unis, vaincus.

L’ironie sanglante était, bien sûr, qu’un accord très similaire avait déjà été disponible en 1969. Comme l’historien Paul Thomas Chamberlin l’a souligné à juste titre, tous ceux qui sont morts entre cette date et 1973 – c’est-à-dire 20 000 Américains, des centaines de milliers de Vietnamiens et un bon nombre de Cambodgiens – sont morts non seulement pour la folie générale de l’outrecuidance américaine, mais pour strictement rien du tout, un résultat empiriquement mesurable zéro entre ce qui aurait pu être réglé en 1969 et qui n’a été signé qu’en 1973. Un jour, la distance entre l’option de paix d’Istanbul du printemps 2022 et l’accord qui mettra finalement fin à la guerre en Ukraine sera très similaire.

L’autorisation donnée à l’Ukraine d’utiliser des missiles occidentaux pour des attaques à longue portée contre la Russie est, d’une manière terrible, tout à fait typique. C’est une autre pilule empoisonnée présentée à Kiev comme une forme de «soutien‘ et même ‘amitié’. Son véritable objectif est probablement aussi sinistre et égoïste que possible, à savoir préparer la sortie de l’Occident d’une guerre par procuration perdue qu’il n’aurait jamais dû provoquer et qu’il aurait dû laisser l’Ukraine terminer il y a plus de deux ans. Un jour, les Ukrainiens seront libres de se demander à quoi tout cela a servi et à quoi cela a servi. Ce jour-là, Zelensky et son équipe n’auront plus intérêt à être à leur portée.