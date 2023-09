L’Occident reste attaché à la contre-offensive de l’Ukraine, mais il existe un scepticisme quant aux objectifs ultimes de Zelensky | Nouvelles du monde

L’Occident était unanime dans sa condamnation de l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

Bien qu’elle ne soit pas membre de l’OTAN, l’Ukraine a bénéficié d’un soutien militaire d’un niveau sans précédent pour lutter contre l’agression russe.

Cependant, alors que la guerre stagne, les objectifs stratégiques de l’Occident et de l’Ukraine sont-ils toujours alignés ? Si non, que se passe-t-il ensuite ?

Malgré le discours politique, la plupart des nations sont motivées par des intérêts particuliers.

Les guerres font rage partout dans le monde, mais la communauté internationale intervient rarement.

Alors pourquoi soutenir un pays non membre de l’OTAN au lendemain d’une pandémie internationale et au milieu d’une crise nationale du coût de la vie ?

La Russie est depuis longtemps identifiée comme une menace potentielle pour les intérêts occidentaux et les budgets de la défense ont été orientés en conséquence.

Après la chute humiliante de l’ex-Union soviétique, Poutine aspirait à redonner de la grandeur à la Russie, à devenir une superpuissance mondiale et à contrer l’expansion de l’OTAN.

Les vastes réserves de gaz naturel et de pétrole de la Russie lui ont fourni une puissance économique, et la dépendance croissante de l’Occident à l’égard des approvisionnements énergétiques russes a enhardi le président Poutine.

Mais personne n’avait prévu une invasion russe. Malgré la taille plus grande de la Russie, la résistance ukrainienne s’est montrée déterminée, courageuse et efficace.

Après avoir stoppé l’avancée de la Russie, l’Occident a réfléchi à ses options. L’Ukraine n’était pas membre de l’OTAN et l’Occident n’avait aucun appétit pour un conflit direct avec la Russie.

Cependant, l’agression de Moscou représentait une menace directe pour l’Europe, et si l’Ukraine échouait, quelle serait la prochaine étape ?

L’Occident ne pouvait pas laisser la Russie l’emporter ; un sens commun a galvanisé les efforts internationaux visant à fournir un soutien militaire à Kiev.

L’objectif? Pour empêcher la Russie de menacer l’Europe. Mais l’objectif de l’Ukraine était de libérer son territoire.

Des objectifs différents, mais suffisamment alignés pour créer un front uni contre les assauts russes.

Au fur et à mesure que la guerre se développait, l’armée russe a été gravement mise à mal et ses faiblesses endémiques ont été révélées : il faudra une décennie à l’armée russe pour se rétablir et se rééquiper.

Les sanctions occidentales ont décimé l’économie russe et la Russie est devenue un paria sur la scène mondiale avec l’inculpation de son président par la Cour pénale internationale.

Poutine a été contraint d’établir des relations commerciales peu recommandables avec l’Iran et la Corée du Nord pour maintenir son effort de guerre, et l’OTAN s’est élargie en conséquence directe de l’agression de Poutine.

Et Poutine a été confronté à la plus grande menace directe pour son autorité avec la rébellion malheureuse de Prigojine.

La Russie ne constitue plus une menace crédible pour l’Europe. L’objectif occidental de ce conflit a été atteint.

Mais l’Ukraine est toujours impliquée dans une bataille brutale visant à expulser les forces russes de l’Ukraine occupée.

Après avoir atteint leur objectif stratégique, les gouvernements démocratiques occidentaux doivent également s’attaquer à la crise du coût de la vie, aux priorités nationales et à la reconstitution des stocks nationaux d’armes.

En effet, un récent sondage de CNN a révélé que la plupart des Américains s’opposent à ce que le Congrès autorise des financements supplémentaires pour soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Il ne fait aucun doute qu’en public, les dirigeants politiques occidentaux souhaitent soutenir l’Ukraine « quoi qu’il en coûte ».

Cependant, la dure réalité est que les objectifs de l’Ukraine ne sont plus alignés sur ceux de ses bailleurs de fonds.

Alors, qu’en est-il du président Zelensky et de l’Ukraine ?

Il existe une volonté de soutenir la contre-offensive actuelle de l’Ukraine, mais le scepticisme va croissant quant à savoir si les objectifs ultimes de Zelensky sont réalisables ou soutenables.

Cependant, l’Occident doit assurer la sécurité européenne – les objectifs s’alignent donc sur la garantie de la souveraineté de l’Ukraine d’après-guerre – et l’Ukraine peut capitaliser sur le soutien et les ressources occidentales pour reconstruire ses infrastructures.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:34

Fry rencontre son « meilleur ami » Zelenskyy



Le président Zelensky s’est révélé un leader de guerre exceptionnel, galvanisant la communauté internationale pour assurer la survie de l’Ukraine en tant que nation indépendante.

Mais il faudra désormais faire preuve d’un grand sens politique pour jeter les bases d’une Ukraine prospère, libre et sûre.

De nombreux Ukrainiens resteront déterminés à expulser tous les Russes de leur territoire. C’est le droit de l’Ukraine, c’est son combat, son avenir et son sacrifice.

Les sacrifices, la dévastation et les souffrances qui s’ensuivront laisseront un terrible héritage, mais quel prix pour la paix ?