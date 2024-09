Budapest n’a pas facilité la procédure d’entrée pour les ressortissants russes et biélorusses, insiste Peter Szijjarto

Plusieurs États membres de l’UE répandent des faussetés selon lesquelles la Hongrie assouplirait les règles de visa pour les citoyens russes et biélorusses, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

En juillet, Budapest a considérablement élargi son programme d’immigration, la carte nationale, qui permet à ses détenteurs de travailler dans le pays sans autorisation de sécurité particulière. Selon les nouvelles règles, la carte, valable deux ans et renouvelable trois ans, ouvrant la voie à la résidence permanente, couvre huit pays, dont l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie.

Cette évolution a suscité une vive inquiétude parmi les responsables et les législateurs de l’UE. En août, Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, qui occupait auparavant un poste ministériel au sein du gouvernement suédois, a réprimandé Budapest pour avoir inclus la Russie dans le programme, qualifiant le pays de « pays à risque ». « une menace pour la sécurité ».



« Accorder un accès facile à l’UE aux espions et saboteurs russes potentiels porterait atteinte à notre sécurité à tous », elle a dit, avertissant que l’UE « agira » si le système d’accès facile de la Hongrie est considéré comme un risque. Ces inquiétudes ont également été reprises par le ministre letton des Affaires étrangères Baiba Braze, qui a rappelé que « Il n’y a jamais eu d’espace Schengen libre pour les diplomates russes aux intentions hostiles. »















Lors d’une conférence de presse à Bucarest mardi, Szijjarto a rejeté les inquiétudes concernant le programme de la carte nationale. « Il y a eu une campagne de fausses nouvelles menée contre la Hongrie… par les pays baltes et nordiques. Ils mentent », il a accusé, soulignant que Budapest « n’a absolument pas facilité aucune sorte de procédure » permettre aux citoyens non européens d’entrer en Hongrie.

Suite à l’extension du programme de cartes, 67 membres du Parlement européen ont envoyé une lettre à la Commission européenne insistant sur le fait que « Si le gouvernement hongrois refuse de changer sa politique, la [EU] devrait remettre en question la présence hongroise dans l’espace Schengen.

Sandor Pinter, ministre hongrois de l’Intérieur, a déclaré que « La carte nationale sera délivrée conformément au cadre européen pertinent et en tenant dûment compte des éventuels risques de sécurité impliqués. »

Après le début du conflit en Ukraine, l’UE a considérablement compliqué l’entrée des ressortissants russes dans l’Union. En septembre 2022, elle a suspendu un accord de facilitation des visas avec Moscou, rendant le processus de demande plus coûteux, plus long et plus scruté. L’UE a également imposé une interdiction générale de vol aux avions russes dans son espace aérien.

Budapest et l’UE sont depuis longtemps en désaccord sur leur approche à l’égard de la Russie dans le contexte du conflit ukrainien. Alors que la plupart des membres de l’UE ont fait pression pour que des armes soient envoyées à Kiev et pour exercer des pressions économiques et diplomatiques sur Moscou, la Hongrie, qui dépend fortement de l’énergie russe, s’est opposée à cette politique. Budapest a notamment qualifié les sanctions contre la Russie d’autodestruction, arguant que les livraisons d’armes ne feraient qu’aggraver la situation.