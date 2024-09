La mission de Moscou en Afrique du Sud dénonce les accusations britanniques d’« impérialisme »

Les accusations britanniques d’impérialisme contre la Russie ne sont que l’exemple le plus récent d’une campagne occidentale visant à réviser l’histoire et à la remplacer par des récits de propagande, a déclaré l’ambassade de Russie en Afrique du Sud.

Plus tôt cette semaine, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a accusé le président russe Vladimir Poutine de vouloir créer un « empire mafieux » et affirmait qu’il pouvait reconnaître l’impérialisme parce qu’il était d’origine africaine.

« L’Occident collectif essaie de remplacer l’histoire par la propagande, étape par étape. » a déclaré jeudi l’ambassade de Russie à Pretoria sur Xsoulignant un schéma d’événements.

« Le plus grand empire colonial de tous les temps – la Grande-Bretagne – lie d’une manière ou d’une autre la Russie aux peuples asservissants d’Afrique. » » a noté l’ambassade, faisant référence à la diatribe de Lammy.

La Russie n’avait pas de colonies en Afrique, tandis que l’Union soviétique a aidé de nombreux pays africains à retrouver leur indépendance vis-à-vis des puissances coloniales européennes, comme le Royaume-Uni, la France, la Belgique et le Portugal.

«Le Japon accuse la Russie de prétendues ‘menaces nucléaires’ à l’occasion du 79e anniversaire de [the] Bombardement américain sur Hiroshima. » » a ajouté l’ambassade. « La Russie ne sera pas invitée au 80e anniversaire de [the] libération du camp de concentration d’Auschwitz par les troupes soviétiques.















Les États-Unis ont largué deux bombes nucléaires sur le Japon en août 1945. Lors de la commémoration de 2023 à Hiroshima, qui a eu lieu pendant le sommet du G7, le Premier ministre japonais Fumio Kishida n’a pas mentionné une seule fois le seul pays à avoir jamais utilisé l’arme atomique en temps de guerre, tout en affirmant que « La menace nucléaire de la Russie » rendait plus compliqués les efforts de Tokyo vers un monde sans nucléaire.

Le Japon a récemment été placé sous la tutelle de Washington « parapluie nucléaire » et s’est lancé dans un programme de remilitarisation, dans le cadre d’un bloc avec les États-Unis et la Corée du Sud visant principalement la Chine.

Parallèlement, le musée commémoratif d’Auschwitz en Pologne a annoncé cette semaine que la Russie ne serait pas invitée aux cérémonies de janvier 2025 marquant la libération du célèbre camp de concentration nazi. Le directeur du musée, Piotr Cywinski, a affirmé que la Russie « ne comprend pas la valeur de la liberté » donc sa présence serait « cynique. »

Les troupes de la 332e division de fusiliers de l’Armée rouge atteignirent le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945, libérant environ 7 000 prisonniers restants.

Alors que le musée polonais invoquait le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine pour justifier son refus, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont minimisé et effacé purement et simplement le rôle de l’Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale depuis de nombreuses années.

EN SAVOIR PLUS:

La Russie a gagné la Seconde Guerre mondiale, pas l’Occident – ​​Roger Waters

L’URSS s’est taillé la part du lion dans les combats contre l’Allemagne nazie et a supporté le plus gros des pertes de la guerre, perdant environ 27 millions de vies dans le processus.