L’Occident rejette les allégations de “bombe sale” de la Russie, mais les craintes grandissent d’une escalade majeure de la guerre en Ukraine

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Les responsables occidentaux, dont le secrétaire britannique aux Affaires étrangères James Cleverly, ont fermement réfuté les affirmations de Moscou selon lesquelles l’Ukraine envisageait d’utiliser une “bombe sale”, et ont plutôt accusé la Russie de comploter pour utiliser la menace d’un missile contenant des matières nucléaires comme prétexte à l’escalade. de la guerre.

Alors que les forces ukrainiennes avançaient dans la province de Kherson occupée par la Russie, le ministre de la Défense de Moscou, Sergueï Choïgou, a téléphoné à ses homologues occidentaux pour leur dire que son pays soupçonnait Kyiv de planifier l’utilisation d’une “bombe sale”.

Cette affirmation a également été confirmée lundi par Moscou, des responsables affirmant que Kyiv était dans la “phase finale” de la création d’une telle arme.

Cependant, dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis ont déclaré qu’ils rejetaient les allégations de la Russie.

“Nos pays ont clairement indiqué que nous rejetons tous les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire”, ont-ils déclaré. “Le monde verrait à travers toute tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade.”

Dans une allocution du jour au lendemain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’accusation russe était un signe que Moscou préparait lui-même une telle attaque et blâmerait l’Ukraine.

“Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine est censée préparer quelque chose, cela signifie une chose : la Russie a déjà préparé tout cela”, a déclaré Zelensky.

«Alors, quand aujourd’hui le ministre russe de la Défense organise un carrousel téléphonique et appelle les ministres des Affaires étrangères avec des histoires sur la soi-disant bombe nucléaire ‘sale’, tout le monde comprend bien tout. Comprend qui est la source de tout ce qu’on peut imaginer de sale dans cette guerre.

M. Shoigu a tenu dimanche une série d’appels avec ses homologues de l’OTAN aux États-Unis, en France et en Turquie. Son ministère a déclaré qu’il leur avait fait part des inquiétudes russes selon lesquelles Kyiv complotait pour faire exploser un engin contenant des matières radioactives.

Dans son appel avec le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, le Russe a affirmé que l’Occident facilitait ces actions pour intensifier la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, ont affirmé des responsables britanniques.

M. Wallace a réfuté les affirmations et a averti que de telles allégations ne devaient pas servir de prétexte à une plus grande escalade, dans un échange demandé par Moscou et qualifié de “professionnel et respectueux” des deux côtés.

Suite à l’appel avec son homologue français, Sébastien Lecornu, M. Shoigu a affirmé que la situation en Ukraine “se détériorait rapidement” et “tendait à une nouvelle escalade incontrôlée”.

Un résident local travaille à éteindre un incendie après avoir bombardé dimanche la ville de Bakhmut dans le Donbass (Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

La Russie a ordonné aux civils d’évacuer le territoire qu’elle contrôle sur la rive ouest du fleuve Dnipro, où les forces ukrainiennes progressent depuis le début de ce mois, peu après que Moscou a affirmé avoir annexé la zone.

Une défaite russe là-bas serait l’un des plus grands revers de la guerre pour Moscou.

La capitale régionale de Kherson est la seule grande ville que la Russie ait capturée intacte depuis l’invasion de février, et son seul point d’appui sur la rive ouest du Dnipro, qui coupe l’Ukraine en deux. La province contrôle la porte d’entrée de la Crimée, la péninsule dont la Russie s’est emparée et a prétendu annexer en 2014.

Les autorités installées par la Russie à Kherson ont annoncé lundi que les hommes qui resteraient sur place auraient la possibilité de rejoindre une unité militaire d’autodéfense. Kyiv accuse la Russie de regrouper des hommes dans les zones occupées en formations militaires, un crime de guerre en vertu des Conventions de Genève.

Depuis que ses forces ont subi des défaites majeures sur le champ de bataille en septembre, le président Vladimir Poutine a intensifié la guerre, appelant des centaines de milliers de réservistes, annonçant l’annexion de territoires occupés et menaçant à plusieurs reprises d’utiliser des armes nucléaires pour défendre la terre russe.

Ce mois-ci, la Russie a lancé une nouvelle campagne utilisant des missiles de croisière à longue portée et des drones de fabrication iranienne pour attaquer l’électricité et la chaleur de l’Ukraine avant l’hiver.

La semaine dernière, l’Otan a lancé son exercice annuel de dissuasion nucléaire – prévu depuis avant l’invasion de l’Ukraine par M. Poutine – impliquant des vols d’entraînement au-dessus du Royaume-Uni, de la mer du Nord et de la Belgique.

L’alliance a déclaré qu’elle s’attend à ce que la Russie organise bientôt des exercices pour tester l’état de préparation de ses propres forces nucléaires.

Rapports supplémentaires de Reuters