L’Occident réduit au silence les militants dans son propre pays tout en promouvant les droits à l’étranger – rapport — RT World News

Les gouvernements démocratiques répriment les manifestations dans leur pays mais prônent les droits de l’homme à l’étranger, a déclaré Climate Rights International

Selon un rapport de Climate Rights International, les pays démocratiques riches déploient des mesures sévères contre les militants du changement climatique, tout en critiquant les États du Sud global pour des actions similaires.

Le rapport met en évidence le fait que de plus en plus « traitement brutal » des militants écologistes d’Australie, d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis, soulignant que les autorités de ces pays violent leurs engagements juridiques en matière de protection des droits humains fondamentaux.

Selon l’étude, les mesures drastiques prises par les gouvernements des pays perçus comme démocratiques comprennent de longues peines de prison, des détentions préventives, ainsi que des intimidations et du harcèlement en ligne et dans les médias.

Le rapport de 70 pages intitulé « Sur une fine couche de glace : les réponses disproportionnées aux manifestations contre le changement climatique dans les pays démocratiques » Il souligne également la manière dont ces gouvernements critiquent les autorités des pays en développement pour ne pas avoir respecté le droit de manifester pacifiquement.

« Les gouvernements ont trop souvent une position ferme et fondée sur des principes concernant le droit de manifester pacifiquement dans d’autres pays, mais lorsqu’ils n’apprécient pas certains types de manifestations chez eux, ils adoptent des lois et déploient la police pour les arrêter. » a déclaré au Guardian le directeur exécutif de Climate Rights International, Brad Adams.















Les autorités judiciaires de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis, ont imposé « battre des records » phrases pour « Manifestation non violente », Le rapport souligne que certains gouvernements nationaux et étatiques ont recours à des arrestations et détentions préventives de personnes soupçonnées d’organiser des rassemblements.

Les gouvernements des États occidentaux adoptent également de nouvelles lois pour rendre la grande majorité des manifestations illégales et autorisent des sanctions plus sévères pour les manifestants, note le rapport.

Les chercheurs ont accusé les autorités occidentales de porter atteinte au droit à un procès équitable en prenant des mesures juridiques pour empêcher les jurys d’entendre les motivations des personnes qui participent à des manifestations lors des audiences judiciaires.

En juillet dernier, cinq manifestants de Just Stop Oil ont été reconnus coupables de complot visant à provoquer des troubles publics en bloquant une autoroute. Ils ont été condamnés à des peines de prison plus lourdes que jamais pour une manifestation non violente. L’un des membres du groupe a été condamné à cinq ans de prison, tandis que quatre autres ont écopé de peines de quatre ans.