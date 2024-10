L’Occident réagit à la mort du chef du Hamas — RT World News

De hauts responsables aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie ont salué la nouvelle selon laquelle Israël a tué Yahya Sinwar, le leader politique du Hamas, lors d’un échange de tirs à Gaza.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé jeudi la mort de Sinwar après avoir apparemment confirmé son identité par des tests ADN.

« C’est un bon jour pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde », a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué publié par la Maison Blanche. La mort de Sinwar, a déclaré Biden, « prouve une fois de plus qu’aucun terroriste, où que ce soit dans le monde, ne peut échapper à la justice, quel que soit le temps que cela prendra. »

Biden a comparé la mort de Sinwar à l’assassinat par les États-Unis du chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, en 2011, et a déclaré qu’il contacterait bientôt le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre à Gaza depuis Sinwar. « n’existe plus » comme un obstacle majeur pour l’avenir post-Hamas de l’enclave dévastée.

Il a également révélé que les États-Unis avaient travaillé « côte à côte » avec Israël pour aider à localiser et suivre Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas à Gaza.

Lors d’un discours de campagne dans le Wisconsin, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré : « La justice a été rendue, et les États-Unis, Israël et le monde entier s’en portent mieux. » Elle a également fait écho aux remarques de Biden sur le fait que « une opportunité de mettre enfin fin à la guerre à Gaza » sans le Hamas au pouvoir.















Le président français Emmanuel Macron a déclaré Sinwar « le principal responsable des attentats terroristes et des actes barbares du 7 octobre » et a exigé la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a décrit Sinwar comme « un meurtrier et un terroriste brutal qui voulait détruire Israël et son peuple » appelant le Hamas à se rendre afin que les souffrances de la population de Gaza puissent cesser.

« J’espère que la disparition du leader du Hamas conduira à un cessez-le-feu à Gaza », a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Taiani, qui a décrit l’assassinat de Sinwar comme une action d’Israël « légitime défense contre les terroristes du Hamas ».

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré qu’il « ne pas pleurer la mort d’un leader terroriste comme Sinwar », le tenant pour responsable de l’attentat terroriste du 7 octobre. Alors que c’était « le jour le plus sombre et le plus meurtrier pour le peuple juif depuis la Seconde Guerre mondiale » Healey a dit, ça a aussi déclenché « plus d’un an de conflit et un niveau intolérable de victimes civiles palestiniennes également ».

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe ait tué environ 1 100 personnes et capturé environ 250 autres lors de l’incursion du 7 octobre. L’artillerie et les frappes aériennes israéliennes, ainsi que les opérations terrestres, ont depuis provoqué des destructions généralisées à Gaza. Quelque 42 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués dans l’enclave, selon les autorités sanitaires locales.