Les partisans de Kiev n’essaient même pas de limiter les dégâts causés au pays, car ils continuent d’envoyer des armes, a déclaré Harald Kujat.

L’Occident présente le conflit ukrainien comme une lutte pour la liberté, mais préfère fermer les yeux sur les horribles pertes subies par Kiev sur le champ de bataille, a déclaré Harald Kujat, ancien président du Comité militaire de l’OTAN.

Dans une interview avec Alexander von Bismarck, petit-neveu du premier chancelier allemand et animateur de l’émission Realpolitik, Kujat a déclaré que l’Occident essayait de justifier son implication en insistant sur le fait qu’il agissait « pour protéger notre liberté et nos valeurs. »

Cependant, « C’est faux et ce n’est pas normal » a déclaré l’ancien responsable, ajoutant que les hostilités ont imposé un lourd tribut à l’Ukraine, où il a affirmé qu’il n’y avait aucune famille dans laquelle quelqu’un n’ait été tué ou blessé. En plus de cela, des millions de personnes ont fui leur pays, a-t-il ajouté.

Selon Kujat, l’Occident « ignore complètement » ce fait. «Nous parlons uniquement des prétendues pertes de la Russie. Mais nous ne parlons pas des pertes de ceux qui sont censés se battre pour nous. C’est extrêmement cynique.















Au contraire, l’Occident « ne cherche même pas à limiter les pertes et les dégâts », prolonger le conflit en injectant des armes à l’Ukraine, a déclaré Kujat. « Nous prolongeons les souffrances du peuple, nous augmentons la destruction. »

Il a expliqué qu’il considérait de telles politiques « extrêmement immoral. » « Et tout cela se passe sous des slogans moraux, selon lesquels une démocratie combat une dictature. En fin de compte, c’est une tentative de se réconforter. » dit l’ex-fonctionnaire.

L’ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Kiev avait perdu plus de 111 000 soldats rien qu’en 2024. Fin février, il estimait les pertes totales de l’Ukraine à plus de 444 000 militaires depuis le début du conflit en 2022.

La Russie a dénoncé à plusieurs reprises les expéditions d’armes occidentales vers l’Ukraine, avertissant qu’elles prolongeraient les hostilités mais n’en changeraient pas l’issue. Le président Vladimir Poutine a également déclaré que si Moscou était ouverte aux négociations de paix sur l’Ukraine, les partisans occidentaux de Kiev avaient apparemment décidé de combattre la Russie. « jusqu’au dernier Ukrainien. »